ETV Bharat / business

GST 2.0తో నిత్యావసరాలు చౌక- 99% వస్తువులన్నీ ఆ శ్లాబ్​లోకే: నిర్మల

వస్తు, ఉత్పత్తులన్నీ జీఎస్టీ సంస్కరణలతో చౌకగా మారాయన్న కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 14, 2025 at 12:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Effect Of GST Reforms On Indians : ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు దేశ ప్రజలు వినియోగించే వస్తు, ఉత్పత్తులన్నీ జీఎస్టీ సంస్కరణలతో చౌకగా మారాయని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ తెలిపారు. 12 శాతం జీఎస్టీ శ్లాబ్‌లోని 99 శాతం వస్తు, ఉత్పత్తులన్నీ 5 శాతం జీఎస్టీ శ్లాబ్‌లోకి చేరాయన్నారు. ఆదివారం చెన్నైలో ఆమె విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు. గత 8 ఏళ్లలో దేశంలోని దాదాపు 1.5 కోట్ల వ్యాపారాలు జీఎస్టీ వ్యవస్థ పరిధిలోకి వచ్చాయన్నారు. అంతకుముందు కేవలం 66 లక్షల వ్యాపారాలే పన్ను వ్యవస్థ పరిధిలో ఉండేవని నిర్మలా సీతారామన్ చెప్పారు.

తాజా జీఎస్టీ సంస్కరణల్లో భాగంగా వస్తు,సేవల శ్లాబ్‌ల వర్గీకరణను సరళతరం చేశామన్నారు. ఇకపై జీఎస్టీ శ్లాబ్‌ల వర్గీకరణలో సమస్యలు తలెత్తకుండా చూసేలా ఈ సంస్కరణలు ఉన్నాయన్నారు. వీటివల్ల చాలా వస్తు,ఉత్పత్తుల ఇన్‌పుట్ (ఉత్పత్తి) వ్యయాలు గణనీయంగా తగ్గిపోతాయని ఆమె చెప్పారు. ఫలితంగా అవి చౌకధరలకు ప్రజలకు లభిస్తాయన్నారు. గత 8 నెలల పాటు లోతైన అధ్యయనం చేశాకే ఈమేరకు జీఎస్టీ సంస్కరణలు చేశామని నిర్మల తెలిపారు. ఈ విధానపరమైన మార్పులు చేసేందుకు 8 నెలల సుదీర్ఘ కసరత్తు తమకు ఎంతో దోహదం చేసిందన్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

NIRMALA SITHARAMAN ON GSTINPUT COSTS DUE TO GSTGST REFORMS 2025CLASSIFICATION OF GST SLABSEFFECT OF GST REFORMS ON INDIANS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పరస్పర విశ్వాసం పెంచుకోవడంపై భారత్-చైనా ఫోకస్- LAC వెంబడి సంయుక్తంగా సైనిక పెట్రోలింగ్!

షుగర్​ లెవల్స్​ కంట్రోల్లో ఉండాలా? - ఆహారంలో వీటిని చేర్చుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వ్యవసాయంలో రిటైర్ ఉద్యోగి లాభాల బాట- మోడ్రన్ ఫార్మింగ్​లో వరి సాగు

ఎండిన పూలను పడేస్తున్నారా? - ఇలా వాడితే ఎన్నో ప్రయోజనాలు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.