'భారత్​పై ట్రంప్ టారిఫ్​లు స్వల్పకాలికమే'- CEA అనంత నాగేశ్వరన్ కీలక వ్యాఖ్యలు - CEA ABOUT TRUMP TARIFFS ON INDIA

భారత్​పై అమెరికా 50 శాతం సుంకాలు- ఇవి స్వల్వ కాలమేనన్న చీఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్

CEA V Anantha Nageswaran
CEA V Anantha Nageswaran (ANI)
ETV Bharat Telugu Team

September 5, 2025

CEA About Trump Tariffs On India : భారత్​పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధించిన 50 శాతం సుంకాలపై చీఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్ (సీఈఏ) వి.అనంత నాగేశ్వరన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారతీయ వస్తువులపై ట్రంప్ విధించిన సుంకాలు స్వల్పకాలికమేనని అభిప్రాయపడ్డారు. ఎందుకంటే సుంకాలు రెండు దేశాల మధ్య దీర్ఘకాలిక సంబంధాలను దెబ్బతీస్తాయని పేర్కొన్నారు. ఇండియా వస్తువులపై 50 శాతం సుంకాలు విధించడంపై భారత్- అమెరికా మధ్య ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నేపథ్యంలో సీఈఓ అనంత నాగేశ్వరన్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.

'ఈ టారిఫ్​ల ప్రభావం అప్పుడే'
రష్యన్ చమురు కొనుగోలుపై అమెరికా విధించిన 25 శాతం సుంకాలు వ్యాపారాలను చాలా సవాలుగా మారుస్తాయని సీఈఏ వి.అనంత నాగేశ్వరన్ వెల్లడించారు. ఈ టారిఫ్​ల ప్రతికూల ప్రభావాలు ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం రెండో, మూడో త్రైమాసికాలలో ఉండొచ్చని హెచ్చరించారు. పరిస్థితి మారకపోతే సుంకాల ప్రభావం తదుపరి ఆర్థిక సంవత్సరం వరకు ఉండొచ్చని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. భారత్​పై అమెరికా విధించిన అధిక సుంకాలు స్వల్పకాలికంగా ఉంటాయని తాను భావిస్తున్నానన్నారు.

ఆ విషయాన్ని అమెరికా గ్రహించింది : సీఈఏ
"భారత్​పై అమెరికా విధించిన అధిక సుంకం ఆశించిన ఫలితాలను ఇవ్వదు, ప్రతికూలంగా ఉంటుందని యూఎస్ గ్రహించినట్లు సంకేతాలు ఉన్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా పరిస్థితులను చూస్తుంటే అదనపు సుంకాలు (25 శాతం) దీర్ఘకాలికం కంటే స్వల్పకాలికంగా ఉంటాయని అర్థమవుతోంది. రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతి చేసుకుంటున్న భారత్, బ్రెజిల్- అమెరికా నుంచి అధికంగా 50 శాతం టారిఫ్​లను ఎదుర్కొంటున్నాయి. రష్యా, చైనా సహా మరికొన్ని దేశాలు భారత్​పై అధిక సుంకాలను ఖండిస్తున్నాయి" అని అనంత నాగేశ్వరన్ వ్యాఖ్యానించారు.

'జీఎస్టీ సంస్కరణలతో వినియోగం పెరుగుతుంది'
అయితే, ఇటీవల జీఎస్టీ విధానంలో తీసుకొచ్చిన మార్పులు దేశంలో వినియోగాన్ని పెంచుతుందని భావిస్తున్నట్లు నాగేశ్వరన్ తెలిపారు. ఎగుమతి నష్టాలను భర్తీ చేసే పరిమాణంలో ఇది ఉంటుందా? అనేది ప్రశ్నని పేర్కొన్నారు. "ఈ ఏడాది మొదటి నాలుగు నెలలు భారతీయ ఎగుమతులపై అమెరికా ఎలాంటి సుంకాలు వేయలేదు. కాబట్టి ఈ ఏడాది (అదనపు 25 శాతం సుంకం) ప్రభావం ఆర్థిక సంవత్సరం రెండో భాగంలో ఉంటుంది. సుంకాలు-మినహాయింపులు, సుంకాలు- ప్రభావిత రంగాల గురించి అంచనాలు మారుతూ ఉంటాయి. కానీ దురదృష్టవశాత్తు అనిశ్చితి, మూలధన నిర్మాణం, ఉపాధిపై రెండో, మూడో రౌండ్ ప్రభావాల గురించి బహుళ అంచనాలు ఉన్నాయి. రెండో, మూడో మూడవ త్రైమాసికాలలో స్థూల దేశీయోత్పత్తి (జీడీపీ) వృద్ధిపై ప్రభావం ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను" అని సీఈఏ అనంత నాగేశ్వరన్ స్పష్టం చేశారు.

'ఆ పని అంత ఈజీ కాదు'
ప్రస్తుత పరిస్థితులు మారకపోతే అమెరికా సుంకాల ప్రభావం వచ్చే ఏడాది వరకు కొనసాగవచ్చని చీఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్ అనంత నాగేశ్వరన్ హెచ్చరించారు. కాబట్టి భారత్​కు ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం రెండో, మూడో త్రైమాసికాలు చాలా కీలకమని అభిప్రాయపడ్డారు. కానీ అప్పటికి అదనపు సుంకాలు ఉండవని తాను ఆశిస్తున్నానని తెలిపారు. ఈ సుంకాలు తదుపరి ఆర్థిక సంవత్సరంలోనూ కొనసాగితే ఉపాధి, జీడీపీ వృద్ధి పరంగా భారత్​కు భారీ సవాళ్లు ఎదురవుతాయన్నారు. భారత్ తమ వస్తువుల ఎగుమతుల కోసం ఇతర మార్కెట్లను వెతకడం అంత సులువైన పని కాదని స్పష్టం చేశారు.

రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్నారనే కారణంతో భారత్​పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ ఇటీవలే 50శాతం సుంకాలను విధించారు. దీంతో ఇరుదేశాల మధ్య సంబంధాల్లో ఉద్రిక్తతలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ క్రమంలో భారత చీఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్ అనంత నాగేశ్వరన్ ట్రంప్ సుంకాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం.

