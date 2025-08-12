Trump Tariffs On Gold : బంగారం దిగుమతులపై అదనపు సుంకాలను విధించేది లేదని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తేల్చి చెప్పారు. అగ్రరాజ్యం పెంచిన దిగుమతి సుంకాలు గోల్డ్ బార్లకూ వర్తిస్తాయనే ఆందోళనలు ఇటీవలే అంతటా అలుముకున్నాయి. అదే జరిగితే బంగారం అంతర్జాతీయ ట్రేడింగ్కు ముప్పు వాటిల్లుతుందనే కలవరం ఆవరించింది. దీనిపై తొలుత జులై 31న అమెరికా కస్టమ్స్ అధికార వర్గాలు స్పందించాయి. 1 కేజీ, 2.8 కేజీల (100 ఔన్సులు) గోల్డ్ బార్లపై మాత్రమే కస్టమ్స్ సుంకాలను విధిస్తామని స్పష్టత ఇస్తూ ఒక బహిరంగ లేఖను విడుదల చేశాయి. తాజాగా దీనిపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా క్లారిటీ ఇచ్చారు. 'బంగారంపై సుంకాల బాదుడు ఉండదు' అని పేర్కొంటూ తన సొంత సోషల్ మీడియా కంపెనీ 'ట్రూత్ సోషల్' వేదికగా ఆయన ఒక పోస్ట్ పెట్టారు.
గోల్డ్ బార్లు, పలు స్పెషాలిటీ ఉత్పత్తులపై సుంకాలను విధిస్తారనే వదంతిపై క్లారిటీ ఇస్తూ ట్రంప్ సర్కారు త్వరలోనే ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ను జారీ చేస్తుందని వైట్హౌస్ అధికార వర్గాలు కూడా ఇటీవల వెల్లడించాయి. దీంతో అదే రోజున అమెరికాలోని ప్రముఖ కమొడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ 'కామెక్స్'లో డిసెంబరు నెల గోల్డ్ డెలివరీ రేటు రికార్డు స్థాయికి పెరిగింది.