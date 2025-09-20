ట్రంప్ H-1B బ్లండర్- భారత్కు గోల్డెన్ ఛాన్స్- ఎలా అంటే?
ట్రంప్ ఒక్క తప్పుతో భారత్కు సువర్ణ అవకాశం- భారతీయ ఇంజినీర్లు, శాస్త్రవేత్తలు, వైద్యులు, స్టార్టప్ ఫౌండర్స్ స్వదేశానికి తిరిగొచ్చే ఛాన్స్- భారత్ జీడీపీ 1 శాతం పెరిగే ఛాన్స్!
Published : September 20, 2025 at 5:36 PM IST
Trump H1B Blunder Effect On India : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకున్న ఒక తప్పుడు నిర్ణయం భారత్కు కలిసిరానుంది. హెచ్-1బీ వీసా ఫీజును రూ.6 లక్షల నుంచి రూ.88 లక్షలకు అమెరికా పెంచడం అనేది మన దేశానికి గోల్డెన్ ఛాన్స్లా మారనుందని నీతి ఆయోగ్ మాజీ సీఈఓ అమితాబ్ కాంత్ సహా పలువురు పరిశీలకులు అంచనా వేస్తున్నారు. మరోవైపు విదేశీ నిపుణుల రాకను నియంత్రిస్తే, దాని వల్ల అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థే బలహీనపడుతుందని అమెరికా కాంగ్రెస్ చట్టసభ సభ్యుడు రాజా కృష్ణమూర్తి అంచనావేశారు. ఇక హెచ్1బీ వీసా ఫీజు పెంపు వల్ల అమెరికా సాంకేతిక రంగంలో సంక్షోభం తలెత్తే ప్రమాదం ఉందని జో బైడెన్కు సలహాదారుగా వ్యవహరించిన అజయ్ భూటోరియా తెలిపారు. ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ట్రంప్ చేసిన తప్పిదం వల్ల భారత్కు సువర్ణావకాశం వచ్చే అవకాశం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
రిటర్న్ టు ఇండియా
రానున్న మూడేళ్లలో హెచ్-1బీ వీసాల గడువు ముగిస్తే, లక్షలాది మంది భారతీయ టెక్, ఐటీ నిపుణులు స్వదేశానికి తిరిగొస్తారు. వీరంతా ప్రస్తుతం ఇంజినీర్లు, శాస్త్రవేత్తలు, వైద్యులు, స్టార్టప్ల ఫౌండర్స్గా అమెరికాలో సేవలు అందిస్తున్నారు. సిలికాన్ వ్యాలీలో పొందిన అత్యుత్తమ శిక్షణ, గత కొన్నేళ్లలో పొదుపు చేసుకున్న డబ్బులతో వారు భారత్లోకి అడుగుపెడతారు. అమెరికా నుంచి తిరిగొచ్చాక హైదరాబాద్, బెంగళూరు, పుణె, గుర్గావ్ నగరాలను వేదికగా చేసుకొని ప్రపంచానికి మనదేశం సత్తాను చూపుతారనే ఆశాభావ విశ్లేషణలు వెలువడుతున్నాయి.
అమెరికా యూనికార్న్ల వెనుక మనోళ్లు
దాదాపు రూ.8,800 కోట్లు విలువ కలిగిన కంపెనీలను యూనికార్న్లు అని పిలుస్తారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోనే అత్యధిక యూనికార్న్ కంపెనీలు అమెరికాలో ఉన్నాయి. అగ్రరాజ్యంలో దాదాపు 700 యూనికార్న్లు పనిచేస్తున్నాయి. చైనాలో 400, భారత్లో 100కుపైగా యూనికార్న్లు ఉన్నాయి. అంటే ప్రపంచంలోని యూనికార్న్లలో సగం యూఎస్లోనే ఉన్నాయి. 1990వ దశకం నుంచి ఇప్పటి వరకు పెద్దసంఖ్యలో భారతీయ టెకీలను అమెరికన్ కంపెనీలు భర్తీ చేసుకున్న ఫలితంగానే అమెరికాకు ఇంతపెద్ద విజయం దక్కిందని పరిశీలకులు గుర్తు చేస్తున్నారు. భారత్ సహా పలు దేశాల టెక్ నిపుణుల శ్రమ, అంకితభావం, ఆవిష్కరణల వల్లే అగ్రరాజ్యంలోని ఐటీ, టెక్ కంపెనీలు గత 30 ఏళ్లుగా ఓ వెలుగు వెలుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం అమెరికా స్టార్టప్లలోని నాలుగో వంతు కంపెనీల్లో కనీసం ఒక విదేశీ వలసదారుడు వ్యవస్థాపకుడి(ఫౌండర్)గా ఉన్నారు. సిలికాన్ వ్యాలీలోని కంపెనీల్లోనూ సగం మందికిపైగా వ్యవస్థాపకులు విదేశీ వలసదారులే ఉన్నారన్న విషయాన్ని ట్రంప్ గుర్తుంచుకోవాలి. గూగుల్, ఇంటెల్, టెస్లా వంటి లెక్కలేనన్ని ఇతర కంపెనీల పురోగతిలోనూ విద్యార్థి వీసా లేదా హెచ్-1బీపై వచ్చిన విదేశీ వలసదారులే కీలక పాత్ర పోషించారని తెలుసుకోవాలి. టెస్లా, ఎక్స్ (ట్విట్టర్) కంపెనీల అధినేత ఎలాన్ మస్క్ కూడా ఒకప్పుడు హెచ్-1బీ వీసాపైనే అమెరికాకు వలస వచ్చారు.
బంగారు బాతులను తరిమేసే యత్నం
భారత్ సహా పలు దేశాల టెక్ నిపుణులను బంగారు బాతుల్లా వాడుకొని అమెరికా ఐటీ, టెక్ పరిశ్రమలు కాసుల వర్షాన్ని కురిపించుకున్నాయి. ఇంత కీలకమైన విదేశీ టెక్ నిపుణులతో ముడిపడిన హెచ్-1బీ వీసా ఫీజును ట్రంప్ ఏకంగా రూ.88 లక్షలకు పెంచారు. అంటే వారు అమెరికాకు రాకుండా తలుపులను మూసివేయాలనే దురాలోచనతో ఆయన ఉన్నారు. ట్రంప్ తీసుకున్న ఏకపక్ష నిర్ణయం వల్ల విదేశీ టెక్ నిపుణులను అమెరికా కంపెనీలు రిక్రూట్ చేసుకోవడం కష్టతరమైన అంశంగా మారనుంది. దీనివల్ల భవిష్యత్లో గూగుల్, టెస్లా తరహా టాప్ క్లాస్ టెక్ కంపెనీలు అమెరికా అవతల భారత్ లాంటి దేశాల్లో ఏర్పాటయ్యేందుకు అవకాశం కలగనుంది. ట్రంప్ చేష్టల వల్ల ప్రపంచ స్థాయి నిపుణులు, మేధావులను అయస్కాంతంలా ఆకర్షించాలనే అమెరికా లక్ష్యం చెదిరిపోనుంది.
అందని ద్రాక్షలా గ్రీన్ కార్డ్!
విదేశీ టెక్, ఐటీ నిపుణులకు ఇప్పటివరకు అమెరికా ఏటా 85వేల హెచ్-1బీ వీసాలను జారీ చేస్తూ వచ్చింది. వీటిలో దాదాపు 75 శాతం వీసాలు భారత్కే దక్కాయని అంచనా. గత 30 ఏళ్లలో ఈ వీసాల ద్వారా లక్షలాది మంది భారతీయులు అమెరికాకు వెళ్లారు. అక్కడే స్థిరపడాలని భావిస్తున్న చాలామంది ఇండియన్స్ గ్రీన్ కార్డు కోసం అప్లై చేసుకున్నారు. గ్రీన్ కార్డు మంజూరైతే అమెరికాలోనే సెటిల్ కావచ్చు. అయితే అది అంత ఈజీ పనేం కాదు. గ్రీన్ కార్డుకు అప్లై చేసుకొని, ఆమోదం కోసం ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న భారతీయుల సంఖ్య దాదాపు 12 లక్షలకుపైనే ఉంటుంది. కొందరి గ్రీన్ కార్డు దరఖాస్తుల వెయిటింగ్ పీరియడ్ 50 ఏళ్లకుపైగా ఉండటం గమనార్హం. హెచ్-1బీ వీసా ఫీజును పెంచే నిర్ణయంతో వీరందరి ఆశలపై ట్రంప్ నీళ్లు చల్లారు. దీంతో ఏం చేయాలి? ఎటువైపు వెళ్లాలి? అనే ప్రశ్నలకు సమాధానాలను వెతుకుతూ చాలా మంది భారతీయులు అయోమయంలో పడిపోయారు.
'వర్క్ ఫ్రం ఎనీవేర్' అవకాశం ఉందిగా!
ఇప్పుడు అమెరికాలోని భారతీయులకు గ్రీన్ కార్డ్ కంటే, హెచ్-1బీ వీసా అంశమే చాలా ముఖ్యమైంది. ఏటా రూ.88 లక్షల భారీ ఫీజును చెల్లిస్తూ పెద్దసంఖ్యలో విదేశీ టెక్ నిపుణులను అమెరికా కంపెనీలు దీర్ఘకాలం పాటు భరించలేవు. ఇక ఇదే సమయంలో భారతీయ టెక్, ఐటీ నిపుణులను వదులుకునేందుకు అగ్రరాజ్యంలోని చాలా కంపెనీలు ఇష్టపడవు. ఇందులో భాగంగా అవి కరోనా సంక్షోభ కాలం తరహాలో వర్క్ ఫ్రం ఎనీవేర్ను అమల్లోకి తేవచ్చు. భారత్లోని గుర్గావ్, బెంగళూరు, పుణె, హైదరాబాద్ వంటి నగరాల నుంచి రిమోట్గా పనిచేసే అవకాశాన్ని కల్పించవచ్చు. అంటే ఇండియన్స్ స్వదేశానికి తిరిగొచ్చాక కూడా చేతినిండా పని దొరికే సూచనలు ఉన్నాయి. ఒకప్పుడు అమెరికా హెచ్-1బీ వీసాలు తగ్గిపోతే, కాంట్రాక్టులు పోతాయని భారతీయ ఐటీ కంపెనీలు భయపడేవి. ఇకపై ఆ ఆందోళన అక్కర్లేదని మార్కెట్ పరిశీలకులు అంటున్నారు. నిపుణులు, ఇంజినీర్లు, మేధావులు ఎక్కడుంటే అక్కడి నుంచే టెక్, ఐటీ కంపెనీల కార్యకలాపాలు జరుగుతాయి. అమెరికా వీసాలు తగ్గిపోతే, భారతీయ ఐటీ కంపెనీలు సైతం స్వదేశం నుంచే కార్యకలాపాల వేగాన్ని పెంచుతాయి. వాటికి భౌతికంగా అమెరికాలోని ఆఫీసులు మాత్రమే దూరమవుతాయి. కానీ జూమ్ కాల్స్, ఏఐ పైప్లైన్లు నిత్యం తెరిచే ఉంటాయి. చురుకైన మానవ వనరులు ఎలాగూ ఇండియాలోనే లభిస్తాయి.
స్టార్టప్లతో ఇండియన్ టెకీలు తడాఖా చూపే ఛాన్స్
అమెరికా నుంచి తిరిగొచ్చే ఇండియన్ టెకీల్లో కొందరు స్టార్టప్ల స్థాపనకు నడుం బిగించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈక్రమంలో వారు ప్రపంచ మార్కెట్లు, పెట్టుబడి మార్గాలు, సప్లై చైన్లు వంటి విభాగాల్లో తమకున్న సుదీర్ఘ అనుభవాన్ని వినియోగిస్తారు. భారత్లో స్వేచ్ఛగా, డైనమిక్గా జీవితాలను ముందుకు తీసుకెళ్తారు. ఒకవేళ ఒక్కసారిగా వేలాది మంది టెకీలు కంపెనీలను ప్రారంభించడానికి కసరత్తును మొదలుపెడితే మన దేశంలో ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతాయి. అనుభవం కలిగిన టెకీలు ఏర్పాటు చేసే ఈ కంపెనీల్లో కొన్ని రాబోయే దశాబ్ద కాలంలో యూనికార్న్లుగా ఎదిగే ఛాన్స్ ఉంటుందని పరిశీలకులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తద్వారా 2035లోగా భారత్లోని యూనికార్న్ల సంఖ్య రెట్టింపు అవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే ఈ అవకాశాలను అందిపుచ్చుకునేందుకు భారత్ రెడీగా ఉండాలని, సరైన సందర్భం కోసం సహనంతో వేచి చూడాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ అంచనాలే నిజమైతే డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకున్న ఒక తప్పుడు నిర్ణయం వల్ల భారతదేశ జీడీపీ 1 శాతం పెరుగుతుందని పలువురు నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
భారత్ పురోగతికి సువర్ణావకాశం!
హెచ్1బీ వీసా దరఖాస్తు ఫీజు పెంపు అమెరికానే ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తుందని నీతి ఆయోగ్ మాజీ సీఈఓ అమితాబ్ కాంత్ తెలిపారు. ట్రంప్ విధించిన లక్ష డాలర్ల ఫీజు కారణంగా అమెరికాలో ఆవిష్కరణలు తగ్గిపోతాయని చెప్పారు. ఈ మేరకు సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు. విదేశీ నిపుణులకు తలుపులు మూసేయడం వల్ల అమెరికాలో ఏర్పడాల్సిన ల్యాబ్స్, స్టార్టప్లు, పేటెంట్లు బెంగళూరు, హైదరాబాద్, పుణె, గురుగ్రామ్కు వచ్చేస్తాయని అమితాబ్ కాంత్ రాసుకొచ్చారు. తద్వారా భారత్లో అత్యుత్తమ వైద్యులు, ఇంజినీర్లు, శాస్త్రవేత్తలు అందుబాటులోకి వచ్చి వికసిత్ భారత్ దిశగా దేశ పురోగతికి దోహద పడే అవకాశం ఉందన్నారు. ట్రంప్ నిర్ణయం భారత్కు టార్బోఛార్జి లాంటిందని అమితాబ్ కాంత్ తెలిపారు.
ట్రంప్ నిర్ణయంతో అమెరికాకే ముప్పు!
హెచ్1బీ వీసాల దరఖాస్తు ఫీజును భారీగా పెంచడంపై అమెరికా చట్టసభ సభ్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అమెరికా అధ్యక్షుడి నిర్ణయం అనాలోచితంగా ఉందని, ఐటీ పరిశ్రమపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తుందని అంటున్నారు. ఇన్నాళ్లు విదేశీ నిపుణుల రాకతో నూతన ఆవిష్కరణలు జరిగి తద్వారా పరిశ్రమలు ప్రారంభమై లక్షలాది మంది అమెరికన్లు ఉపాధి పొందేవారని చెబుతున్నారు. ట్రంప్ తాజా నిర్ణయంతో పలు రంగాల్లో అస్థిరత ఏర్పడే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
విదేశీ నిపుణులను ఆకర్షించేందుకు ఇతర దేశాలు పోటీపడుతున్న తరుణంలో ఇలాంటి నిర్ణయం వెలువడటం విచారకరమని అమెరికా కాంగ్రెస్ చట్టసభ సభ్యుడు రాజా కృష్ణమూర్తి అన్నారు. లోపాలుంటే ఇమ్మిగ్రేషన్ వ్యవస్థను ఆధునీకరించి ఉత్తమ విధానాన్ని తీసుకురావడం సమస్యకు పరిష్కారమని సూచించారు. విదేశీ నిపుణుల రాకను నియంత్రిస్తే అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ బలహీనపడుతుందని చెప్పారు. హెచ్1బీ వీసాదారులే చివరకు గ్రీన్ కార్డు పొంది చిన్నపాటి పరిశ్రమలను స్థాపించి అమెరికన్లకు ఉపాధి కల్పిస్తున్నారని రాజా కృష్ణమూర్తి గుర్తు చేశారు.
అమెరికాలో సంక్షోభం తప్పదు!
హెచ్1బీ వీసా ఫీజు పెంపు వల్ల అమెరికా సాంకేతిక రంగంలో సంక్షోభం తలెత్తే ప్రమాదం ఉందని జో బైడెన్కు సలహాదారుగా వ్యవహరించిన అజయ్ భూటోరియా తెలిపారు. హెచ్1బీ విధానం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న నిపుణులను ఆకర్షించి అమెరికాలో నూతన ఆవిష్కరణలకు ఆజ్యం పోషిందని చెప్పారు. విదేశీ నిపుణులపై ఆధారపడే స్టార్టప్లు తాజా నిర్ణయంతో తమ కార్యకలాపాలను నిలిపివేసే ప్రమాదం ఉందని అజయ్ భూటోరియా హెచ్చరించారు. సిలికాన్ వ్యాలీ నుంచి విదేశీ నిపుణులు తరలిపోతే అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ బలహీనపడుందని అన్నారు. సిలికాన్ వ్యాలీ బిలియన్ డాలర్ల కొద్ది సంపదను అమెరికా వ్యవస్థకు సమకూరుస్తుండటమే అందుకు కారణమని తెలిపారు. ట్రంప్ నిర్ణయంతో విదేశీ నిపుణులు అమెరికాకు పోటీగా ఉన్న కెనడా, ఐరోపా దేశాలకు వెళ్లిపోయే అవకాశం ఉందన్నారు. వీసా ఫీజు పెంపు కన్నా మెరిట్ ఆధారంగా ఉద్యోగులను నియమించుకునే విధానాన్ని తీసుకురావడం ఉత్తమని అజయ్ భూటోరియా అభిప్రాయపడ్డారు.
