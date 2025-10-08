ETV Bharat / business

టాటా vs మిస్త్రీ- టాటా ట్రస్టు బోర్డులో ఏం జరుగుతోంది?

టాటా బోర్డ్​ రూమ్​లో స్థిరత్వం కోసం అవసరమైన చర్యలు తీసుకోండి- టాటా గ్రూప్​నకు కేంద్ర మంత్రుల సలహా!

ata Trusts Chairman Noel Tata
ata Trusts Chairman Noel Tata (TATA Trusts)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 8, 2025 at 3:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

What Is Happening In Tata Trusts : రతన్ టాటా మరణం తరువాత టాటా గ్రూప్​ సంస్థలో వివాదాలు చెలరేగుతున్నాయి. టాటా సన్స్​ ఛైర్మన్​ సైరస్ మిస్త్రీ తొలగింపు వివాదం అప్పట్లో పెద్ద హాట్​ టాపిక్​గా మారింది. ఇది జరిగిన నాలుగేళ్ల తరువాత మళ్లీ టాటా ట్రస్ట్స్ బోర్డులో అంతర్గత వివాదం చెలరేగింది.

వాస్తవానికి టాటా ట్రస్టు లాభాపేక్ష లేని దాతృత్వ సంస్థ. అయితే దీనికి గ్రూప్ ప్రధాన హోల్డింగ్ కంపెనీ అయిన టాటా సన్స్​లో 66 శాత ఈక్విటీ ఉంది. అయితే ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద, ధనిక ప్రైవేట్ కంపెనీల్లో ఒకటైన ఈ టాటా గ్రూప్​ సంస్థలో తాజాగా బోర్డు నియమాకాలు, తొలగింపుల విషయంలో వివాదం చెలరేగింది. దీనితో నేరుగా కేంద్ర ప్రభుత్వమే రంగంలోకి దిగాల్సి వచ్చింది.

టాటా ట్రస్ట్​ ఛైర్మన్ నోయెల్ టాటా, టాటా సన్స్​ ఛైర్మన్​ ఎన్​.చంద్రశేఖరన్​లతో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్​ షా, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ భేటీ అయ్యారు. టాటా ట్రస్ట్స్​, టాటా సన్స్​ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్​ బోర్డు రూమ్​లో స్థిరత్వం సాధించడం కోసం చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించింది. అవసరమైతే గ్రూప్ అస్థిరతకు కారణమవుతున్న ట్రస్టీని తొలగించాలని స్పష్టం చేసింది.​

ఇంతకీ ఎందుకీ వివాదం?
ఈ టాటా గ్రూప్ సంస్థల్లో- బోర్డు నియామకాలు, పాలనా సమస్యలే ప్రధాన వివాదాలుగా ఉన్నాయని తెలుస్తోంది. ఇంకా స్పష్టంగా చెప్పాలంటే, టాటా ట్రస్ట్స్​ బోర్డు ఛైర్మన్ అయిన నోయెల్ టాటాకు, మెహ్లి మిస్త్రీ వర్గాల మధ్య వివాదం చెలరేగినట్లు తెలుస్తోంది. నోయెల్ టాటా స్వయంగా రతన్ టాటా సవతి సోదరుడు కాగా, సైరస్​ మిస్త్రీ బంధువే ఈ మెహ్లీ మిస్త్రీ. టాటా సన్స్​లో దాదాపు 18.37 శాతం వాటా కలిగిన షాపూర్జీ పల్లోంజీ కుటుంబంతో ఈ మెహ్లీ మిస్త్రీకి దగ్గర సంబంధాలు ఉన్నాయి.

సెప్టెంబర్​ 11న జరిగిన బోర్డు సమావేశంలో 77 ఏళ్ల మాజీ డిఫెన్స్ సెక్రటరీ విజయన్ సింగ్​ను టాటా సన్స్​ బోర్డుకు నామినీ-డైరెక్టర్​గా తిరిగి నియమించారు. దీనితో వీరి మధ్య విభేదాలు తలెత్తినట్లు తెలుస్తోంది.

ఇక్కడ అసలు సమస్య ఏమిటంటే? 2024 అక్టోబర్​లో రతన్ టాటా మరణించిన తరువాత, టాటా సన్స్​ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. నామినీ-డైరెక్టర్లకు 75 ఏళ్లు నిండిన తరువాత, వారిని తిరిగి నియమించుకోవాలనే ఒక విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని తీర్మానించింది. టాటా ట్రస్ట్స్​ ఛైర్మన్​ నోయెల్ టాటా, ట్రస్టీ వేణు శ్రీనివాసన్​ (ఈయన టీవీఎస్ గ్రూప్ ఎమెరిటస్ ఛైర్మన్​ కూడా) దీనిని సమర్థించారు. కానీ మెహ్లి మిస్త్రీ, ప్రమిత్ ఝవేరి, జహంగీర్​ హెచ్​సీ జెహంగీర్​, డారియస్​ ఖంబాటా దీనిని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. దీనితో ఈ తీర్మానం వీగిపోయింది.

బిగ్​ ట్విస్ట్​
ఇక్కడే ఒక నాటకీయ మలుపు చోటుచేసుకుంది. ట్రస్టీల బృందం మెహ్లీ మిస్త్రీని నామినేట్ చేయాలని నిర్ణయించారు. కానీ నోయెల్ టాటా, శ్రీనివాసన్​ దీనిని వ్యతిరేకించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఓ కథనం బయటకు వచ్చింది. రతన్ టాటా తరువాత టాటా ట్రస్ట్సు ఛైర్మన్​గా నియమితులైన నోయెల్ టాటాను అణగదొక్కడానికి మిస్త్రీ సహా ఆయనకు మద్దతుగా నిలుస్తున్న నలుగురు ట్రస్టీలు ప్రయత్నిస్తున్నారని గుసగుసలు వినబడ్డాయి. మరోవైపు మిస్త్రీ శిబిరం కార్పొరేట్ కంపెనీ పాలనలో పారదర్శకత, సంస్కరణలు చేపట్టాలని వాదిస్తోందని మరో వాదన వినిపిస్తోంది. ఈ వివాదం ఇలా కొనసాగుతున్న సమయంలోనే టాటాల వీరవిధేయుడైన విజయ్ సింగ్ బోర్డుకు రాజీనామా చేశారు.

సమస్య పరిష్కారం కోసం!
అధికారిక ఎజెండా ఇంకా విడుదల కానప్పటికీ, ఈ వివాదాన్ని పరిష్కరించడానికి ట్రస్టీలు ఈ గురువారం మళ్లీ సమావేశం కానున్నారని తెలుస్తోంది. అయితే దీనిపై ఇప్పటి వరకు బోర్డు సభ్యులు ఎవరూ ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయకపోవడం గమనార్హం.

అత్యంత విలువైన కంపెనీ
156 ఏళ్ల నాటి ఈ కార్పొరేట్ దిగ్గజం కింద దాదాపు 400 కంపెనీలు ఉన్నాయి. టాటా సన్స్​ ప్రధానంగా ఆటోమోటివ్​, స్టీల్​, పవర్​, యుటిలిటీస్​, హాస్పిటాలిటీ, ఎఫ్​ఎంసీజీ, టెలికమ్యునికేషన్స్​, కెమికల్ తయారీ యూనిట్లలో గణనీయమైన వాటాను కలిగి ఉంది. 2025 అక్టోబర్​ నాటికి ఈ టాటా సంస్థ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్​ సుమారుగా రూ.8.84 లక్షల కోట్లుగా ఉంది. అంతేకాదు ఎయిర్​ ఇండియా, ఏరోస్పేస్​, మిలిటరీ ఇంజనీరింగ్​, డిఫెన్స్​ టెక్నాలజీ కంపెనీ అయిన టాటా అడ్వాన్స్​డ్ సిస్టమ్స్​తో సహా అనేక అన్​లిస్టెడ్​ కంపెనీల్లో దీనికి పూర్తి లేదా మెజారిటీ వాటా ఉంది.

టాటా సన్స్ ఇబ్బందుల్లో ఉందా?
టాటా సన్స్ ఇబ్బందుల్లో ఉందన్న ప్రచారంలో నిజం లేదు. ప్రస్తుతం కంపెనీ ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు ఉన్నది కేవలం ట్రస్టీల మధ్య అంతర్గత పోరాటం మాత్రమే.

"ట్యాగ్​లైన్​ చెప్పు - డబ్బు గెలుచుకో" - ఈపీఎఫ్​ఓ బంపరాఫర్​ - నిమిషాల్లో పని పూర్తి!

బ్యాంక్ కస్టమర్లకు గుడ్ న్యూస్​- ఇకపై గంటల వ్యవధిలోనే చెక్ క్లియరెన్స్​!

For All Latest Updates

TAGGED:

WHAT IS BREWING IN TATA TRUSTSTATA TRUSTS DISPUTETATA TRUSTS INFIGHTING NEWSTATA TRUSTS BOARD SEATS CONFLICTWHAT IS HAPPENING IN TATA TRUSTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే రాగి, పల్లీ లడ్డూ! - సూపర్ టేస్టీ, హెల్దీ ఫుడ్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.