మీ రెండో సిమ్ వాడకపోయినా నో ప్రాబ్లమ్- రూ.20తో డీయాక్టివేషన్​కు చెక్​- ఎలా అంటే? - HOW TO KEEP SIM ACTIVE WITH RS20

How To Keep SIM Active WITHOUT RECHARGE ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telugu Team Published : Jan 26, 2025, 7:14 PM IST

How To Keep SIM Active With Rs20 : మనలో చాలా మంది రెండేసి సిమ్​ కార్డ్​లు వాడుతుంటారు. అయితే కొందరు వాటిలో ఒకదాన్ని ఎప్పుడూ వాడుతూ, మరోదాన్ని మాత్రం అట్టేపెడుతుంటారు. ఇలా రెండో సిమ్​ను ఎక్కువ కాలం వాడకుండా వదిలేస్తే, అంటే దానిని రీఛార్జ్ చేయకపోతే అది డీయాక్టివేట్ అయిపోతుంది. మీరు దాన్ని మళ్లీ పొందాలంటే చాలా కష్టమైపోతుంది. అందుకే ఇలాంటి సమస్యలకు చెక్ పెడుతూ, ఇటీవల ట్రాయ్​ ఒక కొత్త నిబంధన తీసుకొచ్చింది. కేవలం రూ.20తో మీ సిమ్​ను ఎప్పుడూ యాక్టివ్​గా ఉంచుకునేలా ఈ రూల్​ తీసుకొచ్చింది. డ్యూయెల్ సిమ్​ యూజర్లకు ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. గతంలో సిమ్ కార్డ్​లను యాక్టివ్​గా ఉంచుకోవడం కోసం చాలా మంది ప్రతి నెలా కనీస మొత్తాన్ని రీఛార్జ్ చేసుకునేవారు. అయితే ఈ రీఛార్జ్​కు అయ్యే డబ్బు చాలా ఎక్కువగా ఉండేది. ఈ సమస్యను తొలగించడానికి ట్రాయ్​ ఇకపై కేవలం రూ.20తో సిమ్​ను యాక్టివ్​గా ఉంచుకునేలా నిబంధలను మార్చింది.

ఇది ఎలా పనిచేస్తుందంటే? మన దగ్గరున్న సిమ్ కార్డ్​ నుంచి ఎలాంటి కాల్స్​, మేసేజ్​లు చేయకుండా, డేటా వాడకుండా ఉండి, ఎలాంటి రీఛార్జ్ ప్లాన్​ను తీసుకోకుండా ఉంటే, అది 90 రోజుల తరువాత డీయాక్టివేట్ అయిపోతుంది.

కొత్త రూల్ ప్రకారం, ఇలా 90 రోజుల పాటు మీ సిమ్​ కార్డ్​ను వాడకుండా ఉన్నా ఫర్వాలేదు. మీ అకౌంట్​ నుంచి ఆటోమేటిక్​గా రూ.20 కట్ అవుతుంది. అప్పటి నుంచి మీ సిమ్​ కార్డ్​ మరో 30 రోజుల పాటు యాక్టివ్​గా ఉంటుంది.

మీ ఖాతా రూ.20 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్నంత వరకు ఈ ప్రక్రియ ఇలానే కొనసాగుతుంది. కనుక మీ సిమ్ డీయాక్టివేట్ అయ్యే అవకాశమే ఉండదు.

ఒకవేళ మీ ఖాతాలోని బ్యాలెన్స్​ రూ.20 కంటే తక్కువగా ఉంటే, మీ సిమ్​ కార్డ్ డీయాక్టివేట్ అయిపోతుంది. కనుక మీ ఖాతాలో కనీసం రూ.20 ఉంచుకోవడం బెటర్. ఈ సింపుల్ టెక్నిక్ వాడితే, మీ సిమ్ డీయాక్టివేట్ అయ్యే అవకాశమే ఉండదు.

ఒక వేళ మీ సిమ్ కార్డ్ డీయాక్టివేట్ అయిపోతే, 15 రోజుల్లోపు మళ్లీ రూ.20తో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే చాలు. ఆ సిమ్ కార్డ్​ మళ్లీ యాక్టివేట్ అవుతుంది. నోట్​ : ఈ రూల్ కేవలం ప్రీపెయిడ్​ కనెక్షన్ ఉన్న యూజర్లకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది.