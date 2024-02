Tips to Choose Right Credit Card For Daily Life: నేటి డిజిటల్​ యుగంలో క్రెడిట్‌ కార్డ్‌ వినియోగం విపరీతంగా పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో మార్కెట్లోకి చాలా రకాల క్రెడిట్‌ కార్డులు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. అయితే.. ఆఫర్స్​, రివార్డులు, తక్కువ వడ్డీలు అందించేవి బోలెడు ఉన్నా.. వాటి గురించి చాలా మందికి తెలియట్లేదు. కాబట్టి.. కేవలం కంపెనీలు అందిస్తున్న ప్రయోజనాలు మాత్రమే కాకుండా మీ డైలీ అవసరాలకు ఎలాంటి క్రెడిట్‌ కార్డు సరిపోతుందో తెలుసుకొని.. వాటిని తీసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం..

సరైన క్రెడిట్ కార్డ్‌ని ఎంచుకోవడానికి టిప్స్​:

కార్డు ఎంపిక: కొన్ని క్రెడిట్ కార్డ్స్ .. ట్రావెలింగ్, ఇంధనం, షాపింగ్ వంటి కేటగిరీలపై ఎక్కువ ప్రయోజనాలు అందిస్తుంటాయి. కాబట్టి.. మీరు దేని మీద ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తున్నారో గుర్తుంచుకుని.. ఆ కేటగిరీలోని కార్డును తీసుకోవడం మంచిది. ఒకవేళ మీరు వాహనంలో పెట్రోల్​ కోసం క్రెడిట్ కార్డును ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారని అనుకుంటే.. ఫ్యూయెల్ క్రెడిట్ కార్డులు ఎంచుకోవడం బెస్ట్​.

రివార్డ్స్​: మీరు క్రెడిట్ కార్డ్స్ కొనేముందు వాటి బెనిఫిట్స్​ తెలుసుకోవాలి. కొన్ని కార్డ్‌లు క్యాష్ బ్యాక్‌ అందిస్తాయి. మరికొన్ని ట్రావెల్ పాయింట్లు అందిస్తాయి. అందువల్ల.. మీ జీవనశైలి, ప్రాధాన్యతలకు అనుగుణంగా రివార్డ్‌లు కలిగిన కార్డ్‌ని ఎంచుకోండి.

వార్షిక ఫీజు: క్రెడిట్ కార్డ్‌ వార్షిక రుసుము ఎంత ఉందో చెక్​ చేయాలి. మంచి ప్రయోజనాలతో కార్డు ఉందంటే.. వార్షిక రుసుము కూడా ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వార్షిక రుసుము కంటే మీకు ఎక్కువ ప్రయోజనాలు వస్తున్నాయో లేదో తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం.

వడ్డీ రేట్లు: క్రెడిట్ కార్డ్‌ వడ్డీ రేట్లను తనిఖీ చేయడం కూడా ముఖ్యమే. తక్కువ వడ్డీ రేట్లు విధించే కార్డులు మీకు డబ్బును ఆదా చేస్తాయి.

క్రెడిట్ పరిమితి: క్రెడిట్ లిమిట్‌ కూడా చూసుకోవాలి. మంచి క్రెడిట్ లిమిట్ ఉంటే.. దానికి తగ్గట్టుగానే క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్ రేషియో ఉండాలి. నెలవారీ ఖర్చులు అధికంగా ఉన్నవారికి అధిక క్రెడిట్ పరిమితి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

అదనపు ప్రయోజనాలు: ప్రయాణ బీమా, కొనుగోలు రక్షణ లేదా విమానాశ్రయ లాంజ్‌లకు యాక్సెస్ వంటి అదనపు ప్రయోజనాలను అందించే కార్డులను ఎంచుకోవాలి.

కంపెనీ వివరాలు: క్రెడిట్ కార్డ్ జారీ చేసే సంస్థ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలి. కస్టమర్ సేవలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి? సేఫ్టీ ఎలా ఉంది? అనే విషయాన్ని గమనించాలి. అలాగే ఇతర కస్టమర్లు ఇచ్చే రివ్యూలను పరిశీలించాలి. ఇవన్నీ కరెక్ట్​గా ఉంటే అప్పుడు కార్డును తీసుకోవడం బెటర్​.

టర్మ్స్​ అండ్​ కండీషన్స్​: అలాగే క్రెడిట్ కార్డ్‌ తీసుకునే ముందు అందుకు సంబంధించిన టర్మ్స్​ అండ్​ కండీషన్స్​ పూర్తిగా చదవాలి. ఫీజులు, జరిమానాలు వంటి వివరాలు పూర్తిగా తెలుసుకన్న తర్వాత మీ అవసరానికి అనుగుణంగా క్రెడిట్​ కార్డును ఎంచుకోవాలి.

