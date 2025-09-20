H-1B వీసాలు ఎక్కువ పొందే టాప్ కంపెనీలు ఇవే- అందులో భారత పరిశ్రమలు ఎన్నంటే!
టాప్ -10 ‘హెచ్-1బీ’ లబ్ధిదారుల్లో నాలుగు ఇండియావే- నంబర్ 1 స్థానంలో ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్ : యూఎస్సీఐఎస్ డేటా
Published : September 20, 2025 at 3:00 PM IST
TCS Beneficiary Of H1B Visas : ప్రస్తుతం అమెరికాలోని ప్రఖ్యాత టెక్, ఐటీ కంపెనీల్లో వేలాది మంది భారతీయులు పనిచేస్తున్నారంటే అందుకు కారణం హెచ్-1బీ వీసాలే. ఇప్పుడు ఈ వీసాల జారీ నిబంధనలను తాజాగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కఠినతరం చేశారు. ఇప్పటివరకు హెచ్-1బీ వీసా ఫీజు రూ.1 లక్ష నుంచి రూ.6 లక్షల మధ్యే ఉండగా, దీన్ని ఏకంగా రూ.88 లక్షల(100,000 డాలర్లు)కు పెంచారు. ట్రంప్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో టెక్ కంపెనీలకు షాకిచ్చారు. ఈ క్రమంలో అసలు హెచ్-1బీ వీసా పొందుతున్న టాప్ కంపెనీలు ఏవీ? అందులో భారతీయ కంపెనీలు ఏమున్నాయి? అసలు ట్రంప్ ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఈ మధ్య కాలంలో జరిగిన పరిణామాలు ఏంటి? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
హెచ్1బీ వీసా విధానం ద్వారా గణనీయంగా లబ్ధి పొందుతున్నది అమెరికా కంపెనీలే. 2024-25 ఆర్థిక ఏడాదికి అమెరికా జారీ చేసిన హెచ్1బీ వీసాల్లో అత్యధికం అమెరికా టెక్ కంపెనీలే దక్కించుకున్నాయి. అత్యధికంగా అమెజాన్ సంస్థ హెచ్1బీ వీసాల ద్వారా 10,044 మందిని నియమించుకుంది. భారత దిగ్గజ ఐటీ కంపెనీ టీసీఎస్ 5,505 మంది విదేశీ నిపుణులను తీసుకుంది. మైక్రోసాఫ్ట్ 5,189, మెటా 5,123, యాపిల్ 4,202, గూగుల్ 4,181 విదేశీ ఉద్యోగులను నియమించుకున్నాయి. డెలాయిట్ 2,353, ఇన్ఫోసిస్ 2,004, విప్రో 1,523, టెక్ మహీంద్ర 951 మందిని తీసుకున్నాయి. ఈ జాబితాలో ఇండియా కంపెనీలో నాలుగు మాత్రమే ఉన్నాయి.
2025-26 ఆర్థిక ఏడాదికి ఇప్పటికే సరిపడా హెచ్1బీ వీసా దరఖాస్తులు వచ్చాయని యూఎస్ సిటిజన్షిప్ అండ్ ఇమిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ ఈ ఏడాది జులైలో తెలిపింది. అయితే వీటిపై నూతన విధానం ప్రకారం ఫీజు వసూలు చేస్తారా? లేదా? అన్నదానిపై స్పష్టత లేదు. అమెరికా ఏటా 85వేల హెచ్1బీ వీసాలను లాటరీ ద్వారా జారీ చేస్తుంది. అందులో 20వేల వీసాలను మాత్రం అధిక నైపుణ్యం ఉన్నవారికి కేటాయిస్తున్నారు.
ఫీజు పెంపుతో టెకీలు, కంపెనీలపై ప్రభావమెంత?
భారతీయ టెకీలు, ఐటీ నిపుణులకు అమెరికా జాబ్ మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. చక్కటి స్కిల్, టైం మేనేజ్మెంట్, కష్టపడే తత్వం, క్రియేటివిటీ, టీమ్తో కలిసి పనిచేసే తత్వం వంటి అంశాలు భారతీయ టెక్ నిపుణులకు అగ్రరాజ్యంలో అరుదైన గుర్తింపును సాధించి పెడుతున్నాయి. అందుకే ఏటా ఎంతోమంది భారతీయ టెకీలను అమెరికా దిగ్గజ కంపెనీలు రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నాయి. అమెరికాకు వచ్చేందుకు వారికి హెచ్-1బీ వీసాలను జారీ చేస్తున్నాయి. టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్, టెక్ మహీంద్రా, విప్రో లాంటి భారతీయ ఐటీ కంపెనీలు కూడా అమెరికా కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్నాయి. అవి కూడా భారతీయులను రిక్రూట్ చేసుకున్నాక హెచ్-1బీ వీసాలను జారీ చేస్తున్నాయి. ట్రంప్ తాజా నిర్ణయంతో ఒక హెచ్-1బీ వీసా ఫీజు సగటున 14 రెట్లు పెరిగిపోయింది. ఇప్పటివరకు ఒక హెచ్-1బీ వీసా ఫీజు రూ.1 లక్ష నుంచి రూ.6 లక్షల మధ్యే ఉండేది. ఇకపై ఇందుకోసం ఐటీ కంపెనీలు ఏకంగా రూ.88 లక్షల(100,000 డాలర్లు) దాకా ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల రాబోయే రోజుల్లో హెచ్-1బీ వీసాల జారీలో అమెరికాలోని ఐటీ కంపెనీలు ఆచితూచి వ్యవహరించనున్నాయి. కీలకమైన టెక్, ఐటీ విభాగాల నిపుణుల రిక్రూట్మెంట్ కోసమే వీటిని జారీ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. ఫలితంగా భారత్లోని ఐటీ నిపుణులకు అమెరికాలో అవకాశాలు కొంతమేర తగ్గొచ్చని పరిశీలకులు అంచనా వేస్తున్నారు. రూ.88 లక్షల హెచ్-1బీ వీసా ఫీజు నిబంధన ఈ ఏడాది సెప్టెంబరు 21 నుంచి ఏడాది పాటు అమల్లో ఉండనుంది. రాబోయే ఏడాది వ్యవధి ఈ వీసాలు కోరుకునే వారికి, జారీచేసే ఐటీ కంపెనీలకు పరీక్షా కాలంగా నిలువనుంది.
ట్రంప్ సర్కారు కఠిన వైఖరికి కారణమిదే
హెచ్-1బీ వీసా ఫీజును పెంచుతూ అమెరికా సర్కారు జారీచేసిన అధికారిక ప్రకటనలో పలు కీలక వివరాలను ప్రస్తావించారు. అవేంటో తెలుసుకుందాం. 2000 - 2019 సంవత్సరాల మధ్యకాలంలో అమెరికాలోని 'స్టెమ్' (సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజినీరింగ్, గణితం) విభాగాల్లో పనిచేసే విదేశీ నిపుణుల సంఖ్య 12 లక్షల నుంచి 25 లక్షలకు పెరిగింది. అయితే ఇదే వ్యవధిలో మొత్తం స్టెమ్ విభాగంలోని కంపెనీల్లో ఉద్యోగిత కేవలం 44.5 శాతమే పెరిగింది. ఈ నాలుగు విభాగాల్లోని అమెరికా కంపెనీలు ఏటా జారీ చేస్తున్న హెచ్-1బీ వీసాల సంఖ్య భారీగా ఉండగా, అవి స్థానిక అమెరికన్లకు కల్పిస్తున్న ఉద్యోగాల సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంది. దీన్ని ట్రంప్ సర్కారు సీరియస్గా తీసుకుంది. తక్కువ శాలరీలకు పనిచేసే విదేశీ టెక్ నిపుణుల భర్తీకి హెచ్-1బీ వీసాలను కంపెనీలు దుర్వినియోగం చేస్తున్నాయనే అభిప్రాయానికి ప్రభుత్వం వచ్చింది. దీనివల్ల అమెరికన్లకు ఉద్యోగ అవకాశాలు తగ్గుతున్నాయని ట్రంప్ అంటున్నారు. ఈ పరిస్థితిని చక్కదిద్దే ప్రయత్నంలో భాగంగానే ఇప్పుడు వీసా ఫీజును గణనీయంగా పెంచారు. ఇక కంప్యూటర్, గణితంతో ముడిపడిన సర్వీసులు అందించే అమెరికా కంపెనీల్లో 2000 సంవత్సరం నాటికి 17.7 శాతం మంది విదేశీ నిపుణులు ఉండేవారు. 2019 నాటికి వీరి సంఖ్య సైతం 26.1 శాతానికి పెరిగింది. అంటే ఈ విభాగాల్లో విదేశీ నిపుణుల భర్తీకే అమెరికా కంపెనీలు పెద్దపీట వేశాయి.
ఇటీవల జరిగిన కొన్ని పరిణామాలు
- 2003లో అమెరికా జారీ చేసిన హెచ్-1బీ వీసాల్లో 32 శాతం విదేశీ ఐటీ నిపుణులకు దక్కాయి. గత 5 ఆర్థిక సంవత్సరాల గణాంకాలను పరిశీలిస్తే, హెచ్-1బీ వీసాలు పొందిన విదేశీయుల్లో సగటున 65 శాతం మందికిపైగా ఐటీ నిపుణులే ఉన్నారు.
- అమెరికాలోని పలు ఐటీ, టెక్ కంపెనీలు ఔట్సోర్సింగ్ ద్వారా వ్యవస్థలను నడుపుతున్నాయి. విదేశీ నిపుణుల రిక్రూట్మెంట్ కూడా ఔట్సోర్సింగ్ ద్వారానే చేసుకుంటున్నాయి. హెచ్-1బీ వీసాల జారీ వల్ల ఇలాంటి కంపెనీలు ఆర్థిక వనరులను చాలా వరకు ఆదా చేసుకుంటున్నాయి.
- హెచ్-1బీ వీసా ద్వారా ఐటీ ఔట్సోర్సింగ్ కంపెనీ ఉద్యోగంలో చేరడానికి విదేశీ టెక్ నిపుణులు తమ శాలరీలను 36 శాతం దాకా తగ్గించుకునేందుకు రెడీ అవుతున్నట్లు ఓ అధ్యయనంలో గుర్తించారు. దీన్ని ట్రంప్ సర్కారు తీవ్రంగా పరిగణించింది. ఈ విధంగా తక్కువ శాలరీలకు వస్తున్న విదేశీ టెక్ నిపుణుల కోసం అమెరికన్లను ఉద్యోగాల నుంచి తొలగించారని పలుమార్లు అమెరికా ప్రెసిడెంట్ వ్యాఖ్యానించారు.
- 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో అమెరికాలోని ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ 5వేలకుపైగా హెచ్-1బీ వర్కర్లను రిక్రూట్ చేసుకుంది. ఇదే సమయంలో అది పలు విడతల్లో 15వేల మంది అమెరికన్లను ఉద్యోగాల నుంచి తొలగించింది.
2025లోనే అమెరికాలోని ఓ ఐటీ కంపెనీ 1700 హెచ్-1బీ వర్కర్లను భర్తీ చేసుకుంది. ఈ కంపెనీ జులైలో ఓరెగాన్లో ఏకంగా 2,400 మంది అమెరికన్ వర్కర్లను తప్పించింది.
- 2022 నుంచి 2025 వరకు మరో ఐటీ కంపెనీ ఏకంగా 27వేల మంది అమెరికన్లను ఉద్యోగాల నుంచి తొలగించింది. ఆ మూడేళ్లలో ఇది ఏకంగా 25వేల హెచ్-1బీ వీసాలను జారీచేసింది.
- మరొక అమెరికా కంపెనీ ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో 1000 మంది అమెరికన్లను ఉద్యోగాల నుంచి తప్పించింది. ఇదే సమయంలో అది 1100 హెచ్-1బీ వీసాలను జారీ చేసింది.
24 గంటల్లోగా అమెరికాకు తిరిగి రావాలి- H-1B వర్కర్లకు టెక్ కంపెనీల ఆదేశాలు!
అమెరికాలో విదేశీ ఉద్యోగుల శకం ముగిసింది: యూఎస్ వాణిజ్య కార్యదర్శి