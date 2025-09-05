కార్ల ధరలను తగ్గించనున్నట్లు ప్రకటించిన టాటా సంస్థ
Published : September 5, 2025 at 11:24 PM IST
TATA Car Rates Reduced : ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ సంస్థ టాటా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. జీఎస్టీ తగ్గింపుతో వచ్చిన లాభాన్ని కస్టమర్లకు బదిలీ చేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు తమ కార్ల ధరలను తగ్గించనున్నట్లు శుక్రవారం ప్రకటించింది. కొత్త ధరలు సెప్టెంబర్ 22వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి రానున్నట్లు వెల్లడించింది. గరిష్ఠంగా రూ.1.45 లక్షల వరకు తగ్గించనున్నట్లు అనౌన్స్ చేసింది.
ఒక్కో కారుపై ఒక్కో తగ్గింపు ధర
టాటా కంపెనీ వ వివరాల ప్రకారం, టాటా చిన్న కారు టియాగోపై రూ.75వేల తగ్గింపు ఉంటుంది. టిగోర్పై రూ.80 వేలు, ఆల్ట్రోజ్పై రూ.1.10 లక్షల తగ్గింపు ఉండనుంది. కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ పంచ్పై రూ.85వేలు, నెక్సాన్పై రూ.1.55 లక్షల తగ్గింపు ఉంటుంది. మిడ్ సైజ్ మోడల్ కర్వ్పై రూ.65వేలు తగ్గించనుంది. మియం ఎస్యూవీలు హారియర్పై రూ.1.40 లక్షలు, సఫారీపై రూ.1.45 లక్షల తగ్గింపు ఉండనుంది.
అయితే తాము కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన జీఎస్టీ సంస్కరణలను పూర్తిగా గౌరవిస్తున్నామని టాటా మోటార్స్ ప్యాసింజర్ వాహనాల మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శైలేష్ చంద్ర తెలిపారు. జీఎస్టీ తగ్గింపుతో వచ్చిన లాభాన్ని ఎటువంటి కోత లేకుండా వినియోగదారులకే పూర్తిగా అందజేస్తున్నామని చెప్పారు. సెప్టెంబర్ 22 నుంచి అమలులోకి వచ్చే ప్యాసింజర్ వాహనాలపై జీఎస్టీ తగ్గింపు వల్ల వ్యక్తిగత రవాణా సౌకర్యాలు మరింత చౌకగా ఉంటాయని అన్నారు. సులభంగా లభిస్తాయని పేర్కొన్నారు.. ఈ నిర్ణయం కొత్త కస్టమర్లకు ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుందని తెలిపారు.
మరోవైపు, జీఎస్టీ శ్లాబుల మార్పులతో చిన్నకార్లకు డిమాండ్ గణనీయంగా పెరిగే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో 4 మీటర్ల కంటే తక్కువ పొడవున్న కార్లపై పన్ను భారం 10శాతం తగ్గనుంది. ఇప్పటికే ప్రభుత్వం ఆదాయపు పన్నులో రూ.12 లక్షల వరకు ఉపశమనం ఇవ్వడం, వడ్డీరేట్లు తగ్గడంతో ఆటోమొబైల్ రంగం పుంజుకోవడానికి అనువైన పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీనికితోడు జీఎస్టీ కోత ఈ జోరును మరింత పెంచనుంది.
1500 సీసీలోపు ఉన్న డీజిల్, డీజిల్ హైబ్రిడ్ కార్లు, 1200 సీసీలోపు పెట్రోల్, పెట్రోల్ హైబ్రిడ్, సీఎన్జీ, ఎల్పీజీ కార్లకు కొత్త పన్ను శ్లాబ్ ప్రకారం సెస్సు కాకుండా 18శాతం ట్యాక్స్ పడనుంది. ఉదాహరణకు టాటా ఆల్ట్రోజ్, మారుతీ సుజుకీ, హ్యుందాయ్ ఐ10, ఐ20, రెనో క్విడ్ వంటి వాహనాల ధరలు తగ్గనున్నాయి. గతంలో ఈ వాహనాలపై 28శాతం పన్ను, ఇంధనం, ఇంజిన్ సామర్థ్యాన్ని బట్టి 1-3శాతం సెస్సు విధించేవారు.
చిన్నకారు ధరలు రూ.6-10 లక్షల మధ్య అనుకొంటే ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో వినియోగదారులకు రూ.60 వేల నుంచి రూ.లక్ష వరకు మిగలనుంది. కాకపోతే కంపెనీలు ఎటువంటి కారణాలు చెప్పకుండా జీఎస్టీ లబ్ధిని వినియోగదారులకు బదలాయించాల్సి ఉంటుంది. మోటార్ సైకిళ్లలో అత్యధిక మంది వినియోగించే బజాజ్ పల్సర్, హీరో స్ప్లెండర్ వంటి వాహనాలపై జీఎస్టీ కూడా 28 నుంచి 18 శాతానికి తగ్గనుంది.
ఇకపై రెండు జీఎస్టీ స్లాబులే- బీమా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలపై మినహాయింపు
జీఎస్టీ 2.O దేశాభివృద్ధికి డబుల్ డోస్- మరింత ముందుగానే ఆత్మనిర్భర భారత్ : మోదీ