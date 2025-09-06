హెచ్ఆర్తో జీతం పెంచమని అడగాలా? ఈ సింపుల్ స్ట్రాటజీస్ ఫాలో అయితే శాలరీ పెంచడం ఖాయం!
Published : September 6, 2025 at 5:23 PM IST
How To Negotiation A Higher Salary : మీరు ఉద్యోగంలో చేరి చాలా కాలం అయ్యిందా?. ప్రస్తుతం మీరు మిడ్ కెరీర్లో ఉన్నారా? అయితే ఇది మీ కోసమే.
మిడ్ కెరీర్ దశలో మీకు గణనీయమైన ఉద్యోగ/వృత్తి నైపుణ్యం ఉంటుంది. పెద్దస్థాయి బాధ్యతలను చేపట్టాలనే ఆకాంక్ష కూడా మీ మదిలో ఉంటుంది. ఇంతటి కీలక కెరీర్ దశలో ఉన్నా చాలా మంది ఉద్యోగులు/వృత్తి నిపుణులు తమ శాలరీ పెంపుపై చర్చలు జరిపేందుకు సాహసించరు. ఎందుకంటే, తమ ప్రతిపాదనలను హెచ్ఆర్ తిరస్కరిస్తారనే భయం వారిని వెంటాడుతుంటుంది. కానీ ఇందులో భయపడాల్సింది ఏమీ లేదు!
ఉద్యోగం మారినా, పదోన్నతి పొందినా!
ఉద్యోగం మారుతున్నా, ఒకే సంస్థలో పదోన్నతి పొందుతున్నా శాలరీని పెంచమని ఉద్యోగి కోరడం న్యాయమే. తన విలువకు, నైపుణ్యాలకు తగిన స్థాయిలో న్యాయమైన వేతన పెంపును కోరవచ్చు. ఇలాంటి ప్రతిపాదనలతో తమ వద్దకు వచ్చే ఉద్యోగులతో చర్చలు జరిపేందుకు యజమానులు/మానవ వనరుల (హెచ్ఆర్) విభాగాలు ఆసక్తి చూపుతుంటాయి. ఈ క్రమంలో ఉద్యోగులు వ్యూహాత్మకంగా, లౌక్యంతో వ్యవహరించాలి.
మిడ్ కెరీర్లో పెద్ద ప్యాకేజీ కోసం అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలివే!
1. మార్కెట్ ట్రెండ్ను తెలుసుకోండి : వేతనం పెంపుపై చర్చలకు వెళ్లే ముందు మీరు పనిచేస్తున్న రంగంపై ఓ కన్నేయండి. మీరు సేవలు అందించే విభాగంలోని వారికి ఇతర కంపెనీల్లో ఎంత మేరకు వేతనాలు, బోనస్లు, ప్రోత్సాహకాలు, సౌకర్యాలు అందిస్తున్నారో తెలుసుకోండి. పని దినాల వివరాలు కూడా సేకరించండి. ఇంటర్నెట్ వేదికగా లింక్డ్-ఇన్, గ్లాస్ డోర్ వంటి వెబ్సైట్లు/యాప్లలోకి వెళ్లి ఈ సమాచారాన్ని సులభంగానే సేకరించొచ్చు. సీనియారిటీ, పని నైపుణ్యాల ఆధారంగా వేతనాల్లో ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని నోట్ చేసుకోండి. మీరు ప్రస్తుతమున్న కంపెనీలో లేదా కొత్తగా చేరబోయే కంపెనీలో ఈ అంశాలను చెప్పి వేతన పెంపు కోసం ప్రయత్నిస్తే సత్ఫలితాలు వస్తాయి.
2. ఏమేం చేశారో లెక్కలతో సహా చెప్పండి : ''కంపెనీ కోసం చాలా చేశాను'' అని ఎంతోమంది ఉద్యోగులు చెబుతుంటారు. అలా చెబితే ఎవరూ ఇంప్రెస్ కారు. ప్రతి దానికీ ఓ లెక్క ఉండాలి. ఉదాహరణకు మీరు ఒక కంపెనీలో సోషల్ మీడియా యూజర్ల ఎంగేజ్మెంట్ను పెంచే విభాగంలో ఉన్నారని భావిద్దాం. గత ఏడాది వ్యవధిలో మీ కృషి, సమయ స్ఫూర్తి, సృజనాత్మకత వల్ల సోషల్ మీడియా పోస్టులకు వచ్చిన స్పందనకు సంబంధించిన లెక్కలన్నీ సరళభాషలో చెప్పగలగాలి. కీలకమైన/సందర్భోచిత టాస్క్లను అప్పగించిన సందర్భాల్లో ఎలా పనిచేశారు? ఎంత సమయంలో ఆ టాస్క్ను పూర్తి చేశారు? ఎంత ఫలితం రాబట్టారు? అనేది చెప్పుకోవాలి. ఇవన్నీ పరిగణనలోకి తీసుకొని హెచ్ఆర్ విభాగం/ఉన్నతాధికారి సానుకూలంగా స్పందించే అవకాశం ఉంటుంది.
3. ఇతర జాబ్ ఆఫర్లు ఉంటే ప్రస్తావించండి : ప్రస్తుతం మీరు పనిచేస్తున్న కంపెనీలో వస్తున్న శాలరీ కన్నా ఎక్కువే ఇస్తామంటూ వచ్చిన జాబ్ ఆఫర్ల సమాచారాన్ని ఉన్నతాధికారులకు అందించండి. ఆ మేరకు వేతనాన్ని పెంచితే, కంపెనీలోనే కొనసాగుతానని స్పష్టం చేయండి. మీకున్న ప్రత్యేక ఉద్యోగ నైపుణ్యాల గురించి వివరించండి. పోటీ కంపెనీల్లో ఆయా నైపుణ్యాలు కలిగిన వారికి ఇస్తున్న వేతనాలు, సౌకర్యాల వివరాలను తెలియజేయండి. మార్కెట్ ప్రకారం వేతనపరంగా న్యాయం చేయాలని కోరండి. మంచి వేతన పెంపుతో మిమ్మల్ని నిలుపుకునేందుకు కంపెనీ మొగ్గుచూపే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
4. వ్యూహాత్మక సమయంలోనే స్పందించండి : వేతన పెంపు గురించి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఉన్నతాధికారులను అడగొద్దు. ఇందుకోసం సరైన సమయం కావాలి. మీరు పనిచేస్తున్న కంపెనీ లాభాల్లో ఉన్నప్పుడు, ఒక కీలక ప్రాజెక్టును మీరు విజయవంతంగా పూర్తి చేసినప్పుడు, మీకు అదనపు బాధ్యతలను అప్పగించినప్పుడు, ఉద్యోగులందరి పనితీరుపై సమీక్ష వేళ వేతన పెంపు గురించి ప్రతిపాదన చేయొచ్చు. ఇలాంటి సానుకూల సమయాల్లో వేతన పెంపుపై సానుకూలంగా స్పందించే అవకాశాలు ఉంటాయి. కంపెనీకి తగిన బడ్జెట్ ఉండి, మీ నైపుణ్యాలు సరిగ్గా ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా వేతనాన్ని పెంచుతారు.
5. బేసిక్ శాలరీతో పాటు ఇవి కూడా అడగండి : మీరు చేసిన వేతన పెంపు ప్రతిపాదనపై సానుకూల వాతావరణంలోనే చర్చలు జరిగినా, చివరకు నో చెబితే నిరాశ పడొద్దు. పలు ఇతరత్రా ఆప్షన్లను మీరు ట్రై చేయొచ్చు. అవేమిటంటే, ప్రతి సంవత్సరం నిర్దిష్ట మొత్తంలో బోనస్ ఇవ్వమని అడగొచ్చు. కంపెనీకి సంబంధించిన స్టాక్ ఆప్షన్స్ కోరవచ్చు. ఏటా నిర్దిష్ట సంఖ్యలో పెయిడ్ లీవ్స్ కోసం అభ్యర్థన చేయొచ్చు. ప్రతివారం కొన్ని రోజులు ఇంటి నుంచి పనిచేసే అవకాశాన్ని కల్పించమని విన్నవించండి. మీరు నేర్చుకునే ఏదైనా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సుకు సంబంధించిన ఫీజును చెల్లించమని అడగండి. తగినంత బడ్జెట్, లాభదాయక వ్యాపారం ఉన్న కంపెనీలు మాత్రమే ఇలాంటి ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తాయని గుర్తుంచుకోండి.
