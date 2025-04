ETV Bharat / business

కుప్పకూలిన స్టాక్ మార్కెట్లు- సెన్సెక్స్‌ 3000+ & నిఫ్టీ 800 పాయింట్స్ డౌన్‌ - STOCK MARKET TODAY

Stock Market ( Getty Images )

By ETV Bharat Telugu Team Published : April 7, 2025 at 9:30 AM IST | Updated : April 7, 2025 at 9:45 AM IST 3 Min Read

11.00 AM : బొంబాయి స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీ సూచీ సెన్సెక్స్‌ 2823 పాయింట్లు నష్టపోయి 72,540 వద్ద కొనసాగుతోంది. జాతీయ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీ సూచీ నిఫ్టీ 909 పాయింట్లు కోల్పోయి 21,995 వద్ద ట్రేడవుతుంది. 10.20 AM : బొంబాయి స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీ సూచీ సెన్సెక్స్‌ 3019 పాయింట్లు నష్టపోయి 72,345 వద్ద కొనసాగుతోంది. జాతీయ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీ సూచీ నిఫ్టీ 981 పాయింట్లు కోల్పోయి 21,994 వద్ద ట్రేడవుతుంది. 10.00 AM : బొంబాయి స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీ సూచీ సెన్సెక్స్‌ 2773 పాయింట్లు నష్టపోయి 72,591 వద్ద కొనసాగుతోంది. జాతీయ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీ సూచీ నిఫ్టీ 911 పాయింట్లు కోల్పోయి 21,992 వద్ద ట్రేడవుతుంది. 9.40 AM : బొంబాయి స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీ సూచీ సెన్సెక్స్‌ 2563 పాయింట్లు నష్టపోయి 72,801 వద్ద కొనసాగుతోంది. జాతీయ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీ సూచీ నిఫ్టీ 847 పాయింట్లు కోల్పోయి 22,056 వద్ద ట్రేడవుతుంది. 9.20 AM : బొంబాయి స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీ సూచీ సెన్సెక్స్ 3012 పాయింట్లు నష్టపోయి 72,396 వద్ద కొనసాగుతోంది. జాతీయ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీ సూచీ నిఫ్టీ 832 పాయింట్లు కోల్పోయి 22,045 వద్ద ట్రేడవుతోంది. Stock Market Today 7th April 2025 : సోమవారం దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి. ట్రంప్‌ టారిఫ్స్‌ ఎఫెక్టే దీనికి కారణం. బొంబాయి స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీ సూచీ సెన్సెక్స్ 3,939 పాయింట్లు నష్టపోయి 71,425 వద్ద కొనసాగుతోంది. జాతీయ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీ సూచీ నిఫ్టీ 1,160 పాయింట్లు కోల్పోయి 21,743 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

లాభాల్లో ఉన్న స్టాక్స్‌ :

నష్టాల్లో ఉన్న స్టాక్స్‌ : హిందూస్థాన్ యూనిలివర్‌, ఐటీసీ, పవర్‌గ్రిడ్‌, భారతీ ఎయిర్‌టెల్‌, ఏసియన్ పెయింట్స్‌, నెస్లే ఇండియా, జొమాటో, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్‌, మారుతి సుజుకి బ్లడ్‌బాత్‌

సెన్సెక్స్ సోమవారం మూడున్నర శాతానికి పైగా నష్టపోయింది. నిఫ్టీ అయితే 10 నెలల కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోయింది. 2020 మార్చి తర్వాత నిఫ్టీ అతి భారీగా పతనం కావడం ఇదే మొదటిసారి. ట్రంప్ రివెంజ్ ట్రారిఫ్స్‌ ఎఫెక్ట్‌

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ విధించిన ప్రతీకార సుంకాలతో అంతర్జాతీయంగా వాణిజ్య యుద్ధ భయాందోళనలు పెరిగాయి. చైనా కూడా ప్రతీకార సుంకాలు వేయడం వల్ల ఈ ట్రేడ్‌ వార్ మరింత ముదిరింది. ఇది మార్కెట్‌ సెంటిమెంటును బాగా దెబ్బతీసింది. దీనితో ప్రీ ట్రేడింగ్‌లో సెన్సెక్స్‌ 3,939 పాయింట్లు లేదా 5.22 శాతం మేర నష్టపోయింది. నిఫ్టీ 1,160 పాయింట్లు లేదా 5.06 శాతం మేర పతనమైంది. దీనితో నిఫ్టీలో నమోదిత కంపెనీల మార్కెట్ విలువ ఏకంగా రూ.20 లక్షల కోట్ల మేర ఆవిరైంది. అమెరికాలో మాంద్యం వస్తుందన్న భయాల మధ్య లోహ కంపెనీల షేర్లు భారీ నష్టాలను చవిచూశాయి. దాదాపు అన్ని రంగాలు నష్టాల్లో ట్రేడవుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు

ట్రంప్‌ టారిఫ్‌ల ప్రకటన నేపథ్యంలో 2028 తరువాత ఆసియా మార్కెట్లు భారీ పతనాన్ని చవిచూస్తున్నాయి. జపాన్‌ నిక్కీ ఓ దశలో 8% మేర పతనమైంది. ప్రస్తుతం 6% నష్టంతో ట్రేడవుతోంది. తైవాన్‌ సూచీ 9.61%, దక్షిణ కొరియా కోస్పి 4.14%, చైనా షాంఘై సూచీ 6.5%, ఆస్ట్రేలియా ఏఎస్‌ఎక్స్‌ సూచీ 3.82% నష్టంతో కొనసాగుతున్నాయి. శుక్రవారం అమెరికా ఫ్యూచర్‌ స్టాక్స్‌ భారీగా నష్టపోయాయి. ఎస్‌ అండ్ పీ 500, నాస్‌డాక్‌, డోజోన్స్ భారీగా పతనమయ్యాయి. ట్రంప్‌ టారిఫ్స్‌ ఎఫెక్ట్‌ సోమవారం నాటి ట్రేడింగ్‌పై కూడా పడే ఛాన్స్ ఉంది. విదేశీ పెట్టుబడులు

స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీ డేటా ప్రకారం, విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు శుక్రవారం రూ.3,483.98 కోట్ల విలువైన ఈక్విటీ షేర్లను అమ్మేశారు. క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరలు 2.74 శాత మేర తగ్గాయి. ప్రస్తుతం బ్యారెల్ క్రూడ్ ఆయిల్ 63.78 డాలర్లుగా ఉంది.

