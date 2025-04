ETV Bharat / business

భారీ లాభాల్లో స్టాక్ మార్కెట్లు- సెన్సెక్స్‌ 1300+ పాయింట్స్‌ జంప్‌ - STOCK MARKET TODAY

Stock Market ( ETV Bharat )

Published : April 11, 2025 at 9:42 AM IST | Updated : April 11, 2025 at 10:18 AM IST

Stock Market Today 11th April 2025 : శుక్రవారం దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ లాభాలతో ప్రారంభమయ్యాయి. డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ చైనా మినహా మిగతా దేశాలకు 90 రోజుల పాటు టారిఫ్‌ల నుంచి రిలీఫ్ ఇవ్వడం, ఆర్‌బీఐ కీలక వడ్డీ రేట్లు తగ్గించడమే ఇందుకు కారణం. అమెరికన్ ప్రభుత్వం భారత్‌పై విధించిన 26 శాతం ప్రతీకార సుంకాలను ట్రంప్‌ 90 రోజులపాటు నిలిపివేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అంటే జులై 9 వరకు ఈ అదనపు సుంకాల బెడద భారత్‌కు తప్పుతుంది. ఇది దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లకు మంచి జోష్ అందించింది. ప్రస్తుతం బొంబాయి స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీ సూచీ సెన్సెక్స్ 1327 పాయింట్లు లాభపడి 75,175 వద్ద కొనసాగుతోంది. జాతీయ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీ సూచీ నిఫ్టీ 441 పాయింట్లు వృద్ధి చెంది 22,840 వద్ద ట్రేడవుతోంది. లాభాల్లో కొనసాగుతున్న షేర్లు : టాటా మోటార్స్‌, టాటా స్టీల్‌, సన్‌ఫార్మా, హెచ్‌సీఎల్ టెక్‌, టెక్ మహీంద్రా, అదానీ పోర్ట్స్‌, ఎల్ అండ్ టీ, రిలయన్స్, ఎన్‌టీపీసీ, భారతీ ఎయిర్‌టెల్‌

టాటా మోటార్స్‌, టాటా స్టీల్‌, సన్‌ఫార్మా, హెచ్‌సీఎల్ టెక్‌, టెక్ మహీంద్రా, అదానీ పోర్ట్స్‌, ఎల్ అండ్ టీ, రిలయన్స్, ఎన్‌టీపీసీ, భారతీ ఎయిర్‌టెల్‌ నష్టాల్లో కొనసాగుతున్న షేర్లు : ఏసియన్ పెయింట్స్‌, టీసీఎస్‌

ఆసియా మార్కెట్లు

ఏసియన్ మార్కెట్లలో టోక్యోకు చెందిన నిక్కీ 225 ఇండెక్స్‌, దక్షిణ కొరియాకు చెందిన కోస్పీ ప్రస్తుతానికి నష్టాల్లో ట్రేడవుతున్నాయి. షాంఘై ఎస్‌ఎస్‌ఈ కాంపోజిట్‌ ఇండెక్స్‌, హాంకాంగ్‌కు చెందిన హాంగ్‌సెంగ్‌ స్వల్ప లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. గురువారం యూఎస్ మార్కెట్లు నష్టాలతో ముగిశాయి. విదేశీ పెట్టుబడులు

స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్‌ డేటా ప్రకారం, విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు బుధవారం రూ.4,358 కోట్ల విలువైన ఈక్విటీ షేర్లను అమ్మేశారు. గురువారం శ్రీ మహవీర్ జయంతి సందర్భంగా స్టాక్ మార్కెట్లు క్లోజ్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. రూపాయి విలువ

శుక్రవారం రూపాయి విలువ 51 పైసలు పెరిగింది. ప్రస్తుతం అమెరికన్ డాలర్‌తో పోల్చితే రూపాయి మారకం విలువ రూ.86.17గా ఉంది. ముడిచమురు ధరలు

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరలు 0.36 శాతం మేర తగ్గాయి. ప్రస్తుతం బ్యారెల్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర 63.10 డాలర్లుగా ఉంది.

Last Updated : April 11, 2025 at 10:18 AM IST