ETV Bharat / business

సెప్టెంబర్‌లో బ్యాంకులకు 15 రోజులు సెలవులు- ఏ రోజున మూసి ఉంటాయో తెలుసా? - BANK HOLIDAYS

2025 సెప్టెంబర్​లో 15 రోజులు బ్యాంకులకు సెలవు- ఎప్పుడెప్పుడో తెలుసా?

Bank Holidays September 2025
Bank Holidays September 2025 (Source : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 31, 2025 at 10:51 PM IST

2 Min Read

Bank Holidays September 2025 : సెప్టెంబర్- 2025 నెలలో దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు 15రోజులు మాత్రమే పనిచేయనున్నాయి. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) విడుదల చేసిన బ్యాంకు సెలవుల క్యాలెండర్ ప్రకారం ఈ సెలవులు వర్తిస్తాయి. అయితే దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లోని బ్యాంకులకు 15 రోజుల పాటు ఒకేసారి సెలవులు ఉండవు. ఎందుకంటే బ్యాంకు సెలవులు ప్రాంతాల వారీగా మారుతూ ఉంటాయి. సెప్టెంబర్‌లో ఓనమ్, దుర్గా పూజ, ఇతర పండుగలు ఉన్నాయి. వీటితో పాటుగా, ప్రతి ఆదివారం, అలాగే రెండో, నాలుగో శనివారాల్లో దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులకు సెలవులు ఉంటాయి.

సెప్టెంబర్ నెలలో పండుగల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆర్థిక లావాదేవీలు ఎక్కువగా జరుగుతుంటాయి. ఈ క్రమంలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా విడుదల చేసిన క్యాలెండర్ ప్రకారం సెప్టెంబర్‌లో బ్యాంకులకు 15రోజులు సెలవు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు ముందుగానే తమ ఆర్థిక లావాదేవీలను ప్రణాళిక చేసుకోవడం సెలవులు ఎప్పుడు ఉన్నాయో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

సెప్టెంబర్ 2025 బ్యాంక్ సెలవుల రాష్ట్రాల వారీ పూర్తి జాబితా

  • సెప్టెంబర్ 3 (బుధవారం) : కర్మా పూజ సందర్భంగా రాంచీలో బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి.
  • సెప్టెంబర్ 4 (గురువారం): ఫస్ట్ ఓనమ్ సందర్భంగా కొచ్చి, తిరువనంతపురంలో బ్యాంకులకు సెలవు.
  • సెప్టెంబర్ 5 (శుక్రవారం): ఈద్-ఎ-మిలాద్/మిలాద్-ఉన్-నబీ లేదా ఈద్-ఎ-మిలాద్/తిరువోనమ్/మిలాద్-ఇ-షెరీఫ్ సందర్భంగా అహ్మదాబాద్, ఐజ్వాల్, బేలాపూర్, బెంగళూరు, భోపాల్, చెన్నై, డెహ్రాడూన్, హైదరాబాద్, ఇంఫాల్, కాన్పూర్, లక్నో, ముంబై, నాగ్‌పూర్, దిల్లీ, రాంచీ, శ్రీనగర్, తిరువనంతపురం, విజయవాడలో బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి.
  • సెప్టెంబర్ 6 (శనివారం): ఈద్-ఎ-మిలాద్ (మిలాద్-ఉన్-నబీ) సందర్భంగా గ్యాంగ్‌టక్, జమ్ము, రాయ్‌పూర్, శ్రీనగర్‌లో బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి.
  • సెప్టెంబర్ 12 (శుక్రవారం): ఈద్-ఎ-మిలాద్-ఉన్-నబీ తరువాత వచ్చే శుక్రవారం సందర్భంగా జమ్ము, శ్రీనగర్‌లో బ్యాంకులకు సెలవు.
  • సెప్టెంబర్ 22 (సోమవారం): నవరాత్రి స్థాపన సందర్భంగా జైపూర్‌లో బ్యాంకులకు సెలవు.
  • సెప్టెంబర్ 23 (మంగళవారం): మహారాజా హరి సింగ్ జీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా జమ్ము, శ్రీనగర్‌లో బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి.
  • సెప్టెంబర్ 29 (సోమవారం): మహా సప్తమి/దుర్గా పూజ సందర్భంగా అగర్తలా, గ్యాంగ్‌టక్, కోల్‌కతాలో బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి.
  • సెప్టెంబర్ 30 (మంగళవారం): మహా అష్టమి/దుర్గా అష్టమి/దుర్గా పూజ సందర్భంగా అగర్తలా, భువనేశ్వర్, ఇంఫాల్, జైపూర్, గౌహతి, కోల్‌కతా, పాట్నా, రాంచీలో బ్యాంకులకు సెలవు.

ఇవి కాకుండా ప్రతి ఆదివారం (7, 14, 21, 28), రెండో (13వ తేదీ), నాలుగో (27వ తేదీ) శనివారాలు కూడా అన్ని రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు మూతపడతాయి. పైన పేర్కొన్న సెలవులకు రెండు, నాలుగో శనివారాలు, ఆదివారాలు కలిపితే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పిన ప్రకారం మొత్తం 15 రోజుల పాటు బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి.

ఆన్‌లైన్ బ్యాంకింగ్ సేవలు
బ్యాంక్ సెలవు రోజుల్లో కూడా ఆన్‌లైన్ బ్యాంకింగ్ సేవలు దేశవ్యాప్తంగా అందుబాటులో ఉంటాయని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తెలిపింది. కాబట్టి వినియోగదారులు ఆర్థిక లావాదేవీల కోసం ఈ సేవలను సులభంగా ఉపయోగించుకోవచ్చని వెల్లడించింది. ఆన్‌లైన్ సేవలకు ఎలాంటి అంతరాయం ఉండదని పేర్కొంది.

2025లో స్టాక్‌ మార్కెట్, బ్యాంకు సెలవులు - ఏ నెలలో ఎన్ని ఉన్నాయంటే?

కస్టమర్​కు తెలియకుండానే లోన్లు, విత్​ డ్రాలు- HDFC బ్యాంక్​లో మోసం!

Bank Holidays September 2025 : సెప్టెంబర్- 2025 నెలలో దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు 15రోజులు మాత్రమే పనిచేయనున్నాయి. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) విడుదల చేసిన బ్యాంకు సెలవుల క్యాలెండర్ ప్రకారం ఈ సెలవులు వర్తిస్తాయి. అయితే దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లోని బ్యాంకులకు 15 రోజుల పాటు ఒకేసారి సెలవులు ఉండవు. ఎందుకంటే బ్యాంకు సెలవులు ప్రాంతాల వారీగా మారుతూ ఉంటాయి. సెప్టెంబర్‌లో ఓనమ్, దుర్గా పూజ, ఇతర పండుగలు ఉన్నాయి. వీటితో పాటుగా, ప్రతి ఆదివారం, అలాగే రెండో, నాలుగో శనివారాల్లో దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులకు సెలవులు ఉంటాయి.

సెప్టెంబర్ నెలలో పండుగల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆర్థిక లావాదేవీలు ఎక్కువగా జరుగుతుంటాయి. ఈ క్రమంలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా విడుదల చేసిన క్యాలెండర్ ప్రకారం సెప్టెంబర్‌లో బ్యాంకులకు 15రోజులు సెలవు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు ముందుగానే తమ ఆర్థిక లావాదేవీలను ప్రణాళిక చేసుకోవడం సెలవులు ఎప్పుడు ఉన్నాయో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

సెప్టెంబర్ 2025 బ్యాంక్ సెలవుల రాష్ట్రాల వారీ పూర్తి జాబితా

  • సెప్టెంబర్ 3 (బుధవారం) : కర్మా పూజ సందర్భంగా రాంచీలో బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి.
  • సెప్టెంబర్ 4 (గురువారం): ఫస్ట్ ఓనమ్ సందర్భంగా కొచ్చి, తిరువనంతపురంలో బ్యాంకులకు సెలవు.
  • సెప్టెంబర్ 5 (శుక్రవారం): ఈద్-ఎ-మిలాద్/మిలాద్-ఉన్-నబీ లేదా ఈద్-ఎ-మిలాద్/తిరువోనమ్/మిలాద్-ఇ-షెరీఫ్ సందర్భంగా అహ్మదాబాద్, ఐజ్వాల్, బేలాపూర్, బెంగళూరు, భోపాల్, చెన్నై, డెహ్రాడూన్, హైదరాబాద్, ఇంఫాల్, కాన్పూర్, లక్నో, ముంబై, నాగ్‌పూర్, దిల్లీ, రాంచీ, శ్రీనగర్, తిరువనంతపురం, విజయవాడలో బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి.
  • సెప్టెంబర్ 6 (శనివారం): ఈద్-ఎ-మిలాద్ (మిలాద్-ఉన్-నబీ) సందర్భంగా గ్యాంగ్‌టక్, జమ్ము, రాయ్‌పూర్, శ్రీనగర్‌లో బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి.
  • సెప్టెంబర్ 12 (శుక్రవారం): ఈద్-ఎ-మిలాద్-ఉన్-నబీ తరువాత వచ్చే శుక్రవారం సందర్భంగా జమ్ము, శ్రీనగర్‌లో బ్యాంకులకు సెలవు.
  • సెప్టెంబర్ 22 (సోమవారం): నవరాత్రి స్థాపన సందర్భంగా జైపూర్‌లో బ్యాంకులకు సెలవు.
  • సెప్టెంబర్ 23 (మంగళవారం): మహారాజా హరి సింగ్ జీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా జమ్ము, శ్రీనగర్‌లో బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి.
  • సెప్టెంబర్ 29 (సోమవారం): మహా సప్తమి/దుర్గా పూజ సందర్భంగా అగర్తలా, గ్యాంగ్‌టక్, కోల్‌కతాలో బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి.
  • సెప్టెంబర్ 30 (మంగళవారం): మహా అష్టమి/దుర్గా అష్టమి/దుర్గా పూజ సందర్భంగా అగర్తలా, భువనేశ్వర్, ఇంఫాల్, జైపూర్, గౌహతి, కోల్‌కతా, పాట్నా, రాంచీలో బ్యాంకులకు సెలవు.

ఇవి కాకుండా ప్రతి ఆదివారం (7, 14, 21, 28), రెండో (13వ తేదీ), నాలుగో (27వ తేదీ) శనివారాలు కూడా అన్ని రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు మూతపడతాయి. పైన పేర్కొన్న సెలవులకు రెండు, నాలుగో శనివారాలు, ఆదివారాలు కలిపితే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పిన ప్రకారం మొత్తం 15 రోజుల పాటు బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి.

ఆన్‌లైన్ బ్యాంకింగ్ సేవలు
బ్యాంక్ సెలవు రోజుల్లో కూడా ఆన్‌లైన్ బ్యాంకింగ్ సేవలు దేశవ్యాప్తంగా అందుబాటులో ఉంటాయని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తెలిపింది. కాబట్టి వినియోగదారులు ఆర్థిక లావాదేవీల కోసం ఈ సేవలను సులభంగా ఉపయోగించుకోవచ్చని వెల్లడించింది. ఆన్‌లైన్ సేవలకు ఎలాంటి అంతరాయం ఉండదని పేర్కొంది.

2025లో స్టాక్‌ మార్కెట్, బ్యాంకు సెలవులు - ఏ నెలలో ఎన్ని ఉన్నాయంటే?

కస్టమర్​కు తెలియకుండానే లోన్లు, విత్​ డ్రాలు- HDFC బ్యాంక్​లో మోసం!

For All Latest Updates

TAGGED:

BANK HOLIDAYS SEPTEMBER 2025BANK HOLIDAYS SEPTEMBER 2025 SBIBANK HOLIDAYS 2025 TELANGANABANK HOLIDAYS 2025 HYDERABADBANK HOLIDAYS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

'షాదీ' జరిగింది - 'ముబారక్' చెక్కు ఆగింది - కల్యాణ'లక్ష్మి' కటాక్షం ఎప్పుడో?

మహిళలూ వారంలో ఏదో రోజు సెలవు తీసుకోండి - లేకపోతే ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలు!

5 జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం - ఓరుగల్లుకు మహర్దశ!

రేటు, ఎక్స్‌పైరీ​ డేటే కాదు - ఈ చుక్కలనూ గమనించండి - మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.