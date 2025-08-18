Stock Markets Today In India : దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు సోమవారం భారీ లాభాల్లో ప్రారంభమయ్యాయి. సెన్సెక్స్ 1092 పాయింట్ల లాభంతో 81,689 వద్ద కొనసాగుతోంది. నిఫ్టీ 320 పాయింట్ల లాభంతో 24,951 వద్ద ట్రేడవుతోంది. సెన్సెక్స్ 30 ప్యాక్లో ఒకటి రెండు తప్ప మిగతా షేర్లన్నీ లాభాల్లోనే కొనసాగుతున్నాయి. మారుతి, బజాజ్ ఫైనాన్స్ అత్యధిక ప్రాఫిట్స్తో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి.
అయితే మన దేశ రేటింగ్ను బీబీబీ- నుంచి బీబీబీకి ఇటివీల ఎస్ అండ్ పీ గ్లోబల్ రేటింగ్స్ సవరించడంతో మార్కెట్లు పాజిటివ్గా స్పందించినట్లు అర్ధమవుతోంది. అదే సమయంలో దీపావళి పండుగ కల్లా జీఎస్టీ భారాన్ని బాగా తగ్గిస్తామంటూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ఎర్రకోట వేదికగా చేసిన ప్రకటన స్టాక్ మార్కెట్లకు ఉత్సాహం తెచ్చింది.