ETV Bharat / business

హిండెన్​బర్గ్ ఆరోపణలపై SEBI క్లీన్​చిట్- దేశానికి క్షమాపణలు చెప్పాలంటూ గౌతమ్ అదానీ డిమాండ్

గౌతమ్​ అదానీపై హిండెన్‌బర్గ్ ఆరోపణల కేసులో క్లీన్‌చిట్- ఎలాంటి ఆధారాలు లేవంటూ స్పష్టం చేసిన సెబీ

SEBI on Hindenburg Adani Allegations
SEBI on Hindenburg Adani Allegations (ANI, IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 18, 2025 at 9:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

SEBI on Hindenburg Adani Allegations : ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త గౌతమ్​ అదానీ, ఆయన కంపెనీలకు మార్కెట్‌ నియంత్రణ సంస్థకు సెబీ నుంచి భారీ ఊరట లభించింది. అమెరికా షార్ట్‌ సెల్లర్‌ హిండెన్‌బర్గ్‌ ఆరోపణల కేసులో అదానీకి క్లీన్​చిట్​ ఇచ్చింది. స్టాక్‌ అవకతవకలు, అకౌంటింగ్‌ మోసాలకు పాల్పడుతోందంటూ చేసిన ఈ ఆరోపణల్లో నిజం లేదని స్పష్టం చేసింది. మరోవైపు సెబీ క్లీన్​చిట్ తర్వాత గౌతమ్ అదానీ స్పందిస్తూ తప్పుడు కథనాలను వ్యాప్తి చేసిన వారు తమ దేశానికి క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.

అదానీ ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌తో పాటు ఆ గ్రూప్‌నకు చెందిన ఇతర కంపెనీలపైనా హిండెన్‌బర్గ్‌ సంస్థ 2023 జనవరిలో తీవ్ర ఆరోపణలు చేసింది. అదానీ పవర్‌ లిమిటెడ్‌, అదానీ ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌ లిమిటెడ్‌ వంటి లిస్టెడ్‌ కంపెనీల్లో నిధుల మళ్లింపునకు అడికార్ప్‌ ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌, మైల్‌స్టోన్‌ ట్రేడ్‌లింక్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌, రెహ్వార్‌ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ కంపెనీలను అదానీ గ్రూప్‌ వినియోగించిందని హిండెన్​బర్గ్ పేర్కొంది. ఈ ఆరోపణలపై సుదీర్ఘమైన దర్యాప్తు చేపట్టిన సెబీ, మదుపర్లను తప్పుదోవ పట్టించేలా ఎలాంటి నిబంధనల ఉల్లంఘనా జరగలేదని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు గురువారం రెండు వేర్వేరు ఉత్తర్వలను జారీ చేసింది. మేరకు ఇన్‌సైడర్‌ ట్రేడింగ్‌, మార్కెట్‌ మ్యానిపులేషన్‌, పబ్లిక్‌ షేర్‌ హోల్డింగ్‌ నిబంధనల ఉల్లంఘన వంటి అంశాలకు సంబంధించి ఉన్నాయి. అదానీ గ్రూప్‌ కంపెనీలతో జరిగిన లావాదేవీల్లో ఎలాంటి నిబంధనల ఉల్లంఘనా జరగలేదని సెబీ బోర్డు సభ్యుడు కమలేష్‌ సీ వార్ష్నీ తన ఉత్తర్వుల్లో తెలిపారు.

హిండెన్‌బర్గ్‌ నివేదిక విడుదలైన తర్వాత అదానీ గ్రూప్‌ కంపెనీల స్టాక్స్‌ భారీగా పడిపోయాయి. సుమారు 150 బిలియన్‌ డాలర్ల విలువను కోల్పోయాయి. అయితే అదానీ గ్రూప్‌ అవకతవకలకు పాల్పడిందనడానికి ఆధారాల్లేవని ఇప్పటికే సుప్రీంకోర్టు ఏర్పాటు చేసిన నిపుణుల కమిటీ నివేదిక స్పష్టంచేసింది. దీంతో భారీగా పతనమైన గ్రూప్‌ షేర్లు మళ్లీ కోలుకున్నాయి. తాజాగా సెబీ కూడా క్లీన్‌చిట్‌ అదానీ గ్రూప్‌నకు ఊరట కల్పించే అంశంగా మారింది. మరోవైపు ఇంతటి తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేసిన హిండెన్‌బర్గ్‌ సంస్థ ఈ ఏడాది జనవరిలో తన కార్యకలాపాలు మూసివేసింది. సెబీ క్లీన్​చిట్​తో అదానీ గ్రూప్‌కు పెద్ద ఊరటనిచ్చినా, అమెరికాలోని 265 మిలియన్ డాలర్ల లంచం కేసులో ఆరోపణలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి.

దేశానికి క్షమాపణలు చెప్పాల్సిందే : అదానీ
సెబీ క్లీన్‌చిట్‌ ఇచ్చిన తర్వాత గౌతమ్‌ అదానీ ఎక్స్‌ వేదికగా స్పందించారు. 'సమగ్ర దర్యాప్తు తర్వాత హిండెన్‌బర్గ్‌ ఆరోపణలు అవాస్తవమని మరోసారి రుజువైంది. నేను ఎప్పటినుంచో ఇదే విషయం చెబుతున్నా. ఈ కుట్రపూరిత నివేదిక కారణంగా పెట్టుబడిదారులు నష్టపోయినందుకు బాధగా ఉంది. తప్పుడు వాదనలు ప్రచారం చేసిన వారు దేశానికి క్షమాపణ చెప్పాలి. జాతి నిర్మాణంలో తమ నిబద్ధత కొనసాగుతుందంది' అని అదానీ రాసుకొచ్చారు. అంతేకాకుండా తన పోస్ట్‌కు జాతీయ జెండాను జోడిస్తూ సత్యమేవ జయతే! జైహింద్‌!! అని పెట్టారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

SEBI ON HINDENBURG ADANIADANI HINDENBURG REPORTSEBI CLEAR ADANI HINDENBURGE CASESEBI ON HINDENBURG ADANI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మీ బండి రోజూ వర్షంలో తడుస్తోందా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే బోర్​కు రాదు!

టీ-శాట్​ ద్వారా బాలలకు డిజిటల్​ పాఠాలు - నేటి నుంచి ప్రారంభం

పల్లీలతో చట్నీలే కాదు - ఇలా కరకరలాడే "వడలు" చేసుకోండి! - టేస్ట్ సూపర్!

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.