హిండెన్బర్గ్ ఆరోపణలపై SEBI క్లీన్చిట్- దేశానికి క్షమాపణలు చెప్పాలంటూ గౌతమ్ అదానీ డిమాండ్
గౌతమ్ అదానీపై హిండెన్బర్గ్ ఆరోపణల కేసులో క్లీన్చిట్- ఎలాంటి ఆధారాలు లేవంటూ స్పష్టం చేసిన సెబీ
Published : September 18, 2025 at 9:42 PM IST
SEBI on Hindenburg Adani Allegations : ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త గౌతమ్ అదానీ, ఆయన కంపెనీలకు మార్కెట్ నియంత్రణ సంస్థకు సెబీ నుంచి భారీ ఊరట లభించింది. అమెరికా షార్ట్ సెల్లర్ హిండెన్బర్గ్ ఆరోపణల కేసులో అదానీకి క్లీన్చిట్ ఇచ్చింది. స్టాక్ అవకతవకలు, అకౌంటింగ్ మోసాలకు పాల్పడుతోందంటూ చేసిన ఈ ఆరోపణల్లో నిజం లేదని స్పష్టం చేసింది. మరోవైపు సెబీ క్లీన్చిట్ తర్వాత గౌతమ్ అదానీ స్పందిస్తూ తప్పుడు కథనాలను వ్యాప్తి చేసిన వారు తమ దేశానికి క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.
అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్తో పాటు ఆ గ్రూప్నకు చెందిన ఇతర కంపెనీలపైనా హిండెన్బర్గ్ సంస్థ 2023 జనవరిలో తీవ్ర ఆరోపణలు చేసింది. అదానీ పవర్ లిమిటెడ్, అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ వంటి లిస్టెడ్ కంపెనీల్లో నిధుల మళ్లింపునకు అడికార్ప్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, మైల్స్టోన్ ట్రేడ్లింక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, రెహ్వార్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీలను అదానీ గ్రూప్ వినియోగించిందని హిండెన్బర్గ్ పేర్కొంది. ఈ ఆరోపణలపై సుదీర్ఘమైన దర్యాప్తు చేపట్టిన సెబీ, మదుపర్లను తప్పుదోవ పట్టించేలా ఎలాంటి నిబంధనల ఉల్లంఘనా జరగలేదని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు గురువారం రెండు వేర్వేరు ఉత్తర్వలను జారీ చేసింది. మేరకు ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్, మార్కెట్ మ్యానిపులేషన్, పబ్లిక్ షేర్ హోల్డింగ్ నిబంధనల ఉల్లంఘన వంటి అంశాలకు సంబంధించి ఉన్నాయి. అదానీ గ్రూప్ కంపెనీలతో జరిగిన లావాదేవీల్లో ఎలాంటి నిబంధనల ఉల్లంఘనా జరగలేదని సెబీ బోర్డు సభ్యుడు కమలేష్ సీ వార్ష్నీ తన ఉత్తర్వుల్లో తెలిపారు.
On Hindenburg's allegations against Adani group companies, the Securities and Exchange Board of India (SEBI) concludes that there is no violation of the listing agreement or SEBI (LODR), and the impugned transactions do not qualify as “related party transactions” for the reasons… pic.twitter.com/gmjaDHbnjP— ANI (@ANI) September 18, 2025
హిండెన్బర్గ్ నివేదిక విడుదలైన తర్వాత అదానీ గ్రూప్ కంపెనీల స్టాక్స్ భారీగా పడిపోయాయి. సుమారు 150 బిలియన్ డాలర్ల విలువను కోల్పోయాయి. అయితే అదానీ గ్రూప్ అవకతవకలకు పాల్పడిందనడానికి ఆధారాల్లేవని ఇప్పటికే సుప్రీంకోర్టు ఏర్పాటు చేసిన నిపుణుల కమిటీ నివేదిక స్పష్టంచేసింది. దీంతో భారీగా పతనమైన గ్రూప్ షేర్లు మళ్లీ కోలుకున్నాయి. తాజాగా సెబీ కూడా క్లీన్చిట్ అదానీ గ్రూప్నకు ఊరట కల్పించే అంశంగా మారింది. మరోవైపు ఇంతటి తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేసిన హిండెన్బర్గ్ సంస్థ ఈ ఏడాది జనవరిలో తన కార్యకలాపాలు మూసివేసింది. సెబీ క్లీన్చిట్తో అదానీ గ్రూప్కు పెద్ద ఊరటనిచ్చినా, అమెరికాలోని 265 మిలియన్ డాలర్ల లంచం కేసులో ఆరోపణలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి.
దేశానికి క్షమాపణలు చెప్పాల్సిందే : అదానీ
సెబీ క్లీన్చిట్ ఇచ్చిన తర్వాత గౌతమ్ అదానీ ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. 'సమగ్ర దర్యాప్తు తర్వాత హిండెన్బర్గ్ ఆరోపణలు అవాస్తవమని మరోసారి రుజువైంది. నేను ఎప్పటినుంచో ఇదే విషయం చెబుతున్నా. ఈ కుట్రపూరిత నివేదిక కారణంగా పెట్టుబడిదారులు నష్టపోయినందుకు బాధగా ఉంది. తప్పుడు వాదనలు ప్రచారం చేసిన వారు దేశానికి క్షమాపణ చెప్పాలి. జాతి నిర్మాణంలో తమ నిబద్ధత కొనసాగుతుందంది' అని అదానీ రాసుకొచ్చారు. అంతేకాకుండా తన పోస్ట్కు జాతీయ జెండాను జోడిస్తూ సత్యమేవ జయతే! జైహింద్!! అని పెట్టారు.
After an exhaustive investigation, SEBI has reaffirmed what we have always maintained, that the Hindenburg claims were baseless. Transparency and integrity have always defined the Adani Group.— Gautam Adani (@gautam_adani) September 18, 2025
We deeply feel the pain of the investors who lost money because of this fraudulent… pic.twitter.com/8YKeEYmmp5