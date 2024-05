SBI MOD Scheme : దేశంలోని అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంక్ అయిన ఎస్​బీఐ 'మల్టీ-ఆప్షన్ డిపాజిట్​ అకౌంట్'(SBI MOD)​ అనే ఒక ప్రత్యేకమైన​ డిపాజిట్ స్కీమ్​ను అందిస్తోంది. వాస్తవానికి ఇది ఒక ఫిక్స్​డ్ డిపాజిట్ స్కీమ్. అయినప్పటికీ ఇతర ఎఫ్​డీల్లా కాకుండా, ఇందులో పొదుపు చేసిన డబ్బులను మీకు నచ్చినప్పుడు విత్​డ్రా చేసుకోవచ్చు.

సాధారణ ఫిక్స్​డ్ డిపాజిట్ స్కీమ్స్​లో పొదుపు చేస్తే, అందులోని మొత్తాన్ని నిర్దిష్ట సమయం వరకు విత్​డ్రా చేసుకోవడానికి వీలుపడదు. కానీ ఈ ఎస్​బీఐ మల్టీ-ఆప్షన్​ డిపాజిట్ అకౌంట్​లో పొదుపు చేసిన మొత్తాన్ని మీకు నచ్చినప్పుడు పాక్షికంగా ఉపసంహరించుకోవచ్చు. పైగా ఇందుకోసం ఎలాంటి అదనపు రుసుములు, పెనాల్టీలు చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండదు.

ఎస్​బీఐ ఎంఓడీ అకౌంట్​ నుంచి రూ.1000 లేదా రూ.2000 లేదా రూ.3000 ఇలా (Multiples of Rs1000) విత్​డ్రా చేసుకోవచ్చు. అకౌంట్​లోని మిగిలిన మొత్తానికి, ముందుగానే నిర్ణయించిన ప్రకారం వడ్డీ లభిస్తూ ఉంటుంది.

How To Open an SBI MOD Account?

ఎస్​బీఐ ఎంఓడీ ఖాతా తెరవడం ఎలా?

మీరు నేరుగా ఎస్​బీఐ బ్రాంచ్​కు వెళ్లి ఎస్​బీఐ ఎంఓడీ ఖాతాను తెరవవచ్చు. లేదా ఎస్​బీఐ పోర్టల్​ ద్వారా ఆన్​లైన్​లోనే ఈ ఎఫ్​డీని ఓపెన్ చేయవచ్చు. మీరు గనుక అత్యవసరంగా డబ్బులు విత్​డ్రా చేయాలని అనుకుంటే, నేరుగా ఏటీఎంకు వెళ్లి డబ్బులు తీసుకోవచ్చు. లేదా చెక్​ రూపంలో కూడా డబ్బులు విత్​డ్రా చేసుకోవచ్చు.

SBI MOD Scheme Interest Rate

ఎస్​బీఐ ఎంఓడీ స్కీమ్​లో సాధారణ ఖాతాదారులకు 7 శాతం వడ్డీ లభిస్తుంది. సీనియర్ సిటిజన్లకు 0.5 శాతం మేర అదనపు వడ్డీ దొరుకుతుంది.

SBI MOD Scheme Eligibility :

ఈ ఎస్​బీఐ మల్టీ-ఆప్షన్​ డిపాజిట్​ అకౌంట్​ను భారతీయ పౌరులు అందరూ ఓపెన్ చేయవచ్చు. అంటే భారతదేశంలో నివశిస్తున్న వారితోపాటు, ప్రవాస భారతీయులు కూడా ఈ ఎఫ్​డీ స్కీమ్​లో చేరవచ్చు. అలాగే హిందూ అవిభాజ్య కుటుంబాలు (HUF), కంపెనీలు, సహా అర్హతలు కలిగిన ఇతరులు కూడా ఈ స్కీమ్​లో చేరేందుకు అవకాశం ఉంది.

