SBI పర్సనల్ లోన్ కొత్త స్కీమ్- వడ్డీ 90పైసలు, రూ.50లక్షల బీమా- అర్హులు ఎవరంటే? - SBI SPECIAL SCHEME FOR AGNIVEERS

ఎస్​బీఐ స్పెషల్ స్కీమ్​- తక్కువ వడ్డీకే పర్సనల్​ లోన్​- పైగా అదిరిపోయే బెనిఫిట్స్​​ కూడా!

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 15, 2025 at 5:46 PM IST

SBI Special Scheme For Agniveers : దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వ బ్యాంక్ అయిన ఎస్​బీఐ 79వ భారత స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని 'స్పెషల్ పర్సనల్ లోన్​ స్కీమ్'​ను ప్రవేశపెట్టింది. ఎస్​బీఐలో శాలరీ అకౌంట్స్​ ఉన్న అగ్నివీరుల కోసమే ఈ ప్రత్యేక పథకాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ స్కీమ్​ ద్వారా అగ్నివీరులకు ఎలాంటి పూచీకత్తు లేకుండా రూ.4 లక్షల వరకు రుణాలు ఇస్తుంది. పైగా ప్రాసెసింగ్ ఫీజులను పూర్తిగా మాఫీ చేస్తుంది. ఇక రీపేమెంట్ వ్యవధి- 'అగ్నిపత్ రిక్రూట్​మెంట్​ ప్రోగ్రామ్' వ్యవధితో సమానంగా ఉంటుంది.

తక్కువ వడ్డీ రేటుకే రుణాలు
ఎస్​బీఐ ఈ పథకం కింద 2025 సెప్టెంబర్​ 30 వరకు అగ్నివీరులకు కేవలం 10.50 శాతం ఫ్లాట్ వడ్డీ రేటుకే వ్యక్తిగత రుణాలు అందించనుంది.

ఎస్​బీఐ ఈ స్కీమ్​ను తన 'డిఫెన్స్​ శాలరీ ప్యాకేజ్​' ఆధారంగా అందిస్తోంది. దీని ద్వారా 'డిఫెన్స్​ పర్సనల్'​కు జీరో బ్యాలెన్స్ ఖాతాలు, ఉచిత అంతర్జాతీయ గోల్డ్ డెబిట్ కార్డులు, దేశవ్యాప్తంగా ఎస్​బీఐ ఏటీఎంలలో అపరిమిత ఉచిత ఏటీఎం లావాదేవీలు, డెబిట్ కార్డుల వార్షిక నిర్వహణ ఛార్జీల మాఫీ అందిస్తోంది. వీటితో పాటు రూ.50 లక్షల వ్యక్తిగత ప్రమాద బీమా, రూ.1 కోటి విమాన ప్రమాద బీమా, రూ.50 లక్షల వరకు శాశ్వత వైకల్య కవరేజ్​ మొదలైన ప్రయోజనాలను అందిస్తోంది.

మన దేశంలోని అతిపెద్ద బ్యాంక్ అయిన ఎస్​బీఐకు- 2025 జూన్​ నాటికి రూ.54.73 లక్షల కోట్ల డిపాజిట్ బేస్ ఉంది. అలాగే రూ.42.54 లక్షల కోట్ల అడ్వాన్స్​లు ఉన్నాయి. భారత్​లో దీనికి ఏకంగా 22,980 శాఖలు (బ్రాంచ్​లు), 62,200 ఏటీఎంలు/ ఏడీడబ్ల్యూఎంలు, 76,800 కంటే ఎక్కువ బీసీ అవుట్​లెట్​లు ఉన్నాయి.

