SBI Home Loan Interest Hike : ప్రభుత్వరంగ బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ) రుణగ్రహీతలకు షాక్ ఇచ్చింది. గృహ రుణాలపై వడ్డీరేట్లను 25 బేసిస్ పాయింట్ల మేర పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే, కొత్త రుణ గ్రహీతలకు ఈ పెంపు వర్తిస్తుందని, సవరించిన వడ్డీరేట్లు ఆగస్టు 1 నుంచే అమల్లోకి వచ్చినట్లు వెల్లడించింది.
కాల వ్యవధి ఆధారంగా ఈ గృహ రుణాల వడ్డీరేట్లలో వ్యత్యాసం ఉంటుంది. అయితే, ఈ రేట్ల గరిష్ఠ పరిమితిని ఇప్పుడు ఎస్బీఐ పెంచేసింది. ఇప్పటివరకు ఈ బ్యాంకులో గృహ రుణ రేట్లు 7.50శాతం నుంచి 8.45శాతంగా ఉండగా తాజా నిర్ణయంతో ఇది 7.50శాతం నుంచి 8.70 శాతానికి చేరుకుంది. అంటే తక్కువ సిబిల్ స్కోరు ఉండేవారికి ఇకపై అధిక వడ్డీరేట్లకు హోమ్ లోన్ను అందించనుంది.
"సిబిల్ స్కోరు, ఎక్స్టర్నల్ బెంచ్మార్క్ లెండింగ్ రేటు ఆధారంగా విధించే వడ్డీరేట్లలో ఎస్బీఐ మార్పులు చేసింది. గృహ రుణాలపై మార్జిన్ పెంచుకునేందుకే వడ్డీరేట్లను పెంచాం. అయితే, ఈ పెంపు కేవలం కొత్త కస్టమర్లకు మాత్రమే. ఇప్పటికే తీసుకున్న గృహరుణాలకు ఇది వర్తించదు" అని బ్యాంకు విశ్వసనీయ వర్గాలు వెల్లడించాయి. కాగా దీనిపై ఎస్బీఐ నుంచి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు.
మరో ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా తమ గృహరుణాలపై వడ్డీరేట్లను సవరించింది. గతంలో 7.35శాతం ఉండగా తాజాగా దాన్ని 10 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచి 7.45శాతానికి చేసింది. SBI నిర్ణయంతో మిగతా ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగ బ్యాంకులు కూడా హోమ్ లోన్పై వడ్డీరేట్లను పెంచే అవకాశం ఉంది.
మరోవైపు ఇటీవలె విడుదల చేసిన త్రైమాసిక ఫలితాల్లో మార్కెట్ అంచనాలు మించి ఎస్బీఐ అదరగొట్టింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం జూన్తో ముగిసిన మొదటి త్రైమాసికానికి గానూ రూ.19,160 కోట్ల నికర లాభాన్ని సంపాదించింది. గతేడాది నమోదైన రూ.17,035 కోట్ల నికర లాభంతో పోలిస్తే 12 శాతం వృద్ధి నమోదు చేసింది. ఈ త్రైమాసికంలో బ్యాంక్ మొత్తం ఆదాయం 1,35,342 కోట్లుగా నమోదు కాగా, గతేడాది ఇదే త్రైమాసికంలో రూ.1,22,688 కోట్లుగా ఉంది.
