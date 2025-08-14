ETV Bharat / business

ట్రంప్​ 50శాతం సుంకాలు పెంచినా- భారత్​కు నష్టం లేదు: ఎస్​&పీ - SP UPGRADES INDIA RATING TO BBB

19 ఏళ్ల తర్వాత భారత్ క్రెడిట్ రేటింగ్‌ను BBBకి పెంచిన 'ఎస్‌అండ్‌పీ' - అమెరికా 50శాతం సుంకాలతో భారత్‌‌కు ఏమీ కాదని వ్యాఖ్య- భారత ఆర్థికవ్యవస్థ విదేశీ వాణిజ్యంపై ఆధారపడి లేేదని వెల్లడి

SP Upgrades India Rating To BBB
SP Upgrades India Rating To BBB (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 14, 2025 at 5:31 PM IST

SP Upgrades India Rating To BBB : భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై మదుపరుల విశ్వాసాన్ని పెంచే దిశగా ఆశాజనక అప్‌డేట్ వచ్చింది. ప్రముఖ క్రెడిట్ రేటింగ్స్ ఏజెన్సీ 'ఎస్‌అండ్‌పీ గ్లోబల్' (S&P Global) దాదాపు 19 ఏళ్ల తర్వాత భారతదేశ 'దీర్ఘకాలిక సావరిన్ క్రెడిట్ రేటింగ్‌'ను బీబీబీ మైనస్ (BBB-) నుంచి బీబీబీ (BBB)కి అప్‌గ్రేడ్ చేసింది. దీర్ఘకాలంలోనూ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ నిలకడగానే ముందుకు సాగుతుందనే అంచనాను వెలువరించింది. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ బలమైన వృద్ధితో పాటు విధానపరమైన స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉందని 'ఎస్‌అండ్‌పీ గ్లోబల్' గురువారం కొనియాడింది. రాజకీయపరమైన నిబద్ధత వల్ల భారత ప్రభుత్వ రుణాలు, బడ్జెట్ లోటు తక్కువ స్థాయుల్లో ఉన్నాయని పేర్కొంది. అందుకే భారత్ క్రెడిట్ రేటింగ్‌ను బీబీబీకి పెంచామని వెల్లడించింది. ద్రవ్యోల్బణాన్ని కట్టడి చేసేందుకు దోహదపడే ద్రవ్య విధానాలను భారత్ అవలంభిస్తోందని తెలిపింది. చివరిసారిగా 2007 సంవత్సరం జనవరిలో భారత్‌కు బీబీబీ మైనస్ (BBB-) 'దీర్ఘకాలిక సావరిన్ క్రెడిట్ రేటింగ్‌'ను 'ఎస్‌అండ్‌పీ గ్లోబల్' ఇచ్చింది. ఎట్టకేలకు మళ్లీ ఇప్పుడు ఆ రేటింగ్‌ను అప్‌గ్రేడ్ చేయడం గమనార్హం.

అమెరికా సుంకాలను భారత్‌ ఎదుర్కోగలదు
"ప్రపంచంలో బాగా రాణిస్తున్న ఆర్థిక వ్యవస్థల జాబితాలో భారత్ కూడా ఉంది. గత ఐదారు ఏళ్లలో భారత ప్రభుత్వ వ్యయాల నాణ్యత గణనీయంగా పెరిగింది. అమెరికా విధిస్తున్న అదనపు దిగుమతి సుంకాల ప్రభావాన్ని భారత్‌ ఎదుర్కోగలదు. ఒకవేళ అమెరికా 50 శాతం అదనపు దిగుమతి సుంకాల్ని విధించినా భారత్‌ ఆర్థిక వృద్ధిపై పెద్దగా ప్రభావం పడదు. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ విదేశీ వాణిజ్యంపై పెద్దగా ఆధారపడి లేేదు. భారత్‌ ఆర్థిక వృద్ధి దాదాపు 60 శాతం మేర దేశీయ వినియోగంపైనే ఆధారపడి ముందుకు సాగుతోంది" అని 'ఎస్‌అండ్‌పీ గ్లోబల్' తెలిపింది.

'స్వల్పకాలిక సావరిన్ రేటింగ్‌' సైతం పెంపు
భారత్‌కు చెందిన 'స్వల్పకాలిక సావరిన్ రేటింగ్‌'ను సైతం ఏ-3 నుంచి ఏ-2కు పెంచామని 'ఎస్‌అండ్‌పీ గ్లోబల్' పేర్కొంది. భారతదేశపు 'ట్రాన్స్‌ఫర్ అండ్ కన్వర్టబులిటీ రిస్క్'ను బీబీబీ+ (BBB+) నుంచి ఏ- (A-)కు సవరించామని తెలిపింది. ఏదైనా దేశంలోని కంపెనీలు స్థానిక కరెన్సీని విదేశీ కరెన్సీగా మార్పిడి చేసుకోవడంపై ఉన్న నియంత్రణ విధానాలను 'ట్రాన్స్‌ఫర్ అండ్ కన్వర్టబులిటీ రిస్క్' అంటారు. ఒక దేశంలోని కంపెనీ మరో దేశంలోని బ్యాంకు లేదా ఆర్థిక సంస్థకు నిధులను పంపడంపై ఉండే నియంత్రణ విధానాలు కూడా దీని పరిధిలోకే వస్తాయి. కాగా, ఈ రేటింగ్ అప్‌గ్రేడ్ అనేది భారతదేశ కంపెనీలకు అత్యంత సానుకూల పరిణామం. దీన్ని ప్రాతిపదికగా చూపించుకొని అవి అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి సులువుగా అప్పులను పొందొచ్చు. 'ఎస్‌అండ్‌పీ గ్లోబల్' నుంచి మెరుగైన రేటింగ్‌ను పొందే దేశాల కంపెనీలకు తక్కువ వడ్డీకే రుణాలు లభిస్తుంటాయి.

2029కల్లా 6.8 శాతానికి జీడీపీ వృద్ధిరేటు
"2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత ప్రభుత్వ బడ్జెట్ లోటు 7.3 శాతంగా ఉండొచ్చు. 2029కల్లా అది 6.6 శాతానికి తగ్గొచ్చు. వివిధ రంగాల్లోని సంక్షోభకర పరిస్థితులను భారత్ చాలా సమర్ధంగా అధిగమించింది. ఆర్థిక వ్యవస్థ రికవరీ చాలా వేగంగా జరుగుతోంది. తదుపరిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకునే విధాన నిర్ణయాలు దీనికి మరింత ఊతమిస్తాయి. భారత్‌లో వినియోగదారుల స్థితిగతులు, ప్రభుత్వ పెట్టుబడులు ఆశాజనక స్థాయుల్లో ఉన్నాయి. ఫలితంగా 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి దేశ జీడీపీ వృద్ధిరేటు 6.5 శాతానికి చేరొచ్చు. ఆ తర్వాతి మూడేళ్లలో అది 6.8 శాతానికి పెరగొచ్చు" అని 'ఎస్‌అండ్‌పీ గ్లోబల్' విశ్లేషించింది.

మిగతా ఏజెన్సీలూ భారత్‌ రేటింగ్‌‌ను పెంచే అవకాశం!
"భారత్ క్రెడిట్ రేటింగ్‌ను ఎస్‌అండ్‌పీ గ్లోబల్ పెంచడం అనేది స్వాగతించాల్సిన అంశం. ఇది ఇప్పుడు చాలా అవసరమైన అంశం. ఎస్‌అండ్‌పీ గ్లోబల్ బాటలోనే మిగతా రెండు క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీలు పయనించే అవకాశం ఉంది. అవి కూడా భారత్‌ రేటింగ్‌ను పెంచే సూచనలు ఉన్నాయి. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై అవి చూపుతున్న విశ్వాసానికి ఈ రేటింగ్ నిదర్శనం లాంటిది. వాస్తవానికి భారత్‌కు దక్కాల్సిన స్థాయిలో రేటింగ్ దక్కడం లేదు. రాబోయే రెండు, మూడేళ్లలోనూ భారత్‌కు సానుకూల రేటింగే దక్కొచ్చు" అని భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ ఆర్థిక సలహా మండలి (ఈఏసీ - EAC) సభ్యుడు సంజీవ్ సన్యాల్ పేర్కొన్నారు.

