ఏ పనీ చేయకపోయినా రూ.3 కోట్లు సాలరీ - అమెజాన్‌ ఉద్యోగి పోస్ట్​ వైరల్‌! - AMAZON EMPLOYEE 3 CRORE SALARY

By ETV Bharat Telugu Team

Rs 3 Crore Salary 'Doing Nothing' Amazon Employee's Trick Is Viral : కార్పొరేట్ కంపెనీలు తమ ఉద్యోగులను పిండి, పిప్పిచేసి, భారీగా డబ్బులు సంపాదిస్తుంటాయి. కానీ ఓ ఉద్యోగి మాత్రం ఏ పని చేయకుండా రూ.3 కోట్లు సంపాదించాడు. అది కూడా ఈ కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్ నుంచి ఈ సాలరీ పొందినట్లు సోషల్ మీడియాలో ఓ పోస్ట్ పెట్టాడు. ఇప్పుడు ఇది వైరల్​గా మారింది.

నిలబడి దంచినా, ఎగిరెగిరి దంచినా ఒకటే కూలి!

సాధారణంగా ఉద్యోగులు రెండు రకాలుగా ఉంటారు. కొందరు చాలా కష్టపడి పనిచేస్తూ ఉంటారు. మరికొందరు వచ్చామా, పోయామా అనే విధంగా ఉంటారు. కొందరు అనుకున్నదానికంటే ఎక్కువ పని గంటలు పనిచేస్తారు. మరికొందరు బాతాకానీ కొడుతూ కాలం గడిపేస్తూ ఉంటారు. అందుకే నిలబడి దంచినా అదే కూలి. ఎగిరెగిరి దంచినా అదే కూలీ అనే నానుడి వచ్చింది.

కొంత మంది ఉద్యోగులు చాలా తెలివిగా ఉంటారు. వాళ్లు పనిచేయరు కానీ, పనిచేస్తున్నట్లు నటించి, ఉన్నతాధికారుల మెప్పుపొంది, తమ పొజిషన్​ను, జీతాన్ని పెంచుకుంటూ ఉంటారు. మరికొందరు ఎంత పనిచేసినా గుర్తింపు రావడం లేదని బాధపడుతుంటారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో, తనకు పనీపాటా లేకపోయినా రూ.3 కోట్లకు పైనే ఆర్జించానంటూ చెప్పుకొచ్చాడో ఉద్యోగి. తన ఘనకార్యం గురించి తానే స్వయంగా ఓ పోస్టులో రాసుకొచ్చాడు. ఇది వైరల్​ అయ్యి నెట్టింట పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది.