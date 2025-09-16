వృద్ధులకు నెలకు రూ.1.5 లక్షల ఆదాయం- ఈ రివర్స్ మోర్టగేజ్ లోన్ మీకు తెలుసా?
వృద్ధులకు నెలనెల మంచి ఆదాయం- రివర్స్ మోర్జగేజ్ లోన్తో ఇన్ కమ్
Published : September 16, 2025 at 5:12 PM IST
Reverse Mortgage Loan for Senior Citizens : 60 ఏళ్లు దాటాక చాలా మంది ఆదాయ వనరులు లేక ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఇలా వృద్ధాప్యంలో ఉన్నవారికి రివర్స్ మోర్టగేజ్ లోన్ ఒక మంచి ఆదాయ మార్గమని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. సొంతంగా ఇల్లు ఉంటే చాలు నెలనెలా రాబడి లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా మలి వయసులో సరైన ఆదాయ వనరులు లేనివారికి ఖర్చుల కోసం ఇది ఒక మంచి మార్గం. ఈ క్రమంలో రివర్స్ మోర్టగేజ్ లోన్తో నెలకు రూ.లక్షన్నర ఆదాయన్ని తెచ్చుకునేందుకు ఏం చేయాలి? ఎలా సాధ్యం? ఈ లోన్కు సంబంధించిన ముఖ్యమైన విషయాలను ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
సీనియర్ సిటిజన్స్ మంచి ఆదాయం
కొందరికి ఉద్యోగం నుంచి రిటైరయ్యాక ఆదాయమార్గం ఉండదు. ఉండేందుకు ఇల్లున్నా, ఆదాయం లేని పెద్ద వయసు వారికి నెలవారీ ఖర్చులు భారంగా మారుతాయి. వయసు పైబడ్డాక ఆదాయ వనరులు తగ్గుముఖం పడతాయి. కొందరికైతే పూర్తిగా ఇన్ కమ్ ఉండదు. అలాంటి వారికి సొంత ఇల్లు ఓ ఆదాయ మార్గాన్ని అందిస్తుంది. దాన్నే రివర్స్ మోర్టగేజ్ లోన్ అంటారు. ఈ లోన్ కింద ఇల్లును జాతీయ బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ గృహరుణ సంస్థలు తాకట్టు పెట్టి నెలకు భారీగా రాబడిని పొందొచ్చు. ఇదే విషయాన్ని తెలియజేస్తూ లింక్డిన్లో ఇన్వెస్ట్ మెంట్ బ్యాంకర్ సార్థక్ అహుజా పోస్ట్ పెట్టారు. 60 ఏళ్లు పైబడినవారు నెలకు రూ.1.5లక్షలు ఎలా సంపాదించవచ్చో వివరించారు. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, హెడీఎఫ్సీ వంటి ప్రధాన భారతీయ బ్యాంకులు రివర్స్ మోర్టగేజ్ లోన్ అందిస్తాయని చెప్పారు.
"60 ఏళ్లు పైబడినవారు ప్రతి నెలా దాదాపు రూ.1.5 లక్షల నెలవారీ పెన్షన్ పొందడానికి ఒక మార్గం ఉంది. మీకు పెన్షన్ పొందగలిగే ఉద్యోగం లేకపోయినా ఇల్లు ఉంటే చాలు. రివర్స్ మోర్టగేజ్ కింద 60 ఏళ్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయసు ఉన్నవారు ఇల్లును బ్యాంకు వద్ద తాకట్టు పెట్టి మంచి ఆదాయాన్ని పొందొచ్చు. ఈ చెల్లింపులను భారతీయ పన్ను చట్టం ప్రకారం ఆదాయంగా పరిగణించరు. ఈ ఆదాయం పూర్తిగా పన్ను రహితం. ఆస్తిపై ఆధారపడిన వారసులు లేకుండా ఉంటే రూ.4 కోట్ల విలువైన ఇల్లును బ్యాంకులో రివర్స్ మోర్టగేజ్ కింద తనఖా పెట్టి నెలకు రూ.లక్షన్నర ఆదాయాన్ని పొందొచ్చు." అని అహుజా పేర్కొన్నారు.
రివర్స్ మోర్టగేజ్ లోన్ నియమనిబంధనలు
- 60 ఏళ్లు దాటిన సీనియర్ సిటిజన్స్ తమ సొంతింటిని తనఖా పెట్టి నెలనెలా రాబడిని సంపాదించొచ్చు. పైగా ఇల్లు కూడా ఎవరి పేరు మీద మారదు. సీనియర్ సిటిజన్స్ పేరు మీదే ఉంటుంది.
- అలాగే జీవిత కాలంలో లోన్ తిరిగి చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. బ్యాంకులు వడ్డీని కూడా వసూల్ చేయవు.
- ఇంటి విలువ, లోన్ తీసుకునేవారి వయసుపై లోన్ మంజూరు మొత్తం ఆధారపడుతుంది.
- లోన్ మొత్తాన్ని నెలవారీగా, 3 లేదా 6 నెలలకు లేదా ఒకేసారి ఏకమొత్తంలో పొందొచ్చు.
- గరిష్ఠ రుణ కాలపరిమితి 20 సంవత్సరాలు. అంటే లోన్ తీసుకున్న దగ్గరి నుంచి వరుసగా 20 ఏళ్ల పాటు మంజూరైన మొత్తాన్ని వాయిదాలుగా ఇస్తారు.
- లోన్ తీసుకున్నవారు జీవించి ఉన్నంత కాలం లేదా అక్కడి నుంచి వేరే ఇంటికి శాశ్వతంగా మారనంత కాలం తనఖా పెట్టిన ఇంటిని వాడుకోవచ్చు.
- లోన్ పొందినవారు మరణించినా లేక అక్కడి నుంచి శాశ్వతంగా ఇతర ప్రాంతానికి తరలివెళ్లినా తనఖా పెట్టిన ఇంటిని అమ్మి బ్యాంకులు తమ రుణం, దానిపై వడ్డీని వసూలు చేస్తాయి. కావాలంటే చట్టపరమైన వారసులు వడ్డీతో సహా లోన్ మొత్తాన్ని చెల్లించి ఇంటిని దక్కించుకోవచ్చు.
అప్లై చేసుకోవడం ఎలా?
- స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇండియన్ బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, ఐడీబీఐ వంటి బ్యాంకుల్లో మోర్టగేజ్ లోన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
- దరఖాస్తు సమయంలో ఐడెంటిడీ ప్రూఫ్, చిరునామా, ఆస్తి పత్రాలు, చట్టపరమైన వారసుల జాబితాను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
- ఈ అప్లికేషన్ను బ్యాంక్ తనిఖీ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత లోన్ విలువను నిర్ణయిస్తుంది.
- ఆస్తి బీమా (అగ్ని/వరద/భూకంపం) తప్పనిసరిగా ఉండాలి.