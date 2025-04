ETV Bharat / business

దిగి రానున్న హోం లోన్‌ ఈఎంఐలు- RBI భారీ ఊరట! - HOME LOAN EMIS

Published : April 9, 2025 at 3:10 PM IST

Home Loan EMIs To Come Down : రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(RBI) రెపో రేటును మరో 25 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించింది. దీంతో అది 6.25 శాతం నుంచి 6 శాతానికి చేరింది. బుధవారం ఆర్‌బీఐ ద్రవ్య పరపతి విధాన కమిటీ భేటీలో రెపో రేటును 0.25 శాతం మేర తగ్గించాలని ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయించడంతో ఈమేరకు మార్పు జరిగింది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలోనూ కీలక వడ్డీరేట్లను కేంద్ర బ్యాంకు 25 బేసిస్‌ పాయింట్లు తగ్గించింది. మొత్తం మీద మరోసారి రెపో రేటు తగ్గింపుతో గృహ, వాహన, ఇతర రుణాల వడ్డీరేట్లు తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఫలితంగా ఆయా రుణాల ఈఎంఐలు తగ్గే ఛాన్స్ ఉంది. కొత్తగా గృహ రుణాలు, వాహన, వ్యక్తిగత రుణాలు తీసుకునే వారిపైనా వడ్డీభారం తగ్గనుంది.

హోం లోన్‌ ఈఎంఐలు ఇలా తగ్గుతాయ్

ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి HDFC బ్యాంక్ నుంచి 30 సంవత్సరాల వ్యవధి కోసం 8.70 శాతం వడ్డీ రేటుకు రూ. 50 లక్షల గృహ రుణాన్ని తీసుకున్నాడని భావిద్దాం. అతడికి ప్రస్తుతం ఈఎంఐ రూ. 39,157. వడ్డీ రేటు 25 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గి 8.45 శాతానికి చేరుకుంది. ఈ లెక్కన ఈఎంఐ రూ. 38,269 అవుతుంది. ఫలితంగా నెలకు రూ. 888 దాకా ఆదా అవుతుంది. ఈ ఏడాదిలో రెండుసార్లు 25 బేసిస్ పాయింట్లు చొప్పున మొత్తం 50 బేసిస్ పాయింట్ల మేర రెపోరేటును ఆర్‌బీఐ తగ్గించింది. ఈ లెక్కన చూస్తే హోం లోన్‌పై వడ్డీరేటు 8.70 శాతం నుంచి 8.20 శాతానికి చేరుకుంటుంది. దీని ప్రకారం ఈఎంఐ రూ.37,388 అవుతుంది.

ఫలితంగా నెలకు రూ. 1,769 దాకా ఆదా అవుతుంది. అంటే కేవలం 0.5 శాతం రెపో రేటు తగ్గింపుతో హోం లోన్ ఈఎంఐలపై సంవత్సరానికి రూ.21,000 దాకా ఆదా అవుతుంది. 20 నుంచి 30 ఏళ్ల కాలంలో ఈ ప్రయోజనం చాలా పెద్ద మొత్తమే అవుతుంది. ఇవి స్థూల అంచనాలు మాత్రమే. ఈఎంఐలపై వడ్డీరేట్లను తగ్గించే అంశంపై బ్యాంకులు తుది నిర్ణయం తీసుకుంటాయి.