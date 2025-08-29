JIO IPO Date : 2026 తొలి అర్ధభాగంలో 'జియో' పబ్లిక్ ఇష్యూకు రానున్నట్లు ఆ కంపెనీ ఛైర్మన్ ముకేశ్ అంబానీ వెల్లడించారు. ఈ మేరకు 48వ వార్షిక సాధారణ సమావేశం (AGM)లో శుక్రవారం ప్రకటించారు. రిలయన్స్ జియో 500 మిలియన్ల వినియోగదారుల మైలురాయిని దాటిందని తెలిపారు. రిలయన్స్ గత 3 సంవత్సరాలలో రూ. 5.6 లక్షల కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టిందని చెప్పారు. వార్షిక ఆదాయంలో $125 బిలియన్లను దాటిన భారతదేశంలో మొట్టమొదటి సంస్థగా అవతరించిందని పేర్కొన్నారు.
2026లో జియో IPO- ముకేశ్ అంబానీ ప్రకటన - JIO IPO UPDATE
48వ వార్షిక సాధారణ సమావేశం (AGM)లో ముకేశ్ అంబానీ కీలక ఉపన్యాసం
Published : August 29, 2025 at 2:47 PM IST
JIO IPO Date : 2026 తొలి అర్ధభాగంలో 'జియో' పబ్లిక్ ఇష్యూకు రానున్నట్లు ఆ కంపెనీ ఛైర్మన్ ముకేశ్ అంబానీ వెల్లడించారు. ఈ మేరకు 48వ వార్షిక సాధారణ సమావేశం (AGM)లో శుక్రవారం ప్రకటించారు. రిలయన్స్ జియో 500 మిలియన్ల వినియోగదారుల మైలురాయిని దాటిందని తెలిపారు. రిలయన్స్ గత 3 సంవత్సరాలలో రూ. 5.6 లక్షల కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టిందని చెప్పారు. వార్షిక ఆదాయంలో $125 బిలియన్లను దాటిన భారతదేశంలో మొట్టమొదటి సంస్థగా అవతరించిందని పేర్కొన్నారు.
