మరింత ఈజీగా బంగారం, వెండి రుణాలు- అక్టోబర్ 1 నుంచి మారనున్న RBI రూల్స్ ఇవే!

రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కొత్త రూల్స్- నేటి నుంచే అమల్లోకి!

New Rules On Gold Loan
New Rules On Gold Loan (Source : Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 1, 2025 at 12:07 AM IST

3 Min Read
New Rules On Gold Loan : వ్యక్తిగత రుణాలు, బంగారు పూచీకత్తు, మూలధన సేకరణ వంటి విషయాల్లో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్​బీఐ) పలు కొత్త నిబంధనలను తీసుకొచ్చింది. ఈ మేరకు సెప్టెంబర్ 29న ఏడు కొత్త నిబంధనలతో సర్క్యులర్ ను విడుదల చేసింది. ఈ మార్పులలో మూడు అక్టోబర్ 1 నుంచే అమల్లోకి వచ్చాయి. మిగిలిన నాలుగింటిపై ప్రజాభిప్రాయాన్ని కోరింది. ఈ క్రమంలో అక్టోబరు 1 (బుధవారం) అమల్లోకి వచ్చిన ఆర్​బీఐ కొత్త నిబంధనలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

  1. ఫ్లోటింగ్ రేటు రుణాలు : ఫ్లోటింగ్ రేట్ రుణాల విషయంలో కొన్ని ముఖ్యమైన మార్పులు జరగనున్నాయి. ఇప్పుడు మీరు ఫ్లోటింగ్ రేటు రుణం తీసుకుంటుంటే బ్యాంకులు మూడు సంవత్సరాల లాక్ ఇన్ వ్యవధికి ముందే మీ ఈఎంఐని తగ్గించొచ్చు. ఇది లోన్ తీసుకునేవారికి ప్రత్యక్షంగా మేలు చేస్తుంది. ఈఎంఐ తగ్గే అవకాశం ఉంది. అదనంగా స్థిర రేటు రుణాలపై ఉన్నవారికి ఫ్లోటింగ్ రేటుకు మారే అవకాశం ఇవ్వొచ్చు. ఇది తప్పనిసరి కాకపోయినా, బ్యాంకులు కోరుకుంటే ఈ ఆప్షన్​ను వినియోగదారులకు ఇవ్వొచ్చు. ఇది రుణగ్రహీతలకు సరైన వడ్డీ రేటును ఎంచుకోవడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది. ఈ రూల్ అక్టోబర్ 1నుంచే అమల్లోకి వచ్చింది.
  2. బంగారం, వెండి లోన్లలో మార్పులు : బంగారం, వెండిలోన్ల విషయంలోనూ ఆర్​బీఐ కీలక మార్పులు చేసింది. ఇప్పుడు ఆభరణాల వ్యాపారులు మాత్రమే కాకుండా బంగారాన్ని ముడి పదార్థంగా ఉపయోగించే చిన్న వ్యాపారాలు, చేతివృత్తులవారు వంటి ఎవరైనా కూడా బ్యాంకుల నుంచి బంగారం, వెండిపై లోన్​ తీసుకోవచ్చు. బ్యాంకులు, టైర్-3, టైర్-4 పట్టణ సహకార బ్యాంకులు వారికి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రుణాలను అందిస్తాయి. ఈ నిర్ణయం చిన్న వ్యాపారాలకు మూలధనాన్ని సేకరించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అయితే, పెట్టుబడి లేదా ఊహాజనిత ప్రయోజనాల కోసం బంగారాన్ని కలిగి ఉన్న వ్యక్తులకు ఈ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉండదని ఆర్​బీఐ స్పష్టం చేసింది. ఈ నిబంధన కూడా బుధవారమే అమల్లోకి వచ్చేసింది.
  3. బాసెల్ 3 నిబంధనల్లో మార్పులు : బాసెల్ 3 మూలధన నిబంధనలను కూడా ఆర్​బీఐ సవరించింది. దీని కింద విదేశాలలో జారీ చేసిన శాశ్వత రుణ అర్హత పరిమితిని పెంచింది. ఇది బ్యాంకులకు విదేశీ మార్కెట్ నుంచి టైర్-1 మూలధనాన్ని సేకరించడంలో ఎక్కువ సౌలభ్యాన్ని అందిస్తుంది.
  4. గోల్డ్ మెటల్ లోన్లు : ఆర్​బీఐ గోల్డ్ మెటల్ లోన్ల (జీఎంఎల్) విషయంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇది బంగారు ఆభరణాల ఎగుమతిదారులకు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఫైనాన్స్​ను సులభతరం చేస్తుంది. ఈ పథకాన్ని మరింత సరళీకరించడానికి, ఆభరణాల పరిశ్రమలోని అర్హత కలిగిన రుణగ్రహీతలను గుర్తించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఆర్​బీఐ గోల్డ్ మెటల్​లోన్ల తిరిగి చెల్లించే వ్యవధిని 180 రోజుల నుంచి 270 రోజులకు పెంచాలని ప్రతిపాదన చేసింది. ప్రస్తుత మార్గదర్శకాలు ఆభరణాల ఎగుమతిదారులు, దేశీయ ఆభరణాల తయారీదారులకు జీఎంఎల్ పొడిగింపును అనుమతిస్తాయి.
  5. విదేశీ బ్యాంకుల విషయంలో : భారతదేశంలో పనిచేస్తున్న విదేశీ బ్యాంకు శాఖల నిబంధనలకు కూడా ఆర్​బీఐ కీలక మార్పులకు ప్రతిపాదనలు చేసింది. కొత్త నియమాలు ఇప్పుడు వాటి పెద్ద రుణ ఎక్స్​పోజర్​లు, ఇంటర్ గ్రూప్ లావాదేవీలకు వర్తిస్తాయని సర్క్యులర్​లో పేర్కొంది.
  6. క్రెడిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్టింగ్ : అలాగే క్రెడిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్టింగ్ లో కూడా మార్పులను ఆర్​బీఐ ప్రతిపాదించింది. బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు క్రెడిట్ బ్యూరోలకు డేటాను పదిహేను రోజులకు ఒకసారి (ప్రతి రెండు వారాలకు) సమర్పించడాన్ని తప్పనిసరి చేసింది.
  7. వేగవంతంగా క్రెడిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్టింగ్ : వేగంగా క్రెడిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్టింగ్ ఇవ్వడం వల్ల వ్యక్తుల క్రెడిట్ నివేదికలలో లోపాలను తగ్గించే అవకాశం ఉంది. అలాగే క్రెడిట్ నివేదికలోని లోపాలను సకాలంలో సరిదిద్దడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా గుర్తింపు ప్రక్రియను సులభతరం చేస్తూ, సీకేవైసీ నంబర్ ను ఇప్పుడు క్రెడిట్ నివేదికలో చేర్చాలని ఆర్​బీఐ ప్రతిపాదించింది.

