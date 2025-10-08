అందరికీ అందుబాటులో ఉండే 'ఉత్పత్తులు, సేవలు' రూపొందించండి- ఫిన్టెక్ కంపెనీలను కోరిన ఆర్బీఐ గవర్నర్
గ్లోబల్ ఫిన్టెక్ ఫెస్ట్లో పాల్గొన్న ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా
RBI Governor At Global Fintech Fest : అందరికీ అందుబాటులో ఉండే, సులభంగా ఉపయోగించడానికి వీలయ్యే ఉత్పత్తులను, సేవలను రూపొందించాలని ఫిన్టెక్ సంస్థలను ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా కోరారు. గ్లోబల్ ఫిన్టెక్ ఫెస్ట్లో పాల్గొన్న ఆయన భారతదేశంలో ఫిన్టెక్ కంపెనీలకు సరిపోయే మంచి ఎకోసిస్టమ్ ఉందని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే ఈ రంగంలో దాదాపు 10వేల సంస్థలు ఇక్కడ ఉన్నాయని చెప్పారు.
ఫిన్టెక్ పరిశ్రమ వల్లే దేశంలో సరసమైన ధరలకు ఆర్థిక సేవలు అందించడం సాధ్యమయ్యిందని ఆర్బీఐ గవర్నర్ అన్నారు. అయితే నేడు డిజిటల్ మోసాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయని, ఇదే పెద్ద సమస్యగా మారిందని పేర్కొన్నారు.
తదుపరి తరం డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (డీపీఐ)ను మెరుగుపరచగల సామర్థ్యం కృత్రిమ మేధ (ఏఐ)కు ఉందని సంజయ్ మల్హోత్రా అభిప్రాయపడ్డారు. "డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఫిన్టెక్ ద్వారా సమ్మిళితమైన, స్థిరమైన వృద్ధిని నడిపించడం" అనే అంశంపై మాట్లాడుతూ ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.