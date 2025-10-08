ETV Bharat / business

అందరికీ అందుబాటులో ఉండే 'ఉత్పత్తులు, సేవలు' రూపొందించండి- ఫిన్​టెక్ కంపెనీలను కోరిన ఆర్​బీఐ గవర్నర్​

గ్లోబల్ ఫిన్​టెక్ ఫెస్ట్​లో పాల్గొన్న ఆర్​బీఐ గవర్నర్ సంజయ్​ మల్హోత్రా​

RBI Governor Sanjay Malhotra
RBI Governor Sanjay Malhotra (RBI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 8, 2025 at 5:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

RBI Governor At Global Fintech Fest : అందరికీ అందుబాటులో ఉండే, సులభంగా ఉపయోగించడానికి వీలయ్యే ఉత్పత్తులను, సేవలను రూపొందించాలని ఫిన్​టెక్ సంస్థలను ఆర్​బీఐ గవర్నర్​ సంజయ్ మల్హోత్రా కోరారు. గ్లోబల్ ఫిన్​టెక్​ ఫెస్ట్​లో పాల్గొన్న ఆయన భారతదేశంలో ఫిన్​టెక్​ కంపెనీలకు సరిపోయే మంచి ఎకోసిస్టమ్ ఉందని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే ఈ రంగంలో దాదాపు 10వేల సంస్థలు ఇక్కడ ఉన్నాయని చెప్పారు.

ఫిన్​టెక్ పరిశ్రమ వల్లే దేశంలో సరసమైన ధరలకు ఆర్థిక సేవలు అందించడం సాధ్యమయ్యిందని ఆర్​బీఐ గవర్నర్ అన్నారు. అయితే నేడు డిజిటల్ మోసాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయని, ఇదే పెద్ద సమస్యగా మారిందని పేర్కొన్నారు.

తదుపరి తరం డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్​ఫ్రాస్ట్రక్చర్​ (డీపీఐ)ను మెరుగుపరచగల సామర్థ్యం కృత్రిమ మేధ (ఏఐ)కు ఉందని సంజయ్ మల్హోత్రా అభిప్రాయపడ్డారు. "డిజిటల్​ పబ్లిక్ ఇన్​ఫ్రాస్ట్రక్చర్​, ఫిన్​టెక్​ ద్వారా సమ్మిళితమైన, స్థిరమైన వృద్ధిని నడిపించడం" అనే అంశంపై మాట్లాడుతూ ఆర్​బీఐ గవర్నర్ ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

GLOBAL FINTECH FEST 2025 NEWSSANJAY MALHOTRA GLOBAL FINTECHFESTRBI GOVERNOR SANJAY MALHOTRA NEWSGFF 2025 UPDATESRBI GOVERNOR AT GLOBAL FINTECH FEST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే రాగి, పల్లీ లడ్డూ! - సూపర్ టేస్టీ, హెల్దీ ఫుడ్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.