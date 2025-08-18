ETV Bharat / business

బ్యూరోక్రసీ అతి వల్లే పెట్టుబడులు రావట్లేదు- ఈ 'రెడ్ టేప్‌'ను త్వరగా కట్ చేయాలి: రఘురాం రాజన్ - RAGHURAM RAJAN NEXT GEN REFORMS

భారత్‌లో బ్యూరోక్రసీ అతిగా వ్యవహరిస్తోంది- బ్యూరోక్రాట్ల పెత్తందారీ పోకడల వల్లే పెట్టుబడులు రావట్లేదు- ఆర్థిక వృద్ధి కోసం ఈ 'రెడ్ టేప్‌'ను కట్ చేయాల్సిందే- ఆర్‌బీఐ మాజీ గవర్నర్ రఘురాం రాజన్ కీలక సూచనలు

Raghuram Rajan
Raghuram Rajan (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 18, 2025 at 9:14 PM IST

3 Min Read

Raghuram Rajan Next Gen Reforms : భారత్‌లో బ్యూరోక్రసీ అవసరమైన దాని కంటే ఎక్కువ యాక్టివ్‌గా ఉందని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్‌బీఐ) మాజీ గవర్నర్ రఘురాం రాజన్ వ్యాఖ్యానించారు. 'రెడ్ టేప్‌'ను మరింతగా కట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఇప్పటికే కొన్ని రాష్ట్రాలు ఆ దిశగా కసరత్తు చేస్తున్నాయని తెలిపారు. 'రెడ్ టేప్' కత్తిరింపు కోసం ప్రత్యేక కమిషన్‌ను ఏర్పాటు చేస్తామని గతంలో కేంద్ర సర్కారు హామీ ఇచ్చిందని, అయితే త్వరితగతిన దానిపై పనిని మొదలుపెట్టాలని రఘురాం రాజన్ సూచించారు. వ్యాపారాలకు సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో అనవసర అనుమతులు, భారీ నిబంధనలు, చాంతాడంత పేపర్ వర్క్‌ ఉంటే దాన్ని ఆర్థిక పరిభాషలో 'రెడ్ టేప్' అని పిలుస్తారు. తాజాగా ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో 'రెడ్ టేప్' గురించి రఘురాం రాజన్ ప్రస్తావించారు. బ్యూరోక్రసీలోని 'అతి నియంత్రణ' పోకడల వల్లే దేశంలోకి సరిగ్గా పెట్టుబడులు రావడం లేదన్నారు. ఆర్థిక వృద్ధి మరింత వేగంగా జరగాలంటే పూర్తిస్థాయిలో కొత్తతరం సంస్కరణలను భారత్ చేయాల్సి ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. భారతదేశపు బలం అనేది యువ జనాభాలో ఉందని, వారికి నైపుణ్యాలను నేర్పడంపై ప్రాథమికంగా ఫోకస్ పెట్టాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆర్‌బీఐ మాజీ గవర్నర్ కోరారు. యువతరాన్ని నైపుణ్యంతో తీర్చిదిద్దిన తర్వాత ముందుకు సాగడానికి అవసరమైన ముడి సరుకులన్నీ భారత్ చేతిలో ఉన్నాయన్నారు.

సత్య నాదెళ్ల లాంటి భారతీయులు ఇంకా కావాలి
"ఔను, సత్య నాదెళ్ల, జేవీ రామక్రిష్ణ, అభిజిత్ బెనర్జీ మనవాళ్లే. కానీ మన దేశానికి ఇంకా అలాంటి భారతీయులు కావాలి. అందుకోసం భారతీయులకు అత్యున్నత ప్రమాణాలతో కూడిన విద్యాబోధన చేయాలి. కేవలం దాని ద్వారానే వాళ్లంతా ఉజ్వలమైన కెరీర్‌‌లను అందుకోగలరు. ఇందుకోసం భారత ప్రభుత్వం మరిన్ని పనులు చేయాల్సి ఉంటుంది. నాణ్యమైన ఉన్నత విద్యతో పాటు ప్రాథమిక విద్య, ఆరోగ్య సేవలు, ఆర్థిక సేవలను అందరికీ అందుబాటులోకి తేవాలి" అని రఘురాం రాజన్ పేర్కొన్నారు.

'మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ‌'పై అడ్వాన్సుగా ముచ్చట్లు
"ప్రస్తుతం భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ విలువ 4 ట్రిలియన్ డాలర్లు. దేశం ఏటా 6.5 శాతం ఆర్థిక వృద్ధిని సాధిస్తోంది. అది ఒకవేళ ఇప్పటికే జపాన్, జర్మనీలను దాటేయకుంటే, రాబోయే కాలంలో దాటేస్తుంది. ప్రపంచ బ్యాంకు గణాంకాల ప్రకారం జపాన్‌ను భారత్ దాటేసిందనే అంశంపై ఇటీవలే కొంత చర్చ జరిగింది. అయితే ప్రపంచంలో మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారత్ మారడానికి కొన్నేళ్ల ముందే మనం దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఎందుకంటే భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ విలువ అనేది ప్రస్తుతం చైనా, అమెరికాల కంటే చాలా తక్కువగా ఉంది. 2047 నాటికి భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ విలువ 50 ట్రిలియన్ డాలర్లకు చేరొచ్చు. జనాభాలో యువత ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉండగానే ఈ లక్ష్యాన్ని ఛేదించాలని భారత్ భావిస్తోంది. అది జరగాలంటే, రాబోయే కొన్నేళ్లలో యువతకు నైపుణ్యాలను నేర్పించడం, వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలను కల్పించడం అనే సవాళ్లను భారత్ ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది" అని రఘురాం రాజన్ చెప్పారు.

పాతతరం వ్యాపారవేత్తలు ఆ ఆశయానికి దూరమయ్యారు
"1991 నుంచి భారత ప్రభుత్వం అమలు చేస్తూ వస్తున్న తరహా సంస్కరణలు, వేగవంతమైన ఆర్థిక వికాసం కోసం సరిపోవు. వాటితో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో అదనంగా 2.5 శాతం వార్షిక వృద్ధిని మనం సాధించలేం. భారతదేశ వృద్ధిని వేగవంతం చేయడానికి మనకు కొత్త తరం సంస్కరణలు అవసరం. మౌలిక వసతుల కల్పన విభాగంలో భారత సర్కారు ప్రస్తుతం పెట్టుబడులను ప్రోత్సహిస్తుండటం మంచి విషయమే. 10-15 ఏళ్ల కిందటితో పోలిస్తే ఇప్పుడు భారత్‌లో మౌలిక వసతుల నాణ్యత చాలా బాగుంది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మౌలిక వసతుల విభాగాల్లో బాగా నిధులను వెచ్చిస్తున్నాయి. అయితే ప్రైవేటు రంగ పెట్టుబడులను సైతం వీలైనంత మేరకు ప్రోత్సహించాలి. భారతీయ కంపెనీలు ప్రపంచ దిగ్గజాలుగా ఎదగాలి. అందుకోసం యువ వ్యాపారవేత్తలు, పారిశ్రామికవేత్తలను ప్రభుత్వం ప్రోత్సహించాలి. ప్రపంచ దిగ్గజాలుగా ఎదగాలనే లక్ష్యం భారతీయ యువ వ్యాపారవేత్తలకు ఉంది. కానీ పాతతరం వ్యాపారవేత్తలు, పారిశ్రామికవేత్తలు ఆ గొప్ప ఆశయానికి దూరమైనట్టు కనిపిస్తోంది. వాళ్లు మళ్లీ రికవర్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది" అని ఆర్‌బీఐ మాజీ గవర్నర్ రఘురాం రాజన్ పేర్కొన్నారు.

