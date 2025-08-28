ETV Bharat / business

అమెరికా టారిఫ్‌లు భారత్‌కు ఓ మేలుకొలుపు లాంటివి- రష్యాతో డీల్​ను పునర్​పరిశీలించాలి : రఘురాం రాజన్ - RAGHURAM RAJAN ON US TARIFFS

USతో భారత్‌ వాణిజ్యం కొనసాగిస్తూనే ఐరోపా, ఆఫ్రికా వంటి దేశాల పైనా దృష్టి సారించాలని సూచన

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 28, 2025 at 5:43 PM IST

Raghuram Rajan on US Tariffs : అమెరికా 50 శాతం సుంకాలు విధించిన నేపథ్యంలో రష్యా నుంచి చేసుకునే చమురు దిగుమతులను భారత్​ పునర్​ పరిశీలించాలని ఆర్​బీఐ మాజీ గవర్నర్​ రఘురాం రాజన్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఓ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. రష్యా నుంచి కొనుగోళ్లతో భారీగా ప్రయోజనం లేకపోతే వీటని కొనసాగించాలా? లేదా అన్న అంశాన్ని పరిశీలించాలని తెలిపారు. ముఖ్యంగా టారిఫ్‌ల భారం భారత్‌కు ఓ మేలుకొలుపు లాంటిదని, ఏ దేశంపైనా విస్తృతంగా ఆధారపడకూడదని వివరించారు. USతో భారత్‌ వాణిజ్యం కొనసాగిస్తూనే ఐరోపా, ఆఫ్రికా వంటి దేశాల పైనా దృష్టి సారించాలని రఘురాం సూచించారు. ఈ రోజుల్లో వాణిజ్యం, పెట్టబడులు, ఆర్థిక అవసరాలు యుద్ధానికి ఆయుధాలుగా మారుతున్నాయన్న ఆయన, వీటిపట్ల భారత్‌ జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని వెల్లడించారు. వృద్ధికి ఊతమిచ్చే, యువతకు ఉపాధి కల్పించే సంస్కరణలను తీసుకు రావాలని రఘరాం రాజన్​ సూచించారు.

"అమెరికా టారిఫ్‌లు భారత్‌కు ఓ మేలుకొలుపు లాంటిది. ఏ దేశంపైనా ఎక్కువగా ఆధారపడకూడదు. అమెరికాతో వాణిజ్యం కొనసాగిస్తూనే ఐరోపా, ఆఫ్రికా వంటి దేశాలపైనా దృష్టి పెట్టాలి. ఈ రోజుల్లో వాణిజ్యం, పెట్టబడులు, ఆర్థిక అవసరాలు యుద్ధానికి ఆయుధాలుగా మారుతున్నాయి. వీటిపట్ల భారత్​ జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. వృద్ధికి ఊతమిచ్చే, యువతకు ఉపాధి కల్పించే సంస్కరణలను తీసుకురావాలి. ఫలితంగానే 8-8.5శాతం వృద్ధిరేటును సాధించగలం."

--రఘురాం రాజన్​, ఆర్​బీఐ గవర్నర్​

భారత్‌పై అమెరికా విధించిన అదనపు టారిఫ్‌లు కేవలం ట్రేడ్ టూల్‌ మాత్రమే కాదని RBI మాజీ గవర్నర్‌ రఘురాం రాజన్‌ అన్నారు. రాజకీయ, ఆర్థిక శక్తిగా ఎదిగేందుకే ట్రంప్‌ ఈ సుంకాల భారం మోపుతున్నారని అభిప్రాయపడ్డారు. ట్రంప్‌ టారిఫ్‌లు విధించేందుకు అనేక కారణాలు ఉన్నాయన్నారు. చౌకధరకు వస్తువులు దిగుమతి చేసుకుంటున్నందుకు అమెరికా వినియోగదారులే ప్రయోజనం పొందుతున్నారన్న విషయాన్ని ట్రంప్‌ మర్చిపోయారని రఘురాం పేర్కొన్నారు. ఈ సుంకాల వల్ల అమెరికా ప్రజలకే నష్టం జరుగుతుందన్న విషయాన్ని గుర్తించట్లేదని ఆయన చెప్పారు. సైనిక శక్తిని ఉపయోగించ లేని సందర్భాల్లో టారిఫ్‌లను తమ బల ప్రయోగం కోసం ట్రంప్‌ వినియోగించుకుంటున్నారని వెల్లడించారు.

"కరెంటు ఖాతా లోటు, ద్రవ్య లోటు వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని అమెరికాను ఇతర దేశాలు వాడుకుంటున్నాయని ట్రంప్‌ అంటున్నారు. కానీ, చౌక ధరకు వస్తువులను దిగుమతి చేసుకుంటున్నందుకు అమెరికా వినియోగదారులే ప్రయోజనం పొందుతున్నారన్న విషయాన్ని మర్చిపోయారు. ఇక, ఈ సుంకాలను ఆయన ఇతర దేశాలపై పన్నులుగా పరిగణిస్తున్నారు. ఫలితంగా అమెరికాకు ఆదాయం సమకూరుతుందని ఆలోచిస్తున్నారు. కానీ, దీని వల్ల సొంత ప్రజలకే నష్టం జరుగుతుందన్న విషయాన్ని గమనించడంలేదు. సైనిక శక్తిని ఉపయోగించలేని సందర్భాల్లో సుంకాలను తమ బలప్రయోగం కోసం ట్రంప్‌ వినియోగించుకుంటున్నారు"

--రఘురాం రాజన్‌, ఆర్​బీఐ మాజీ గవర్నర్

కాగా, రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తుందనే కారణంతో అమెరికా గతంలో భారత్‌పై 25 శాతం సుంకాలు విధించింది. అవి ఆగస్టు 7 నుంచే అమల్లోకి వచ్చాయి. ఆ తర్వాత అదనంగా మరో 25 శాతం అదనపు టారిఫ్‌లను ప్రకటించారు. దీంతో మొత్తం సుంకాలు 50 శాతానికి పెరిగాయి. భారత కాలమానం ప్రకారం బుధవారం ఉదయం 9.30 గంటల నుంచి ఇవి అమల్లోకి వచ్చాయి.

బ్యూరోక్రసీ అతి వల్లే పెట్టుబడులు రావట్లేదు- ఈ 'రెడ్ టేప్‌'ను త్వరగా కట్ చేయాలి: రఘురాం రాజన్

అమెరికాకు ప్రత్యామ్నాయంగా 50 దేశాలపై భారత్‌ గురి- ఎగుమతులు పెంచేదుకు చర్యలు

బ్యూరోక్రసీ అతి వల్లే పెట్టుబడులు రావట్లేదు- ఈ 'రెడ్ టేప్‌'ను త్వరగా కట్ చేయాలి: రఘురాం రాజన్

అమెరికాకు ప్రత్యామ్నాయంగా 50 దేశాలపై భారత్‌ గురి- ఎగుమతులు పెంచేదుకు చర్యలు

