Raghuram Rajan on US Tariffs : అమెరికా 50 శాతం సుంకాలు విధించిన నేపథ్యంలో రష్యా నుంచి చేసుకునే చమురు దిగుమతులను భారత్ పునర్ పరిశీలించాలని ఆర్బీఐ మాజీ గవర్నర్ రఘురాం రాజన్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఓ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. రష్యా నుంచి కొనుగోళ్లతో భారీగా ప్రయోజనం లేకపోతే వీటని కొనసాగించాలా? లేదా అన్న అంశాన్ని పరిశీలించాలని తెలిపారు. ముఖ్యంగా టారిఫ్ల భారం భారత్కు ఓ మేలుకొలుపు లాంటిదని, ఏ దేశంపైనా విస్తృతంగా ఆధారపడకూడదని వివరించారు. USతో భారత్ వాణిజ్యం కొనసాగిస్తూనే ఐరోపా, ఆఫ్రికా వంటి దేశాల పైనా దృష్టి సారించాలని రఘురాం సూచించారు. ఈ రోజుల్లో వాణిజ్యం, పెట్టబడులు, ఆర్థిక అవసరాలు యుద్ధానికి ఆయుధాలుగా మారుతున్నాయన్న ఆయన, వీటిపట్ల భారత్ జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని వెల్లడించారు. వృద్ధికి ఊతమిచ్చే, యువతకు ఉపాధి కల్పించే సంస్కరణలను తీసుకు రావాలని రఘరాం రాజన్ సూచించారు.
--రఘురాం రాజన్, ఆర్బీఐ గవర్నర్
--రఘురాం రాజన్, ఆర్బీఐ గవర్నర్
భారత్పై అమెరికా విధించిన అదనపు టారిఫ్లు కేవలం ట్రేడ్ టూల్ మాత్రమే కాదని RBI మాజీ గవర్నర్ రఘురాం రాజన్ అన్నారు. రాజకీయ, ఆర్థిక శక్తిగా ఎదిగేందుకే ట్రంప్ ఈ సుంకాల భారం మోపుతున్నారని అభిప్రాయపడ్డారు. ట్రంప్ టారిఫ్లు విధించేందుకు అనేక కారణాలు ఉన్నాయన్నారు. చౌకధరకు వస్తువులు దిగుమతి చేసుకుంటున్నందుకు అమెరికా వినియోగదారులే ప్రయోజనం పొందుతున్నారన్న విషయాన్ని ట్రంప్ మర్చిపోయారని రఘురాం పేర్కొన్నారు. ఈ సుంకాల వల్ల అమెరికా ప్రజలకే నష్టం జరుగుతుందన్న విషయాన్ని గుర్తించట్లేదని ఆయన చెప్పారు. సైనిక శక్తిని ఉపయోగించ లేని సందర్భాల్లో టారిఫ్లను తమ బల ప్రయోగం కోసం ట్రంప్ వినియోగించుకుంటున్నారని వెల్లడించారు.
--రఘురాం రాజన్, ఆర్బీఐ మాజీ గవర్నర్
--రఘురాం రాజన్, ఆర్బీఐ మాజీ గవర్నర్
కాగా, రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తుందనే కారణంతో అమెరికా గతంలో భారత్పై 25 శాతం సుంకాలు విధించింది. అవి ఆగస్టు 7 నుంచే అమల్లోకి వచ్చాయి. ఆ తర్వాత అదనంగా మరో 25 శాతం అదనపు టారిఫ్లను ప్రకటించారు. దీంతో మొత్తం సుంకాలు 50 శాతానికి పెరిగాయి. భారత కాలమానం ప్రకారం బుధవారం ఉదయం 9.30 గంటల నుంచి ఇవి అమల్లోకి వచ్చాయి.
