జీఎస్టీ 2.0 ఎఫెక్ట్- తగ్గుతున్న వాహనాల ధరలు- మరి నిత్యావసరాల సంగతేంటి?
జీఎస్టీ తగ్గింపుతో దిగివస్తున్న ధరలు- కానీ!
Published : September 8, 2025 at 8:18 PM IST
GST Reduction Effect : జీఎస్టీ రేట్ల తగ్గింపుపై ప్రజల నుంచే కాకుండా పరిశ్రమ వర్గాల నుంచి హర్షం వ్యక్తమవుతోంది. ఈ ప్రగతిశీల సంస్కరణ వల్ల గణనీయమైన మార్పును చూడబోతున్నామని, ఆర్థిక సంవత్సరం ఊహించిన దానికన్నా మెరుగ్గా ఉంటుందని చెబుతున్నాయి. జీఎస్టీ తగ్గింపు వల్ల చేకూరే ప్రయోజనాలన్నిటినీ వినియోగదారులకే అందేలా చూస్తామని హామీ ఇస్తున్నాయి. ఈ మేరకు తమ ఉత్పత్తులపై ధరలు తగ్గిస్తున్నట్లు పలు సంస్థలు ప్రకటించాయి.
తగ్గుతున్న వాహనాల ధరలు!
జీఎస్టీ తగ్గింపు వల్ల చేకూరే పూర్తి ప్రయోజనాలను వినియోగదారులకే అందేలా పని చేస్తామని టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీ తెలిపింది. పెట్రోల్ లేదా డీజిల్ వాహనాలపై జీఎస్టీని 28 శాతం నుంచి 18శాతానికి తగ్గించడం వల్ల తమసంస్థ ఉత్పత్తుల కొనుగోలుపై కస్టమర్లు భారీగా లబ్ధి పొందుతారని టీవీఎస్ డైరెక్టర్ కె.ఎన్ రాధాకృష్ణన్ వివరించారు. జీఎస్టీ రేట్ల తగ్గింపు నిర్ణయం సాహసోపేతమైన పరివర్తనం కలిగించేదన్న ఆయన దాని వల్ల సమాజంలో వినియోగం పెరుగుతుందని చెప్పారు. జీఎస్టీ తగ్గింపు ప్రయోజనాల గురించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించేందుకు కృషి చేస్తామని అన్నారు. జీఎస్టీ రేట్ల తగ్గింపు వల్ల తమ వాహనాల మోడళ్లను బట్టి 4.48 లక్షల రూపాయల వరకు ధర తగ్గుతుందని కియా ఇండియా తెలిపింది. కారెన్స్పై రూ.48వేలు, కార్నివాల్పై రూ.4.48లక్షలు తగ్గించనున్నట్లు ఓ ప్రకటనలో వివరించింది. తమ మోడళ్లపై రూ.54వేల నుంచి రూ.3లక్షల దాకా ధరలు తగ్గించనున్నట్లు జేఎస్డబ్ల్యూ ఎంజీ (JSW MG) మోటార్ ఇండియా వెల్లడించింది. నిస్సాన్ మోటార్ ఇండియా తమ ఎస్యూవీ మాగ్నైట్పై లక్ష రూపాయల వరకు వినియోగదారులకు ప్రయోజనం కలుగుతుందని తెలిపింది. సెప్టెంబరు 22 తర్వాత చేసే అన్ని డెలవరీల ధరలను సవరిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ లెక్సస్ తమ వాహనాలపై జీఎస్టీ తగ్గింపు ప్రయోజనం రూ.20.8లక్షల వరకూ ఉంటుందని దాన్ని మొత్తం వినియోగదారులకే అందిస్తామని తెలిపింది. మరో లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ ఆడి ఇండియా తమ కార్ల రేంజ్ను బట్టి జీఎస్టీ తగ్గింపు రూ.2.6లక్షల నుంచి రూ.7.8 లక్షల వరకు ఉంటుందని ప్రకటించింది.
గేమ్ ఛేంజర్
జీఎస్టీ రేట్లను రేషనలైజ్ చేయడాన్ని ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్ ప్రశంసించింది. ఇది అత్యంత ప్రగతిశీల సంస్కరణ అని, చిన్న అమ్మకందారులకు ఒక గేమ్ఛేంజర్ లాంటిదని కొనియాడింది. కస్టమర్, సెల్లర్ల పర్యావరణంతో పాటు పూర్తి ఆర్థిక వ్యవస్థపై గణనీయమైన సానుకూల ప్రభావం చూపిస్తుందని అమెజాన్ ఇండియా ఉపాధ్యక్షుడు సౌరభ్ శ్రీ వాస్తవ తెలిపారు. ద్వితీయ, తృతీయ శ్రేణి నగరాల సెల్లర్లకు డిజిటల్ వాణిజ్యం దగ్గరవుతుందని తెలిపారు. కొత్త రేట్లకు అనుగుణంగా అంతర్గతంగా మార్పులు చేసుకుంటున్నామన్న అమెజాన్ జీఎస్టీ తగ్గింపు వల్ల సెప్టెంబర్ 23న ప్రారంభమయ్యే గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్లో ప్రభావం ఉంటుందని చెప్పారు. అమెరికా టారిఫ్ల వల్ల భారీగా మార్పులు ఏమీ కనిపించలేదన్న ఆయన, 2030 కల్లా 80 బిలియన్ డాలర్ల భారత ఉత్పత్తులను ప్రపంచ దేశాలకు ఎగుమతి చేయాలన్న లక్ష్యంపై పనిచేస్తున్నట్లు వివరించారు.
నిత్యావసర సరకుల సంగతేంటి?
కొత్త ఎంఆర్పీ ధరలు కలిగిన నిత్యావసరాలు మార్కెట్లోకి వచ్చేందుకు కొంత సమయం పడుతుందని గోద్రెజ్ సంస్థ అంచనా వేసింది. జీఎస్టీ ధరల తగ్గింపు అక్టోబర్ మధ్య కాలంలోనే కస్టమర్లకు అందుబాటులోకి వస్తుందని తెలిపింది. పాత ఎంఆర్పీలపైనే విక్రయాలు సాగిస్తే దాని ప్రయోజనాలు నేరుగా కస్టమర్లకు చేరకపోవచ్చని తెలిపింది. జీఎస్టీ రేట్లు తగ్గించిన వస్తువులే కాక యథాతథంగా ఉన్న జీఎస్టీ ఉన్న ఉత్పత్తిదారులకు కూడా లాభం జరుగుతుందని గోద్రెజ్ సీఈవో సుధీర్ సీతాపతి వివరించారు. ప్రజల వినియోగం, ఖర్చులు పెరగడమే అందుకు కారణమని వివరించారు. త్వరలో గణనీయమైన సానుకూల ప్రభావం చూడబోతున్నామన్న ఆయన, ఆర్థిక సంవత్సరం అంచనాల కంటే మెరుగ్గా ఉంటుందని అంచనావేశారు.
