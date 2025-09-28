ETV Bharat / business

గ్యాస్ వినియోగదారులకు గుడ్​న్యూస్- త్వరలో LPG పోర్టబులిటీ ఆప్షన్- ఆ ఇబ్బందులకు చెక్!

మీరు ఎల్​పీజీ గ్యాస్ వినియోగదారులా? అయితే ఈ విషయం తెలుసుకోవాల్సిందే!

LPG Cylinder Portability
LPG Cylinder Portability (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 28, 2025 at 2:39 PM IST

3 Min Read
LPG Cylinder Portability : మీరు గ్యాస్ సిలిండర్ వాడుతున్నారా? మీ ఎల్​పీజీ సప్లయర్​తో ఇబ్బందులు పడుతున్నారా? అయితే మీకొక గుడ్ న్యూస్. త్వరలోనే ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టేలా పెట్రోలియం, సహజ వాయువు నియంత్రణ బోర్డు (పీఎన్​జీఆర్​బీ) కసరత్తు ప్రారంభించింది. నచ్చని మొబైల్ సిమ్​లు ఇతర నెట్​వర్క్​కు పోర్టబుల్ అయినట్లుగానే ఇకపై వంట గ్యాస్ వినియోగదారులు తమ ప్రస్తుత కనెక్షన్​ను మార్చకుండానే తమ సరఫరాదారుడిని మార్చుకునే వీలు కల్పించేలా ఎల్​పీజీ పోర్టబులిటీని అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. ఈ మేరకు ఈ ప్రతిపాదనపై అభిప్రాయాలు స్వీకరించేందుకు పెట్రోలియం, సహజ వాయువు నియంత్రణ బోర్డు నోటీసు రిలీజ్ చేసింది.

పీఎన్​జీఆర్​బీ నోటీసు ప్రకారం, స్థానిక డిస్ట్రిబ్యూటర్​కు సాంకేతిక లేదా నిర్వహణ సమస్యలు ఉన్నప్పుడు వినియోగదారులు ప్రత్యామ్నాయాలు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా ఎల్​పీజీ ఇంటరాపరబిలిటీ ఫ్రేమ్​వర్క్​ను తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం జరుగుతోంది. ఈ విధానం అందుబాటులోకి వస్తే వినియోగదారులకు మరిన్ని ఎంపికలు, మెరుగైన సేవలను అందుబాటులోకి వస్తాయి. సిలిండర్ ధర ఒకేలా ఉన్నప్పుడు వినియోగదారులు తమకు నచ్చిన ఎల్​పీజీ కంపెనీ/డీలర్​ను ఎంపిక చేసుకునే సౌలభ్యం ఉంటుంది. కాగా, ఎల్​పీజీ పోర్టబులిటిపై అభిప్రాయాలను పంచుకునేందుకు వినియోగదారులు, వాటాదారులుకు అక్టోబరు మధ్యవరకు పీఎన్​జీఆర్​బీ అవకాశం కల్పించింది. ఆ తర్వాత ఎల్​పీజీ పోర్టబులిటి కోసం మార్గదర్శకాలను రూపొందిచనుంది.

యూపీఏ-2 ప్రభుత్వం 2013 అక్టోబర్​లో 13 రాష్ట్రాల్లోని 24 జిల్లాల్లో ఎల్​పీజీ కనెక్షన్ల పోర్టబులిటిని ప్రారంభించింది. 2014 జనవరిలో దీనిని 480 జిల్లాలకు విస్తరించింది. అయితే, ఎల్​పీజీ వినియోగదారులకు 2014లో చమురు కంపెనీని కాకుండా తమ డీలర్లను మాత్రమే మార్చడానికి పరిమిత ఆప్షన్లకు అనుమతించారు. దీని అర్థం ఏమిటంటే, ఇండేన్ గ్యాస్ వినియోగదారుడు తమ సమీపంలోని ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ డీలర్​ను ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది. కానీ, వినియోగదారుడు భారత్ పెట్రోలియంకు చెందిన భారత్ గ్యాస్, హిందూస్థాన్ పెట్రోలియంకు చెందిన హెచ్​పీ గ్యాస్​కి మారలేరు. ఆ సమయంలో ఇంటర్ కంపెనీ పోర్టబులిటి చట్టబద్ధంగా సాధ్యం కాలేదు. ఎందుకంటే ఒక నిర్దిష్ట కంపెనీకి చెందిన ఎల్​పీజీ సిలిండర్​ను రీఫిల్స్ కోసం ఆ కంపెనీకి మాత్రమే సమర్పించాలనే చట్టం ఉంది.

నోటీసులు ఏముందంటే?
అయితే ప్రస్తుతం పెట్రోలియం, సహజ వాయువు నియంత్రణ బోర్డు ఇంటర్ కంపెనీ పోర్టబులిటీని కూడా అనుమతించాలని భావిస్తోంది. "ఎల్పీజీ సరఫరా కొనసాగింపును బలోపేతం చేయడానికి, కస్టమర్ల విశ్వాసాన్ని కాపాడటానికి పీఎన్​జీఆర్​బీ వినియోగదారులు, పంపిణీదారులు, పౌర సమాజ సంస్థలు, ఇతర వాటాదారుల నుంచి అభిప్రాయాలు, సూచనలను ఆహ్వానిస్తోంది. ప్రస్తుత నెట్​వర్క్​లోని మెరుగైన సమన్వయం, సౌకర్యవంతమైన డెలివరీ ఏర్పాట్లకు కృషి చేస్తోంది. ముఖ్యంగా స్థానిక డిస్ట్రిబ్యూటర్​కు సాంకేతిక లేదా నిర్వహణ సమస్యలు ఉన్నప్పుడు వినియోగదారులకు సమీపంలోని అందుబాటులో ఉన్న పంపిణీదారుడు నుంచి సేవలను పొందేలా చేయడానికి వీలు కల్పించే చర్యల సమన్వయం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాం" అని పెట్రోలియం, సహజ వాయువు నియంత్రణ బోర్డు నోటీసులో పేర్కొంది.

'కస్టమర్లు నుంచి ఏటా 17 లక్షల ఫిర్యాదులు'
2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి 32 కోట్లకు పైగా ఎల్​పీజీ కనెక్షన్లు అందించామని పీఎన్​జీఆర్​బీ తెలిపింది. అయితే, నిరంతర వినియోగదారుల ఫిర్యాదులు ఏటా 17 లక్షలకు పైగా ఉన్నాయని పేర్కొంది. చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు (ఓఎంసీ) ఫిర్యాదులను పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ, వినియోగదారులకు ఒక ఓఎంసీ/ఎల్​పీజీ డీలర్ నుంచి మరొక డీలర్​కు మారే అవకాశం లేదని వెల్లడించింది. "వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ఇటీవలి నివేదికలు ఎల్​పీజీ రీఫిల్ డెలివరీలలో సరఫరా అంతరాయాలు, దీర్ఘకాలిక జాప్యాలను హైలైట్ చేశాయి. ఇటువంటి సేవా అంతరాయాలు గృహాలు, వాణిజ్య సంస్థలను ఇబ్బంది పెట్టాయి. సేవా వైఫల్యాల నుంచి వినియోగదారులను రక్షించడానికి ఈ కేంద్రీకృత విధానాన్ని అవలంబించడం ప్రాముఖ్యతను ఈ పరిణామాలు నొక్కి చెబుతున్నాయి" అని పీఎన్​జీఆర్​బీ స్పష్టం చేసింది.

