How To Apply For PM Svanidhi Scheme : స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ ప్రసంగంలో అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాల గురించి ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ ప్రస్తావించారు. దేశంలోని అత్యంత వెనుకబడిన వర్గాలకు సాధికారత కల్పించే లక్ష్యంతో అమలుచేస్తున్న వివిధ ప్రభుత్వ పథకాల గురించి గుర్తు చేశారు. ఈ జాబితాలో 'ప్రధానమంత్రి స్వానిధి యోజన' (PM SVANidhi scheme) కూడా ఉంది. వీధుల్లో చిన్నపాటి వ్యాపారాలు చేసుకునే ఎంతోమంది భారతీయులు కరోనా సంక్షోభంతో ఆర్థికంగా డీలాపడ్డారు. వారికి మద్దతును అందించేందుకే ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాన్ని ప్రధాని మోదీ తీసుకొచ్చారు. లాక్డౌన్ల వల్ల తీవ్రంగా ప్రభావితమైన వీధి వ్యాపారులకు దీని ద్వారా ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తున్నారు. ఇంతకీ 'ప్రధానమంత్రి స్వానిధి యోజన' అంటే ఏమిటి ? ఎవరు అర్హులు ? ఎలా అప్లై చేయాలి ? ఎలాంటి ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి ? తెలుసుకుందాం.
'పీఎం స్వానిధి' పథకం అంటే ఏమిటి ?
'పీఎం స్వానిధి' పథకాన్ని కేంద్రంలోని మోదీ సర్కారు 2020 జూన్ 1న ప్రారంభించింది. దీన్ని 'ప్రధానమంత్రి వీధి వ్యాపారుల ఆత్మనిర్భర్ నిధి' అని కూడా పిలుస్తుంటారు. ఇది దేశంలోని వీధి వ్యాపారులకు చిన్నపాటి రుణాలను అందిస్తుంటుంది. కరోనా సంక్షోభం వల్ల జీవనోపాధిని కోల్పోయిన వీధి వ్యాపారులకు పూచీకత్తు లేకుండానే రూ.10వేల దాకా రుణాన్ని అందించడం ఈ స్కీం ప్రత్యేకత.
పథకానికి ఎవరు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు?
దేశంలోని పట్టణ ప్రాంతాల్లో పనిచేస్తున్న విస్తృత శ్రేణి వ్యక్తులు, చిరు వ్యాపారాలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి 'పీఎం స్వనిధి' పథకాన్ని తీసుకొచ్చారు. పట్టణ ప్రాంతాల్లోని వీధి వ్యాపారులు, హాకర్లు, చిరు వ్యాపారులు దీనికి అర్హులు. పండ్లు, కూరగాయలు, ఆహార పదార్థాల వంటి వివిధ రకాల వస్తువులను అమ్మే విక్రేతలు కూడా ఈ స్కీం ద్వారా ఆర్థిక మద్దతు పొందొచ్చు. చెప్పులు కుట్టేవారు, క్షురకులు, ఇటువంటి వివిధ పనులు చేసుకునే వారు సైతం దీనికి అర్హులే.
'పీఎం స్వానిధి' రుణ మంజూరు ప్రక్రియ
- అర్హులైన వారు ఎలాంటి పూచీకత్తు లేకుండానే 'పీఎం స్వానిధి' రుణాన్ని పొందొచ్చు.
- తొలి విడతగా రూ.10వేల దాకా రుణాన్ని మంజూరు చేస్తారు.
- మొదటి రుణాన్ని సకాలంలో తిరిగి చెల్లిస్తే, రెండోసారి రూ.20వేల దాకా రుణాన్ని ఇస్తారు. మూడోసారి రూ.50వేల వరకు రుణం లభిస్తుంది.
- ఈ రుణాన్ని మంజూరు చేసేటప్పుడు బ్యాంకు ఎలాంటి ప్రాసెసింగ్ ఫీజును వసూలు చేయదు. దీనివల్ల ఎటువంటి కోతలు లేకుండానే మొత్తం డబ్బు చేతికి అందుతుంది.
- లోన్ను 12 నెలల్లోగా ఈఎంఐల రూపంలో నెలవారీ వాయిదాల్లో చెల్లించొచ్చు.
- ఈ రుణంపై విధించే 7 శాతం వార్షిక వడ్డీకి సంబంధించిన సబ్సిడీ మూడు నెలలకోసారి రుణం పొందిన వ్యక్తి బ్యాంకు ఖాతాలో జమ అవుతుంది.
పీఎం స్వానిధికి ఎలా అప్లై చేయాలి ?
- పీఎం స్వానిధి రుణం కోసం బ్యాంకులు, నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీలు, చిన్న ఫైనాన్స్ బ్యాంకుల ద్వారా అప్లై చేయొచ్చు.
- ఈ స్కీమ్ దేశవ్యాప్తంగా అన్ని పట్టణ ప్రాంతాల్లో అమలవుతోంది.
- ఆన్లైన్లో అప్లై చేయడం కోసం మీరు తొలుత https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ అనే అధికారిక పోర్టల్లోకి వెళ్లండి.
- మీకు, మీ వ్యాపారానికి సంబంధించిన ప్రాథమిక వివరాలను ఆ వెబ్సైట్లోని ఆన్లైన్ దరఖాస్తులో నింపండి.
- ఆధార్ కార్డు, బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు, విక్రేత సర్టిఫికెట్ వంటి అవసరమైన పత్రాలను అప్లోడ్ చేయండి.
- మీకు వివిధ బ్యాంకుల పేర్లతో ఆప్షన్లు కనిపిస్తాయి. వాటిలో మీ ఏరియాలో బ్రాంచీ ఉన్న ఏదైనా ఒక బ్యాంకును ఎంపిక చేసుకోండి.
- తదుపరిగా మీ రుణ దరఖాస్తు ప్రాసెసింగ్ ప్రక్రియ మొదలవుతుంది.
- చాలావరకు దరఖాస్తులు 7 నుంచి 10 బ్యాంక్ వర్కింగ్ డేస్లోపే ప్రాసెస్ అవుతాయి.
- లోన్ నిధులు నేరుగా దరఖాస్తుదారుడి బ్యాంకు ఖాతాలో జమ అవుతాయి.ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఎవరైనా అర్హులు ఉంటే, వారికీ ఈ విలువైన సమాచారాన్ని షేర్ చేయండి.
