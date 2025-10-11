క్వాల్కమ్ సీఈఓతో ప్రధాని మోదీ భేటీ- ఏఐ, ఇన్నోవేషన్పై చర్చ!
కృత్రిమ మేధస్సు, ఆవిష్కరణ, నైపుణ్యాభివృద్ధిలో భారత్ సాధించిన పురోగతిపై ప్రధాని మోదీ, క్వాల్కమ్ సీఈఓ చర్చ
Published : October 11, 2025 at 5:42 PM IST
PM Modi Meets Qualcomm CEO : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ శనివారం అమెరికన్ చిప్ తయారీ సంస్థ క్వాల్కమ్ అధ్యక్షుడు, సీఈఓ క్రిస్టియానో ఆర్ అమోన్తో భేటీ అయ్యారు. కృత్రిమ మేధస్సు, ఆవిష్కరణ, నైపుణ్యాభివృద్ధి మొదలైన అంశాల్లో భారత్ సాధించిన పురోగతి గురించి ఆయనతో చర్చించారు. భారతదేశ సెమీకండక్టర్, ఏఐ మిషన్ల పట్ల క్వాల్కమ్ చూపిస్తున్న నిబద్ధతను ప్రధాని మోదీ ప్రశంసించారు. సమిష్టి భవిష్యత్ కోసం రూపొందించే టెక్నాలజీని బిల్డ్ చేయడానికి, భారతదేశం సాటిలేని ప్రతిభానైపుణ్యాలను, స్థాయిలను అందిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అనంతరం క్వాల్కమ్ సీఈఓతో సమావేశం అద్భుతంగా జరిగిందని పేర్కొంటూ ఎక్స్లో మోదీ ఓ పోస్టు పెట్టారు.
It was a wonderful meeting with Mr. Cristiano R. Amon and discussing India's strides in AI, innovation and skilling. Great to see Qualcomm’s commitment towards India’s semiconductor and AI missions. India offers unmatched talent and scale to build technologies that will shape our… https://t.co/vEPWUzd33D— Narendra Modi (@narendramodi) October 11, 2025
మోదీకి కృతజ్ఞతలు
భారత ఏఐ, సెమీకండక్టర్ మిషన్లతోపాటు, 6జీకి మద్దతుగా భారత్-క్వాల్కమ్ మధ్య విస్తృత భాగస్వామాన్ని పెంపొందించడంపై ప్రధాని మోదీతో చర్చించినట్లు క్వాల్కమ్ సీఈఓ పేర్కొన్నారు. "మోదీకి కృతజ్ఞతలు. ఆయనతో అద్భుతమైన సమావేశం జరిగింది. ఏఐ స్మార్ట్ఫోన్స్, కంప్యూటర్లు, స్మార్ట్గ్లాసెస్, ఆటో, ఇండస్ట్రియల్ ఇలా పలు రంగాల్లో భారత్ ఎకో సిస్టమ్ మమ్మల్ని మరింత ప్రోత్సహించాయి" అని క్వాల్కమ్ సీఈఓ ఆర్.అమోన్ అన్నారు.
ఈ వారం ప్రారంభంలో ప్రధాని మోదీ, అమెరికన్ థింక్ ట్యాంక్ హడ్సన్ ఇన్స్టిట్యూట్కు చెందిన వాల్టర్ రస్సెల్ మీడ్ నేతృత్వంలోని పలువురు థింకర్స్తో, వ్యాపారవేత్తలతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్బంగా "భారత్-అమెరికా సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేయడంలో, ప్రపంచ శాంతి, పురోగతి, శ్రేయస్సు కోసం మా భాగస్వామ్యాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో వారి సహకరం చాలా విలువైనదిగా భావిస్తున్నానని" మోదీ అన్నారు.
ప్రపంచ పెట్టుబడిదారులందరికీ స్వాగతం
ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థ అయిన భారత్ వృద్ధిగాథలో పాల్గొనాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రపంచ వ్యాపారులను ఆహ్వానించారు. సాంకేతికత కేవలం సౌలభ్యం కోసమే కాదని, సమానత్వ సాధనమని మోదీ నొక్కి చెప్పారు. గురువారం వాణిజ్య రాజధాని ముంబయిలో జరిగిన గ్లోబల్ ఫిన్టెక్ ఫెస్ట్ 2025లో ఆయన పలు అంశాలపై మాట్లాడారు.
"సమ్మిళిత విధానం మన బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను మార్చివేసింది. గతంలో ఇది ఒక ప్రత్యేక హక్కు. కానీ డిజిటల్ టెక్నాలజీ దానిని సాధికారత సాధనంగా మార్చింది. నేడు డిజిటల్ చెల్లింపు రోజువారీ జీవితంలో ఒక భాగం. దీనికి ఘనత JAM ట్రినిటీ (జన్ ధన్, ఆధార్, మొబైల్) కు చెందుతుంది" అని మోదీ తెలిపారు. భారతదేశ ఫిన్టెక్ ప్రపంచ గుర్తింపు పొందుతోందని, ఇతర దేశాలతో సాంకేతికతను పంచుకోవడమే కాకుండా దానిని అభివృద్ధి చేయడంలో కూడా సహాయపడుతుందని చెప్పారు.
"భారతదేశంతో భాగస్వామ్యం ఏర్పరచుకోవాలని నేను యూకేతో సహా అన్ని దేశాలను ఆహ్వానిస్తున్నాను. భారతదేశ వృద్ధి గాథలో పాల్గొనడానికి ప్రపంచ పెట్టుబడిదారులందరికీ స్వాగతం. సాంకేతికత, ప్రజలు, ప్లానెట్ అన్నీ అభివృద్ధి చెందగల ఫిన్టెక్ ప్రపంచాన్ని మనం సృష్టించాలి. ఆవిష్కరణ లక్ష్యం కేవలం వృద్ధి మాత్రమే కాదు. మంచితనం కూడా కావాలి. ఆర్థికం అంటే సంఖ్యలు మాత్రమే కాదు, మానవ పురోగతి" అని మోదీ తెలిపారు. భారతదేశం ప్రజాస్వామ్యానికి తల్లి అని నొక్కి చెప్పారు. ప్రజాస్వామ్యం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు, అది ఎన్నికలు, విధాన రూపకల్పనకే పరిమితం కాదని తెలిపారు. భారత ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తిని పాలనకు బలమైన స్తంభంగా మార్చిందని మోదీ అన్నారు. దీనికి ఉత్తమ ఉదాహరణ సాంకేతికతగా చెప్పారు.
