అర్జెంట్​గా పర్సనల్ లోన్​ కావాలా? కానీ మీ జీతం రూ.25,000లోపే ఉందా? ఎంత రుణం వస్తుందంటే? - Personal Loan On My Salary

How Much Personal Loan Can I Get On My Salary : జీవితంలో ఎప్పుడు ఎలాంటి ఆర్థిక అవసరాలు వస్తాయో ఎవరమూ చెప్పలేము. ఇలాంటప్పుడు అక్కరకు వచ్చేవే వ్యక్తిగత రుణాలు (పర్సనల్ లోన్స్)​. బ్యాంకులు ఎలాంటి హామీ లేకుండా ఈ లోన్స్ ఇస్తాయి కాబట్టి రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కనుక మిగతా రుణాలతో పోలిస్తే, ఈ వ్యక్తిగత రుణాలపై అధిక వడ్డీని వసూలు చేస్తుంటాయి. ప్రస్తుతం చాలా బ్యాంకులు వ్యక్తిగత రుణాలపై 12-18 శాతం వరకు వడ్డీ వసూలు చేస్తున్నాయి.

వ్యక్తిగత రుణాలు ఎవరికి ఇస్తారు?

బ్యాంకులు సాధారణంగా స్థిరాదాయం లేనివారికి రుణాలు ఇవ్వవు. కానీ మంచి ఉద్యోగం ఉండి, క్రెడిట్ స్కోర్ బాగున్నవాళ్లకు త్వరగా లోన్స్ ఇస్తుంటాయి. పైగా ఇతరులతో పోలిస్తే, తక్కువ వడ్డీకే రుణాలు అందిస్తాయి. ఇంకా ఏమేమి చూస్తాయంటే?