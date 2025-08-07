NPS 1 Lakh Pension : ఉద్యోగ విరమణ తర్వాత ఆర్థికంగా స్వావలంబన పొందేందుకు ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవాలి. అధిక ద్రవ్యోల్బణ యుగంలో ఉన్న మనం భవిష్యత్తులో బతకడానికి చాలా డబ్బులు ఉంచుకోవాలి. అందుకే రిటైర్మెంట్ తర్వాత ప్రతి నెలా రూ.లక్ష స్థిరమైన పెన్షన్ కావాలంటే, మీరు మీ డబ్బును తెలివిగా పెట్టుబడి పెట్టాలి. సురక్షితమైన, మంచి రాబడిని ఇచ్చే స్కీమ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. అందుకు మీకు సరైన ఆప్షన్ నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (ఎన్పీఎస్). 40 ఏళ్ల వ్యక్తి రిటైర్మెంట్ తర్వాత నెలకు రూ. లక్ష పెన్షన్ పొందాలంటే ఎంత పెట్టుబడి పెట్టాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఎన్పీఎస్ అంటే ఏమిటి?
ఎన్పీఎస్ అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించే దీర్ఘకాలిక పదవీ విరమణ పొదుపు పథకం. ఇది పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (PFRDA) నియంత్రణలో ఉంటుంది. ఎన్పీఎస్లో రెండు రకాల ఖాతాలు ఉన్నాయి. అవి టైర్-I. టైర్-2. టైర్-1 అనేది తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిన పెన్షన్ ఖాతా. టైర్-2 అనేది ఇది స్వచ్ఛంద పొదుపు ఖాతా. టైర్-I ఖాతాలో పెట్టిన పెట్టుబడులు లాక్ ఇన్ అవుతాయి. 60ఏళ్ల వయసు వరకు వాటిని మీరు ఉపసంహరించుకోలేరు. పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తాన్ని ఈక్విటీలు, కార్పొరేట్ బాండ్లు, ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు.
ఎన్పీఎస్లో పెట్టుబడితో పన్ను ప్రయోజనాలు
ఎన్పీఎస్ స్కీమ్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి రూ.2 లక్షల వరకు ఆదాయపు పన్ను మినహాయింపులు పొందొచ్చు. సెక్షన్ 80సీసీడీ(1) కింద రూ.1,50,000 వరకు ట్యాక్స్ నుంచి మినహాయింపు పొందొచ్చు. అలాగే సెక్షన్ 80సీ ప్రకారం, రూ.1.5 లక్షల లిమిట్ దాటిన వాళ్లు ఇందులో పెట్టుబడులు పెట్టి అదనంగా రూ.50 వేలు పన్ను మినహాయింపును తీసుకోవచ్చు.
నెలకు రూ. లక్ష పెన్షన్ పొందడానికి ఎంత పెట్టుబడి పెట్టాలి?
ఒక వ్యక్తి 40 ఏళ్ల వయసులో ఎన్పీఎస్లో పెట్టుబడి పెట్టడం ప్రారంభించాడనుకుందాం. అతడికి 60 ఏళ్ల వయసు వరకు అంటే 20 సంవత్సరాలు ఇన్వెస్ట్ చేశారనుకుందాం. రిటైర్మెంట్ తర్వాత అతడు రూ.లక్ష పెన్షన్ పొందాలంటే దాదాపు రూ.4.97 కోట్ల కార్పస్ను సృష్టించాల్సి ఉంటుంది. వార్షిక రాబడి రేటు 10శాతం, పదవీ విరమణ తర్వాత యాన్యుటీ రాబడి దాదాపు 6శాతంపై ఈ లక్ష్యం ఆధారపడి ఉంటుంది.
నెలకు రూ.65వేలు పెట్టుబడి
మీరు ఎన్పీఎస్లో ప్రతి నెలా రూ.65,000 పెట్టుబడి పెడతారని అనుకుందాం. మీరు తదుపరి 20 సంవత్సరాలకు సగటున 10శాతం రాబడిని పొందినట్లయితే మీ మొత్తం మెచ్యూరిటీ మొత్తం దాదాపు రూ.4.97 కోట్లు అవుతుంది.
ఎన్పీఎస్ నియమాలు
ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం మెచ్యూరిటీ సమయంలో మొత్తం ఎన్పీఎస్ కార్పస్ను విత్ డ్రా చేసుకోలేరు. మీరు యాన్యుటీని కొనుగోలు చేయడానికి కనీసం 40శాతం కార్పస్ ను ఉపయోగించుకోవాలి. పదవీ విరమణ తర్వాత మీరు మొత్తంలో 60శాతం వరకు పన్ను రహిత ఏకమొత్తంగా ఉపసంహరించుకోవచ్చు. అంటే, మీరు నేరుగా మీ ఖాతాలోకి రూ.2.98 కోట్లు తీసుకోవచ్చు. మిగిలిన 40శాతం (రూ.1.99 కోట్లు) యాన్యుటీ ప్లాన్ను కొనుగోలు చేయడానికి ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. ఈ మొత్తంపై 6శాతం వార్షిక రాబడి వస్తే, మీరు నెలకు రూ. లక్ష పెన్షన్ పొందుతారు.
మెచ్యూరిటీ సమయంలో ఎంత డబ్బు అందుతుంది?
మొత్తం కార్పస్ రూ. 5 లక్షల కంటే తక్కువ ఉంటే, మీరు ఆ మొత్తాన్ని పన్ను రహితంగా ఉపసంహరించుకోవచ్చు. కార్పస్ రూ. 5 లక్షల కంటే ఎక్కువ ఉంటే, మొత్తంలో 60శాతాన్ని పన్ను రహితంగా విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. మిగిలిన 40శాతంతో యాన్యుటీని కొనుగోలు చేయడం తప్పనిసరి. మీ పన్ను స్లాబ్ ప్రకారం యాన్యుటీ నుంచి పొందిన నెలవారీ పెన్షన్ పై మీరు ట్యాక్స్ కట్టాల్సి ఉంటుంది.
ఎన్పీఎస్లో పెట్టుబడుల వల్ల ప్రయోజనాలేంటి?
ఎన్పీఎస్లో ఎంత త్వరగా పెట్టుబడులు ప్రారంభిస్తే, మీకు అన్ని ఎక్కువ ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఇతర మ్యూచువల్ ఫండ్లతో పోలిస్తే ఎన్ పీఎస్ లో ఫండ్ మేనేజ్ మెంట్ ఫీజు చాలా తక్కువ. అలాగే ఎన్ పీఎస్ లో పెట్టుబడులు భద్రంగా ఉంటాయి.
ఎన్పీఎస్లో ఎవరు పెట్టుబడి పెట్టాలి?
- దీర్ఘకాలిక ఉద్యోగ విరమణ కోసం ప్రణాళిక వేసుకునే వ్యక్తులు.
- అలాగే పన్ను మినహాయింపు కోరుకునే వారు.
- తక్కువ రిస్క్తో స్థిరమైన రాబడిని కోరుకునేవారు.
- భవిష్యత్తును ఆర్థికంగా సురక్షితంగా ఉంచుకోవాలనుకునే వారు.