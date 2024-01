NPCI New Rules For IMPS Transfer : మనం రోజూ జరిపే ఆర్థిక లావాదేవీలను ఆన్​లైన్​ పేమెంట్స్​ వ్యవస్థ ఎంతో సులభతరం చేసింది. 24/7 అందుబాటులో ఉండే ఈ సిస్టమ్​తో క్షణాల్లో పనులను చక్కబెట్టుకుంటున్న వారు చాలామందే ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆన్​లైన్​ చెల్లింపులను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించే నేషనల్​ పేమెంట్స్​ కార్పొరేషన్​ ఆఫ్​ ఇండియా(ఎన్​పీసీఐ), ఐఎంపీఎస్​ విధానంలో ఇటీవల కొన్ని కొత్త నిబంధనలను తీసుకువచ్చింది. ఈ కొత్త రూల్స్​​ ఫిబ్రవరి 1నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. ఆన్​లైన్​ ద్వారా చెల్లింపులు జరిపే ప్రతిఒక్కరూ ఈ నిబంధనలను తప్పక తెలుసుకోవాలి.

తప్పనున్న తిప్పలు!

ఐఎంపీఎస్ (ఇమ్మీడియేట్​ పేమెంట్​ సర్వీస్​) విధానంలో కొత్తగా అమల్లోకి రానున్న నిబంధనలతో కేవలం రిసీవర్​ మొబైల్​ నంబర్​తో పాటు అతడికి ఏ బ్యాంకులో అయితే ఖాతా ఉందో ఆ బ్యాంకు పేరు ఎంటర్​ చేస్తే సరిపోతుంది. అతడికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మీకు డిస్​ప్లే అవుతాయి. దీంతో కేవలం రెండే రెండు వివరాలతో మీకు కావాల్సిన వ్యక్తికి డబ్బును పంపుకోవచ్చు.

UPI New Guidelines 2024 : అంతకుముందు ఈ రకంగా నగదును బదిలీ చేసేందుకు ఎన్నో రకాల వివరాలు ఇవ్వాల్సి వచ్చేది. ఉదాహరణకు ఖాతాదారుడి బ్యాంక్​ అకౌంట్​ వివరాలతోపాటు ఐఎఫ్​ఎస్​సీ కోడ్​ను ఎంటర్​ చేయడం వంటి సుదీర్ఘమైన ప్రక్రియ విధానం ఉండేది. అలాగే మొబైల్​ బ్యాంకింగ్​ సేవలు వినియోగించే వినియోగదారులు మొబైల్​ మనీ ఐడెంటీఫయర్​ (బ్యాంకుల కస్టమర్లకు ఇచ్చే 7 అంకెల సంఖ్య)తో పాటు రిసీవర్​ ఫోన్​ నంబర్​ను ఎంటర్​ చేయాల్సి వచ్చేది. అప్పుడే నగదు బదిలీ జరిగేది. ఇక వచ్చేనెల నుంచి రానున్న కొత్త రూల్స్​తో ఈ ప్రాసెస్​ లేకుండానే కేవలం మొబైల్​ నంబర్​, బ్యాంక్​ పేరుతో మాత్రమే ట్రాన్సాక్షన్స్​ చేసుకోవచ్చు.

ఇలా పనిచేస్తుంది!

ఇలా సులువుగా నగదును బదిలీ చేసేకన్నా ముందు ఎవరైతే డబ్బును పంపాలని అనుకుంటున్నారో వారి బ్యాంకు డిఫాల్ట్​ ఎమ్​ఎమ్​ఐడీ(మొబైల్​ మనీ ఐడెంటీఫయర్​) సాయంతో అవతలి వ్యక్తి బ్యాంకుకు మ్యాప్​ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. దీంతో కేవలం మొబైల్​ నంబర్​, బ్యాంక్​ పేరును ఉపయోగించి నగదును స్వీకరించే వ్యక్తికి సంబంధించిన ధ్రువీకరణ సులభం అవుతుంది. ఇందుకోసం అవసరమైన UI/UX పునరుద్ధరణ వంటి చర్యలను తీసుకోవాలని ఇప్పటికే బ్యాంకులకు ఆర్​బీఐ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ వ్యవస్థ మొత్తం గడువులోగా వినియోగదారులు ఉపయోగించే మొబైల్​ లేదా ఇంటర్నెట్​ బ్యాంకింగ్​, బ్యాంకు బ్రాంచీలు, ఏటీఎంలు, ఎస్​ఎంఎస్​, ఐవీఆర్​ఎస్​ ఛానల్స్​లో అందుబాటులోకి రావాలని ఎన్​పీసీఐ బ్యాంకులకు సూచించింది. ఈ మేరకు ఆయా బ్యాంకులు ఫిబ్రవరి 1నుంచి అందిరికీ ఈ విధానం అందుబాటులోకి వచ్చేలా చర్యలు చేపట్టాయి. దీంతో మరో రెండు రోజుల్లో ఈ విధానం అమల్లోకి రానుంది.

అలా చేయకపోతే రిజెక్ట్ చేస్తారు!

ఒకవేళ మనం నగదు పంపాలనుకుంటున్న వ్యక్తికి ఒకటి కంటే ఎక్కువ బ్యాంకు ఖాతాలు ఒకే మొబైల్​ నంబర్​కి లింక్​ అయి ఉంటే అన్న ప్రశ్నకు కూడా ఎన్​పీసీఐ సమాధానం ఇచ్చింది. అప్పుడు రిసీవర్​-ఎవరికైతే డబ్బును క్రెడిట్​ చేయాలనుకుంటున్నామో వారి ప్రైమరీ లేదా డిఫాల్ట్​ ఖాతాలోకి ఈ నగదు ట్రాన్స్​ఫర్​ అవుతాయి. అయితే ఈ డిఫాల్ట్​ లేదా ప్రైమరీ ఖాతాను రిసీవర్​ ముందుగా డిఫాల్ట్​ బ్యాంక్​గా దేన్నైతే ఎంచుకుంటాడో దాని ఆధారంగా దీనిని గుర్తిస్తారు. ఒకవేళ అతడు ఏదీ సెలెక్ట్​ చేసుకోకపోతే లావాదేవీ రద్దవుతుంది. అంటే రిజెక్ట్​ లేదా ఫెయిల్​ అవుతుంది.

How To Transfer Money Through IMPS : IMPS ద్వారా డబ్బు బదిలీ చేయడం ఇలా!

ముందుగా మొబైల్​ బ్యాంకింగ్​ యాప్​ను ఓపెన్​ చేయండి.

మెయిన్​ పేజీలో 'ఫండ్​ ట్రాన్స్​ఫర్​' అనే ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయండి.

ఫండ్​ ట్రాన్స్​ఫర్​ కోసం 'IMPS' విధానాన్ని ఎంచుకోండి.

లబ్ధిదారుడి లేదా రిసీవర్స్​కి చెందిన మొబైల్​ మనీ ఐడెంటీఫయర్​​(MMID)తో పాటు మీ మొబైల్​ పర్సనల్​ ఐడెంటిఫికేషన్​ నంబర్​(MPIN)ను ఎంటర్​ చేయండి.

మీరు పంపాలనుకుంటున్న అమౌంట్​ను టైప్​ చేయండి.

వివరాలన్నీ సమర్పించాక, 'Confirm'పై నొక్కండి.

ఇప్పుడు మీ రిజిస్టర్డ్​ మొబైల్​ నంబర్​కు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది.

దానిని ఎంటర్​ చేయడంతో మీ లావాదేవీ విజయవంతంగా పూర్తవుతుంది.

గమనిక : IMPS ద్వారా మీరు గరిష్ఠంగా రూ.5లక్షల వరకు నగదును ట్రాన్స్​ఫర్​ చేయవచ్చు.

క్రెడిట్‌ కార్డు మంచిదే అనడానికి 6 కారణాలు - మీకు తెలుసా?

స్కూటర్‌ కమ్ ఆటో రిక్షా- నిమిషాల్లోనే 2వీలర్​ నుంచి 3వీలర్​గా ఛేంజ్​