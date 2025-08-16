Center on New GST Slabs : ప్రస్తుతం ప్రతిపాదించిన వస్తు, సేవల పన్ను సంస్కరణలను 'తర్వాతి తరం GST'గా కేంద్ర వర్గాలు అభివర్ణించాయి. ఈ రెండు-స్లాబ్ పన్ను విధానం 2047 నాటికి ఒకే అమ్మకాలు/సేవల పన్ను రేటుకు దారి చూపిస్తుందని సీనియర్ ప్రభుత్వ అధికారులు శనివారం తెలిపారు. ప్రతిపాదిత కొత్త GST విధానం ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుందని, సుంకాల ముప్పులను తగ్గించడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుందని వారు చెప్పారు.
కాగా, వస్తు, సేవల పన్ను (జీఎస్టీ) విధానంలో కీలక సవరణలకు కేంద్రం సిద్ధమైంది. సామాన్యులు, చిరువ్యాపారులపై భారం తగ్గించేలా ఇకపై GSTలో రెండు శ్లాబ్ల (5, 18 శాతం) విధానాన్ని ప్రతిపాదించింది. ఫలితంగా ఇకపై 12, 28 శాతం శ్లాబ్లకు స్వస్తి పలకనుంది. దీపావళి కానుకగా ఈ కొత్త విధానాన్ని అమల్లోకి తీసుకొచ్చేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. దీంతో అనేక వస్తువుల ధరలు దిగి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
తాజాగా సవరించిన విధానాన్ని జీఎస్టీ మండలి ఆమోదిస్తే, ప్రస్తుతం 12శాతం శ్లాబ్లో ఉన్న 99శాతం వస్తువులు, 5శాతం పన్ను శ్రేణిలోకి వెళ్లనున్నాయి. అదే విధంగా ప్రస్తుతం 28శాతం పన్ను శ్లాబులో ఉన్న వస్తు సేవల్లో 90శాతం ఇకపై 18శాతం పన్ను రేటుకు మారనున్నాయి. ఈ కొత్త విధానంతో జౌళి, పునరుత్పాదక విద్యుత్తు, ఎరువులు, ఆటోమోటివ్, హస్తకళలు, వ్యవసాయం, వైద్యం, బీమా రంగాలకు లబ్ధి చేకూరనుంది.
కాంగ్రెస్పై కేంద్రం ఫైర్
మరోవైపు జీఎస్టీపై కాంగ్రెస్ చేస్తున్న విమర్శలను కేంద్రం తిప్పి కొట్టింది. జీఎస్టీలో మార్పులను తమ ఖాతాలో వేసుకునేందుకు ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్ ప్రయత్నిస్తుందని విమర్శించింది. ఒకే దేశం ఒకే పన్ను లాంటి ప్రతిష్టాత్మక బిల్లు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు కాంగ్రెస్ కనీసం పార్లమెంటులో కూడా లేదని ఆరోపించింది. జీఎస్టీపై కాంగ్రెస్ అనేక కుట్రలు పన్నిందని, ఇది చట్టంగా మారకుండా అడ్డుకుందని తెలిపింది. కాంగ్రెస్ జీఎస్టీని గబ్బర్ సింగ్ ట్యాక్స్తో పోల్చిదని గుర్తు చేసింది. 2004లో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చినా జీఎస్టీకి మద్దతు ఇప్పించడంలో రాష్ట్రాలతో సమన్వయం చేసుకోలేకపోయిందని విమర్శించింది.