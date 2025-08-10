Essay Contest 2025

ETV Bharat / business

ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ విచిత్రం- వచ్చిన లాభం రూ.21వేలు- కట్టాల్సిన పన్ను రూ.1లక్ష- ఎందుకిలా! - ITR FILING ON TAX PAYERS

స్టాక్ మార్కెట్ లాభనష్టాలపై పన్నులపై 'రెడిట్' పోస్ట్ వైరల్- నికర లాభం రూ.21,600 కానీ ఏకంగా రూ.1.03 లక్షలపై పన్ను సీఏ చెప్పింది విని షాకైన నెటిజన్స్​

Stock Market
Stock Market (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 10, 2025 at 3:54 PM IST

3 Min Read

Trading Net Profit Vs Taxable Gain: 'ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్స్'(ఐటీఆర్) ఫైలింగ్‌కు సెప్టెంబరు 15 డెడ్‌లైన్ ముంచుకొస్తోంది. ఈ తరుణంలో 'రెడిట్' (Reddit) వేదికగా ఒక పోస్ట్ వైరల్ అవుతోంది. స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్ ద్వారా ఆర్జించిన లాభాలపై ఆదాయపు పన్ను ఎంత విధిస్తారనే దానిపై ఈ పోస్ట్ చర్చను రాచేసింది. 'అనూప్‌డ్రీమ్స్'(anoopdreams) పేరుతో ఐడీ కలిగిన ఒక రెడిట్ యూజర్ ఐటీఆర్‌ను ఫైలింగ్ చేసే క్రమంలో ఛార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ (సీఏ) చెప్పింది విని షాకయ్యాడు. అనూప్ వాస్తవిక లాభం(PnL) రూ.21,600 మాత్రమే ఉన్నప్పటికీ, రూ.1.03 లక్షల పన్ను తప్పదని సీఏ చెప్పారు. ఈ పన్నులపై తన డౌట్‌లను క్లియర్ చేయాలని నెటిజన్లను కోరుతూ ఆయన 'రెడిట్'లో ఒక పోస్ట్ పెట్టారు. దానిపై మనమూ ఓ లుక్ వేద్దాం. స్టాక్ మార్కెట్ ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్, స్వింగ్ ట్రేడింగ్‌లపై పన్నులను విధించడంలో ఉన్న తేడాను అర్థం చేసుకుందాం.

అనూప్‌ లాభనష్టాలివీ
'రెడిట్' వేదికగా అనూప్‌ షేర్ చేసిన స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్ లాభనష్టాల స్టేట్‌మెంట్ ప్రకారం, ఆయనకు రూ.1,03,297.57 స్వల్పకాలిక మూలధన లాభం(STCG) వచ్చింది. అయితే అనూప్‌కు ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్‌లో రూ.81,682.80 నష్టం వచ్చింది. చివరకు ఆయనకు మిగిలిన నికర లాభం(PnL) రూ.21,600 మాత్రమే.

నికర లాభాలను ఇంట్రాడే నష్టాలతో కవర్ చేసుకోలేనా?
"స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడర్లూ హాయ్, నిజంగా నేను ట్రేడింగ్ లాభాలపై పన్నుల విషయంలో కన్ఫ్యూజన్‌తో ఉన్నాను. ఎవరైనా ఒకరు నా డౌట్‌లను క్లియర్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. నేను ఎక్కువగా స్వింగ్ ట్రేడింగ్‌ను 'గుడ్ టిల్ ట్రిగ్గర్డ్' (జీటీటీ) స్టాప్ లాస్‌తో చేస్తుంటాను. స్వింగ్ ట్రేడింగ్‌‌లో 'స్టాప్ లాస్' హిట్ కావడానికి కొన్నిసార్లు రోజులకొద్దీ టైం పడుతుంది. ఇంకొన్ని సార్లు ట్రేడింగ్ మొదలుపెట్టిన రోజే 'స్టాప్ లాస్' హిట్ అవుతుంది. అందుకేనేమో దీన్ని ఇంట్రాడే ట్రేడ్‌గా పరిగణిస్తారేమో.

స్వింగ్ ట్రేడ్‌ను మొదలుపెట్టిన రోజే 'స్టాప్ లాస్' హిట్ అయితే, దాన్ని ట్యాక్స్ విధించడం కోసం ఇంట్రాడే ట్రేడ్‌గా పరిగణిస్తారా? ఈ విధంగా నాకు కలిగే ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ నష్టాలను, నా స్వింగ్ ట్రేడింగ్ లాభాలతో కవర్ చేయరా? నా నికర లాభం(PnL) రూ.21వేలే అయినప్పటికీ, రూ.1 లక్షపై పన్ను కట్టాల్సిందేనా? నాకు ఎక్కువగా ఇంట్రాడేలోనే నష్టాలు వచ్చాయి. అయితే వాటిని మరుసటి సంవత్సరాలకు క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తారట. కానీ నా ప్రస్తుత నికర లాభాలను(PnL) ఇంట్రాడే నష్టాలతో కవర్ చేసుకోలేనట. పన్నుల ద్వారా నాకు కలిగే ఈ నష్టాలను సరిగ్గా పూడ్చుకునేందుకు ఏదైనా దారి ఉందా?" అని పేర్కొంటూ 'రెడిట్' (Reddit)లో అనూప్‌ ఒక పోస్ట్ పెట్టారు.

ఇంట్రాడే నష్టాలను వాటితో కవర్ చేసుకోలేరు
స్టాక్ మార్కెట్‌లో వచ్చే నికర లాభాన్ని(PnL) మించి దీర్ఘకాలిక/స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలు (LTCG and STCG) ఉంటాయా? అంటే, 'ఔను అది కచ్చితంగా సాధ్యమే' అని ఆర్థిక వ్యవహారాల నిపుణులు అంటున్నారు. ఆదాయపు పన్ను చట్టాల ప్రకారం 'ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్', 'స్వల్పకాలిక/దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాల'(LTCG and STCG)పై వేసే పన్నులు పూర్తి భిన్నంగా ఉంటాయి. ట్రేడర్లు తమ ఇంట్రాడే నష్టాలను, దీర్ఘకాలిక/స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలతో కవర్ చేసుకోలేరు.

ఇంట్రాడే నష్టాలను స్వల్పకాలిక లాభాలతో ముడిపెట్టలేరు
అనూప్ తనకు వచ్చిన రూ.1,03,297.57 స్వల్పకాలిక మూలధన లాభం(STCG)పై పన్నును కట్టాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్‌లో ఆయనకు వచ్చిన నష్టాలను కేవలం ఇంట్రాడే‌లో వచ్చిన లాభాలతో కవర్ చేసుకోవచ్చని పన్ను నిపుణులు తెలిపారు. వాటిని స్వల్పకాలిక లేదా దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలతో కవర్ చేసుకోలేరని స్పష్టం చేశారు.

Trading Net Profit Vs Taxable Gain
నికర లాభం Vs చెల్లించాల్సిన పన్ను (Reddit)

ఇంట్రాడే నష్టాలు తదుపరి సంవత్సరాలకు క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతాయని, భవిష్యత్తులో వాటిని ఇంట్రాడే లాభాలతో కవర్ చేస్తారని చెప్పారు. దీనికి ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే, ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్‌ను స్పెక్యులేటివ్ వ్యాపార ఆదాయంగా ఐటీ శాఖ పరిగణిస్తుంది. అందుకే దాని ద్వారా వచ్చే లాభంపై 'ప్రాఫిట్ అండ్ గెయిన్ ఫ్రం బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్' అనే విభాగం కింద పన్నులు విధిస్తారు.

ప్రోటీన్ పౌడర్ అమ్ముదామంటూ రూ.కోటి కొట్టేశారు

ఫారెక్స్‌ ట్రేడింగ్‌ పేరిట వ్యాపారికి టోకరా - రూ.3.28 కోట్లు దోచుకున్న కేటుగాళ్లు

Trading Net Profit Vs Taxable Gain: 'ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్స్'(ఐటీఆర్) ఫైలింగ్‌కు సెప్టెంబరు 15 డెడ్‌లైన్ ముంచుకొస్తోంది. ఈ తరుణంలో 'రెడిట్' (Reddit) వేదికగా ఒక పోస్ట్ వైరల్ అవుతోంది. స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్ ద్వారా ఆర్జించిన లాభాలపై ఆదాయపు పన్ను ఎంత విధిస్తారనే దానిపై ఈ పోస్ట్ చర్చను రాచేసింది. 'అనూప్‌డ్రీమ్స్'(anoopdreams) పేరుతో ఐడీ కలిగిన ఒక రెడిట్ యూజర్ ఐటీఆర్‌ను ఫైలింగ్ చేసే క్రమంలో ఛార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ (సీఏ) చెప్పింది విని షాకయ్యాడు. అనూప్ వాస్తవిక లాభం(PnL) రూ.21,600 మాత్రమే ఉన్నప్పటికీ, రూ.1.03 లక్షల పన్ను తప్పదని సీఏ చెప్పారు. ఈ పన్నులపై తన డౌట్‌లను క్లియర్ చేయాలని నెటిజన్లను కోరుతూ ఆయన 'రెడిట్'లో ఒక పోస్ట్ పెట్టారు. దానిపై మనమూ ఓ లుక్ వేద్దాం. స్టాక్ మార్కెట్ ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్, స్వింగ్ ట్రేడింగ్‌లపై పన్నులను విధించడంలో ఉన్న తేడాను అర్థం చేసుకుందాం.

అనూప్‌ లాభనష్టాలివీ
'రెడిట్' వేదికగా అనూప్‌ షేర్ చేసిన స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్ లాభనష్టాల స్టేట్‌మెంట్ ప్రకారం, ఆయనకు రూ.1,03,297.57 స్వల్పకాలిక మూలధన లాభం(STCG) వచ్చింది. అయితే అనూప్‌కు ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్‌లో రూ.81,682.80 నష్టం వచ్చింది. చివరకు ఆయనకు మిగిలిన నికర లాభం(PnL) రూ.21,600 మాత్రమే.

నికర లాభాలను ఇంట్రాడే నష్టాలతో కవర్ చేసుకోలేనా?
"స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడర్లూ హాయ్, నిజంగా నేను ట్రేడింగ్ లాభాలపై పన్నుల విషయంలో కన్ఫ్యూజన్‌తో ఉన్నాను. ఎవరైనా ఒకరు నా డౌట్‌లను క్లియర్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. నేను ఎక్కువగా స్వింగ్ ట్రేడింగ్‌ను 'గుడ్ టిల్ ట్రిగ్గర్డ్' (జీటీటీ) స్టాప్ లాస్‌తో చేస్తుంటాను. స్వింగ్ ట్రేడింగ్‌‌లో 'స్టాప్ లాస్' హిట్ కావడానికి కొన్నిసార్లు రోజులకొద్దీ టైం పడుతుంది. ఇంకొన్ని సార్లు ట్రేడింగ్ మొదలుపెట్టిన రోజే 'స్టాప్ లాస్' హిట్ అవుతుంది. అందుకేనేమో దీన్ని ఇంట్రాడే ట్రేడ్‌గా పరిగణిస్తారేమో.

స్వింగ్ ట్రేడ్‌ను మొదలుపెట్టిన రోజే 'స్టాప్ లాస్' హిట్ అయితే, దాన్ని ట్యాక్స్ విధించడం కోసం ఇంట్రాడే ట్రేడ్‌గా పరిగణిస్తారా? ఈ విధంగా నాకు కలిగే ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ నష్టాలను, నా స్వింగ్ ట్రేడింగ్ లాభాలతో కవర్ చేయరా? నా నికర లాభం(PnL) రూ.21వేలే అయినప్పటికీ, రూ.1 లక్షపై పన్ను కట్టాల్సిందేనా? నాకు ఎక్కువగా ఇంట్రాడేలోనే నష్టాలు వచ్చాయి. అయితే వాటిని మరుసటి సంవత్సరాలకు క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తారట. కానీ నా ప్రస్తుత నికర లాభాలను(PnL) ఇంట్రాడే నష్టాలతో కవర్ చేసుకోలేనట. పన్నుల ద్వారా నాకు కలిగే ఈ నష్టాలను సరిగ్గా పూడ్చుకునేందుకు ఏదైనా దారి ఉందా?" అని పేర్కొంటూ 'రెడిట్' (Reddit)లో అనూప్‌ ఒక పోస్ట్ పెట్టారు.

ఇంట్రాడే నష్టాలను వాటితో కవర్ చేసుకోలేరు
స్టాక్ మార్కెట్‌లో వచ్చే నికర లాభాన్ని(PnL) మించి దీర్ఘకాలిక/స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలు (LTCG and STCG) ఉంటాయా? అంటే, 'ఔను అది కచ్చితంగా సాధ్యమే' అని ఆర్థిక వ్యవహారాల నిపుణులు అంటున్నారు. ఆదాయపు పన్ను చట్టాల ప్రకారం 'ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్', 'స్వల్పకాలిక/దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాల'(LTCG and STCG)పై వేసే పన్నులు పూర్తి భిన్నంగా ఉంటాయి. ట్రేడర్లు తమ ఇంట్రాడే నష్టాలను, దీర్ఘకాలిక/స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలతో కవర్ చేసుకోలేరు.

ఇంట్రాడే నష్టాలను స్వల్పకాలిక లాభాలతో ముడిపెట్టలేరు
అనూప్ తనకు వచ్చిన రూ.1,03,297.57 స్వల్పకాలిక మూలధన లాభం(STCG)పై పన్నును కట్టాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్‌లో ఆయనకు వచ్చిన నష్టాలను కేవలం ఇంట్రాడే‌లో వచ్చిన లాభాలతో కవర్ చేసుకోవచ్చని పన్ను నిపుణులు తెలిపారు. వాటిని స్వల్పకాలిక లేదా దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలతో కవర్ చేసుకోలేరని స్పష్టం చేశారు.

Trading Net Profit Vs Taxable Gain
నికర లాభం Vs చెల్లించాల్సిన పన్ను (Reddit)

ఇంట్రాడే నష్టాలు తదుపరి సంవత్సరాలకు క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతాయని, భవిష్యత్తులో వాటిని ఇంట్రాడే లాభాలతో కవర్ చేస్తారని చెప్పారు. దీనికి ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే, ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్‌ను స్పెక్యులేటివ్ వ్యాపార ఆదాయంగా ఐటీ శాఖ పరిగణిస్తుంది. అందుకే దాని ద్వారా వచ్చే లాభంపై 'ప్రాఫిట్ అండ్ గెయిన్ ఫ్రం బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్' అనే విభాగం కింద పన్నులు విధిస్తారు.

ప్రోటీన్ పౌడర్ అమ్ముదామంటూ రూ.కోటి కొట్టేశారు

ఫారెక్స్‌ ట్రేడింగ్‌ పేరిట వ్యాపారికి టోకరా - రూ.3.28 కోట్లు దోచుకున్న కేటుగాళ్లు

For All Latest Updates

TAGGED:

CA FOR ITR FILINGITR FILING KEY INFO 2025TAX ON TRADING PROFIT KEY FACTSTAXABLE GAIN STOCK MARKET TRADINGITR FILING ON TAX PAYERS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

జాబ్​ పోయింది - EMI కష్టమవుతుంది - పర్సనల్​ లోన్​తో పరేషాన్​

భారత్​లో విదేశీ విద్య : ఆ యూనివర్సిటీలన్నీ మన దేశంలో ఏర్పాటు

లైంగిక సమ్మతికి 18 ఏళ్లు తప్పనిసరి- అంతకంటే తగ్గిస్తే చాలా ప్రమాదకరం: కేంద్రం

రూ.4200 కోట్ల కలెక్షన్లు, సినిమాకు రూ.200 కోట్ల రెమ్యునరేషన్- కెరీర్​లో అన్నీ సూపర్ హిట్లే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.