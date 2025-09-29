ETV Bharat / business

NCHకి 3000 జీఎస్టీ సంబంధిత ఫిర్యాదులు అందాయ్​: నిధి ఖరే

జీఎస్టీ 2.0 అమల్లోకి వచ్చాక 3000 ఫిర్యాదులు వచ్చాయ్​- వినియోగదారుల వ్యవహారాల కార్యదర్శి వెల్లడి పన్ను కోతల తర్వాత NCHకి 3,000 GST సంబంధిత ఫిర్యాదులు అందాయి: వినియోగదారుల వ్యవహారాల కార్యదర్శి

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 29, 2025 at 3:13 PM IST

NCH Receives 3000 GST Complaints : జీఎస్టీ 2.0 అమలు చేసినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు జాతీయ వినియోగదారుల హెల్ప్​లైన్​ (ఎన్​సీహెచ్​)కు 3000 ఫిర్యాదులు వచ్చాయని వినియోగదారుల వ్యవహారాల కార్యదర్శి నిధి ఖరే సోమవారం తెలిపారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం జీఎస్టీ 2.0 సంస్కరణలు తీసుకువచ్చి పన్ను రేట్లు తగ్గించిన విషయం తెలిసిందే.

"మాకు ఇప్పటి వరకు వినియోగదారుల నుంచి 3000 ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. తగు పరిష్కారం కోసం, మేము వాటిని సెంట్రల్​ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్​ ట్యాక్సెస్​ అండ్ కస్టమ్స్​కు పంపుతున్నాం. తగ్గించిన జీఎస్టీ రేట్ల ప్రయోజనాలను బదిలీ చేయకుండా, వినియోగదారులను తప్పుదారి పట్టించే డిస్కౌంట్​ పద్ధతులు ఉపయోగిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇలాంటి వాటిని వినియోగదారుల వ్యవహారాల మంత్రిత్వశాఖ నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తోంది. అంతేకాదు వివిధ రంగాల నుంచి వస్తున్న ఫిర్యాదుల గురించి స్పష్టంగా తెలుసుకునేందుకు కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ), చాట్​బాట్​ టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తోంది."
- నిధి ఖరే, కన్జ్యూమర్​ అఫైర్స్ సెక్రటరీ

జీఎస్టీ 2.0 సంస్కరణలు చేపట్టి ప్రభుత్వం అనేక వస్తు, సేవలపై పన్నుల భారం తగ్గించింది. ముఖ్యంగా సామాన్య జీవులపై పన్నుల భారం తగ్గించే ప్రయత్నం చేసింది. అయితే రిటైలర్లు జీఎస్​టీ రేటు తగ్గింపు ప్రయోజనాలను వినియోగదారులకు పూర్తిగా బదిలీ చేయకుండా మోసగించే అవకాశం ఉందనే ఆందోళనల నేపథ్యంలో ఫిర్యాదులు స్వీకరించే విధానాన్ని కేంద్రం తీసుకొచ్చింది. ఇది జీఎస్టీ 2.0 అమలును పర్యవేక్షించే వ్యవస్థలను బలోపేతం చేసింది.

రేట్లు తగ్గించలేదని ఫిర్యాదులు!
సెప్టెంబర్​ 22 నుంచి జీఎస్టీ 2.0 సంస్కరణలు అమలులోకి వచ్చాయి. ఒకప్పుడు ఉన్న 5, 12, 18, 28 శాతం శ్లాబుల స్థానంలో ఇప్పుడు 5 శాతం, 18 శాతం అనే రెండు శ్లాబులను మాత్రమే ఉంచారు. కేవలం కొన్నింటిని మాత్రమే 40 శాతం పన్ను బ్రాకెట్​లో ఉంచారు. దీని వల్ల రోజువారీ వినియోగ వస్తువుల్లో దాదాపు 99 శాతం వస్తువుల ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉంది. అయితే ఇప్పటికీ కొన్ని ఈ-కామర్స్ సంస్థలు జీఎస్టీ 2.0కు అనుగుణంగా ధరలు తగ్గించలేదని ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. దీనిపై స్పందించిన కేంద్రం, ప్రస్తుతం యాంటీ-ప్రోఫెటీరింగ్​ మెకానిజంను ప్రారంభించలేదని స్పష్టం చేసింది. కానీ మార్కెట్ ధోరణులను చాలా నిశితంగా తాము పరిశీలిస్తున్నామని స్పష్టం చేసింది. మరోవైపు జీఎస్టీ 2.0 అమలులోకి వచ్చాక, చాలా సంస్థలు తమ ఉత్పత్తుల ధరలను గణనీయంగా తగ్గిస్తున్నట్లు స్వచ్ఛందంగా ప్రకటించాయి. దీని వల్ల వినియోగదారులకు ఆర్థికంగా మేలు చేకూరనుందని తెలిపాయి.

నివేదిక అందేది రేపే!
ఇంతకు ముందు, సెప్టెంబర్​ 9న కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ- జీఎస్టీ క్షేత్రస్థాయి అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దైనందిన జీవితంలో సాధారణంగా ఉపయోగించే 54 ఉత్పత్తుల ధర మార్పులను ట్రాక్ చేస్తూ, నెలవారీ నివేదికలను సమర్పించాలని స్పష్టం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో, బ్రాండ్​ల వారీగా ఆ వస్తువుల గరిష్ఠ రిటైల్ ధర (ఎంఆర్​పీ) ఎంత మేర తగ్గిందో తెలుపుతూ ఓ తులనాత్మక నివేదికను సెప్టెంబర్​ 30 నాటికి సీబీఐసీ అధికారులు అందజేయనున్నారు.

సీబీఐసీ పర్యవేక్షించే వస్తువుల జాబితాలో ప్రధానంగా వెన్న, షాంపూ, టూత్​పేస్టు, టొమాటో కెచప్​, జామ్​, ఐస్​క్రీం, ఎయిర్​ కండిషనర్లు, టీవీలు, డయాగ్నోస్టిక్​ కిట్​లు, గ్లూకోమీటర్లు, బ్యాండేజీలు, థర్మామీటర్లు, ఎరేజర్లు, క్రెయాన్లు, సిమెంట్ లాంటి నిత్యవసరాలు, గృహోపకారణాలు ఉన్నాయి.

