H-1B వీసా పెంపుతో భారత టెక్‌ కంపెనీలపై తీవ్ర ప్రభావం- నాస్కామ్‌ ఆందోళన

హెచ్‌-1బీ ఫీజు పెంపుతో భారత టెక్‌ కంపెనీలపై తీవ్ర ప్రభావం - నాస్కామ్‌

NASSCOM on H1b Visa Fee Increase
NASSCOM on H1b Visa Fee Increase (AP/ ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 20, 2025 at 7:34 PM IST

NASSCOM on H1b Visa Fee Increase : హెచ్‌-1బీ వీసా రుసుమును లక్ష డాలర్లకు పెంచుతూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్​ తీసుకున్న నిర్ణయం భారత టెక్‌ కంపెనీలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తుందని నేషనల్‌ అసోసియేషన్‌ ఆఫ్‌ సాఫ్ట్‌వేర్‌ అండ్‌ సర్వీస్‌ కంపెనీస్‌ (Nasscom) ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ పరిణామాలతో ఆఫ్‌షోర్‌ ప్రాజెక్టులకు అంతరాయం కలిగిస్తుందని అభిప్రాయపడింది. అంతేకాకుండా 24గంటల్లోనే దీనిని అమలు చేస్తున్నట్లు చెప్పడం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వ్యాపార సంస్థలు, నిపుణుల్లో మరింత అనిశ్చితికి కారణమైందని నాస్కామ్​ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.

"హెచ్‌-1బీ వీసా రుసుము ఆదేశాలకు సంబంధించిన వివరాలను విశ్లేషణ చేస్తున్నాం. ఇటువంటి ధోరణి అమెరికా ఆవిష్కరణల వ్యవస్థతోపాటు ఉద్యోగాలపైనా తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది. ఈ వీసాలపై అంతర్జాతీయ, భారత కంపెనీల కోసం అమెరికాలో పనిచేస్తున్న భారతీయులపైనా ప్రభావం చూపుతుంది. అయితే, తాజా ప్రకటన నేపథ్యంలో మార్పులకు సంబంధించి క్లైంట్‌లతో ఆయా కంపెనీలు కలిసి పనిచేస్తున్నాయి."

- నాస్కామ్‌

మరోవైపు హెచ్‌-1బీ వీసా రుసుము ప్రస్తుతం సాధారణంగా 2వేల నుంచి 5వేల డాలర్లుగా ఉంటుంది. కానీ దీన్ని తాజాగా లక్ష డాలర్లకు పెంచుతూ అమెరికా నిర్ణయం తీసుకుంది. అంటే దాదాపు రూ.1 లక్ష నుంచి రూ.6 లక్షల మధ్యే ఉండగా, ఏకంగా రూ.88 లక్షలకు పెంచారు. ఈ H-1B వీసా కార్యక్రమం 1990లో ప్రారంభమైంది. అమెరికాలో కొరత ఉన్న రంగాల్లో ఉన్నత విద్యావంతులు, నిపుణులైన విదేశీ నిపుణులను నియమించుకోవడానికి ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకువచ్చారు. ఈ వీసా కార్యక్రమం కింద భారత్‌కు చెందిన అనేక కంపెనీలు ప్రయోజనం పొందుతూ, వేలాది మంది నిపుణులను అమెరికాకు పంపిస్తున్నాయి. ఏడాదికి సుమారుగా 6,50,000 వీసాలను అందిస్తుండగా, మరో 20,000 వీసాలను అమెరికాలో డిగ్రీ పూర్తి చేసిన వారికి అదనంగా కేటాయిస్తారు.

అమెరికా ఇమిగ్రేషన్‌ విభాగం గణాంకాల ప్రకారం ఈ ఏడాది జూన్‌ 30 నాటికి హెచ్‌-1బీ వీసా ఆమోదం పొందిన వాటిల్లో ఆమెజాన్‌ (10,044) అగ్రస్థానంలో ఉంది. టీసీఎస్‌ (5505), మైక్రోసాఫ్ట్‌ (5189), మెటా (5123), యాపిల్‌ (4202), గూగుల్‌ (4181), కాగ్నిజెంట్‌ (2493), జేపీ మోర్గన్‌ చేజ్‌ (2440), వాల్‌మార్ట్‌ (2390), డెలాయిట్‌ కన్సల్టింగ్‌ (2353)లు టాప్‌ 10 జాబితాలో ఉన్నాయి. ఇన్ఫోసిస్‌ (2004), ఎల్‌టీఐమైండ్‌ట్రీ (1807), హెచ్‌సీఎల్‌ అమెరికా (1728) టాప్‌-20 జాబితాలో ఉన్నాయి.

ఫీజు చెల్లించేది కంపెనీలే
వాస్తవానికి H-1B వీసాను ఒక వ్యక్తి స్వయంగా పొందలేరు. ఈ వీసా పొందాలంటే ఒక అమెరికన్ కంపెనీ అక్కడి ప్రభుత్వానికి దరఖాస్తు పంపి, తమకు ఉద్యోగి అవసరమని చెబుతుంది. కంపెనీయే అన్ని పత్రాలను నింపి, ప్రభుత్వానికి ఫీజు చెల్లిస్తుంది. ఇప్పటివరకు ఈ ఫీజు చాలా తక్కువగా రూ.6లక్షల లోపే ఉండడంతో అనేక పెద్ద ఐటీ కంపెనీలు, కన్సల్టెన్సీ సంస్థలు వేలాది దరఖాస్తులను సమర్పించేవి. దీనివల్ల అమెరికాలోని ఎంట్రీ-లెవల్ ఉద్యోగాలు విదేశీ ఇంజినీర్లతో నిండిపోయాయి. కానీ, ట్రంప్ ఇప్పుడు ప్రతి దరఖాస్తుకు కంపెనీలు దాదాపు రూ.88 లక్షలు చెల్లించాలని నిర్ణయించడంతో చాలా కంపెనీలు అత్యవసరమైన నైపుణ్యాలు ఉన్నవారికి మాత్రమే హెచ్ 1బీ విసాను ఆఫర్ చేస్తాయి. అయితే, చిన్న వ్యాపారాలు, స్టార్టప్‌లు ఇంత డబ్బు ఖర్చు చేసే సామర్థ్యంలేకపోవడంతో విదేశీ ఉద్యోగులకు స్పాన్సర్ చేయడం తగ్గిస్తాయి.

