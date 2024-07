మీ పేరున బోలెడు సిమ్ కార్డులు ఉన్నాయా? రూ.2 లక్షలు పెనాల్టీ, జైలు శిక్ష ఖాయం! - SIM Card Limit Per Person In India

New SIM Card Rules In India : మీ పేరుపై చాలా సిమ్ కార్డులు తీసుకున్నారా? అయితే మీరు సమస్యల్లో పడే అవకాశం ఉంది. టెలికమ్యునికేషన్ యాక్ట్​-2023 ప్రకారం, ఒక వ్యక్తి వద్ద గరిష్ఠంగా 9 సిమ్ కార్డులు మాత్రమే ఉండాలి. జమ్ము కశ్మీర్​, అసోం, నార్త్​ఈస్ట్​ లైసెన్స్​డ్​ సర్వీస్​ ఏరియా(LSAs)ల్లో అయితే ఒక వ్యక్తి పేరుపై గరిష్ఠంగా 6 సిమ్ కార్డులే ఉండాలి. ఈ రూల్​ 2024 జూన్ 26 నుంచే అమల్లోకి వచ్చింది. ఒకవేళ ఈ పరిమితికి మించి మీరు సిమ్​ కార్డులు కలిగి ఉంటే పెనాల్టీతోపాటు, జైలు శిక్షలు కూడా పడే అవకాశం ఉంది.

పెనాల్టీలు ఎలా ఉంటాయంటే?

మీ దగ్గర పరిమితికి మించి సిమ్ కార్డులు ఉంటే, మొదటిసారి రూ.50,000 వరకు పెనాల్టీ విధిస్తారు.

ఒకవేళ మీరు మళ్లీ ఇదే విధంగా పరిమితికి మించి సిమ్ కార్డులు తీసుకుంటే, గరిష్ఠంగా రూ.2 లక్షల వరకు పెనాల్టీ విధిస్తారు.

ఫ్రాడ్​, చీటింగ్​, పర్సనేషన్ లాంటి తప్పుడు విధానాల్లో సిమ్ కార్డులు తీసుకుంటే, జరిమానాతో పాటు, గరిష్ఠంగా 3 ఏళ్ల జైలు శిక్ష కూడా పడే అవకాశం ఉంది.

మీ పేరుపై ఇతరులు సిమ్ కార్డ్ తీసుకుంటే?

మీకు తెలియకుండా, మీ పేరుపై ఇతరులు సిమ్ కార్డు తీసుకున్నా, దానికి మీరే బాధ్యులు అవుతారు. పెనాల్టీకి, జైలు శిక్షకు గురవుతారు. అందుకే మీ పేరుపై ఎన్ని సిమ్​ కార్డులు ఉన్నాయో మీరే చెక్ చేసుకోవాలి. ఒక వేళ మీరు చీట్​ చేద్దామని అనుకున్నా కుదరదు. మీ పేరుపై ఎన్ని సిమ్ కార్డులు ఉన్నాయో, టెలికాం ఆపరేటర్లు చాలా సులువుగా గుర్తించగలరు. అందుకే మీ పేరుపై ఎన్ని సిమ్ కార్డులు ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలి.

మీ పేరుపై ఎన్ని సిమ్ కార్డులు ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోండిలా!

How To Check How Many SIM Cards In My Name : మన పేరుపై ఎన్ని సిమ్ కార్డులు ఉన్నాయో 'సంచార్ సాథి' (Sanchar Saathi) వెబ్​సైట్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం.