Mukesh Ambani Draws No Salary For 5th Year: అపర కుబేరుడు, ఆసియాలోనే సంపన్నుడు ముకేశ్ అంబానీ వరుసగా ఐదో ఏడాది కూడా శాలరీని తీసుకోలేదు. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ షేర్లపై లభించిన డివిడెండ్ మాత్రమే ఆయనకు ఏకైక ఆదాయ వనరుగా నిలిచింది. ఆయిల్, టెలికాం, రిటైల్ వ్యాపారాల్లో ఉన్న రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్లో ముకేశ్కు 1.61 కోట్ల షేర్లు ఉన్నాయి. 2025 ఆర్థిక సంవత్సరం(2024-25)లో కంపెనీ షేర్లపై రూ.5.50 చొప్పున డివిడెండ్ను రిలయన్స్ ప్రకటించింది.
తద్వారా 1.61 కోట్ల షేర్లపై ముకేశ్ అంబానీకి రూ.8.85 కోట్ల డివిడెండ్ ఆదాయం లభించింది. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్కు చెందిన ప్రమోటర్ గ్రూప్ వద్ద 50.07 శాతం వాటాకు సమానమైన 664.5 కోట్ల షేర్లు ఉన్నాయి. దీంతో ఆయా కంపెనీలకు సైతం రూ.3,655 కోట్ల డివిడెండ్ ఆదాయం వచ్చింది. ముకేశ్ అంబానీ 2008-09 ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి 2019-2020 ఆర్థిక సంవత్సరం వరకు 11 ఏళ్లపాటు రూ.15 కోట్లు చొప్పున వార్షిక వేతనాన్ని అందుకున్నారు.
కరోనా కాలం నుంచి నో శాలరీ
కరోనా సంక్షోభం నేపథ్యంలో 2021 ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి ఆయన వేతనాన్ని తీసుకోవడం మానేశారు. కరోనా సంక్షోభం ప్రభావం నుంచి తన వ్యాపారాలన్నీ పూర్తిగా కోలుకొని, మళ్లీ మెరుగైన ఆదాయాలను ఆర్జించే స్థాయికి చేరుకోవాలనే గొప్ప సంకల్పంతో ముకేశ్ శాలరీ తీసుకోవడం లేదు. తాజాగా రిలయన్స్ విడుదల చేసిన వార్షిక నివేదిక ప్రకారం 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలోనూ ఆయన శాలరీ, భత్యాలు, ప్రోత్సాహకాలు, పదవీ విరమణ ప్రయోజనాలను పొందలేదు. కేవలం డివిడెండ్ ఆదాయాన్నే పొందుతున్నా ముకేశ్ అంబానీ ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోనే 18వ సంపన్న వ్యక్తిగా ఉన్నారు. ఆయన సంపద నికర విలువ రూ.9 లక్షల కోట్లు
2029 ఏప్రిల్ వరకు ముకేశ్కే ఆ హోదా
ముకేశ్ అంబానీ 1977 సంవత్సరం నుంచే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కంపెనీ బోర్డులో ఉన్నారు. 2002 జులైలో ధీరూభాయ్ అంబానీ కన్నుమూసిన తర్వాత ఆయనకు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఛైర్మన్ పదవి లభించింది. 2023లో మరో ఐదేళ్ల కాలానికి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అధిపతిగా ముకేశ్ అంబానీ నియమితులయ్యారు. ఆయన ఈ పదవిలో 2029 ఏప్రిల్ వరకు కొనసాగుతారు. ఈ వ్యవధిలోనూ శాలరీని తీసుకునేది లేదని ముకేశ్ ప్రకటించారు.
రూ.25 కోట్లు చొప్పున శాలరీ అందుకున్న మేస్వానీ సోదరులు
ముకేశ్ అంబానీ తండ్రి ధీరూభాయ్ అంబానీ చెల్లెలి భర్త పేరు రసిక్లాల్ మేస్వానీ. రసిక్లాల్ మేస్వానీ కుమారులే నిఖిల్ మేస్వానీ, హితల్ మేస్వానీ. 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో నిఖిల్ మేస్వానీ, హితల్ మేస్వానీ వార్షిక వేతనం కొంతమేర తగ్గింది. వీరిద్దరూ చెరో రూ.25 కోట్లు చొప్పున శాలరీని అందుకున్నారు. ఇందులో రూ.17.28 కోట్ల కమీషన్ ఆదాయం ఉంది. అంతకుముందు మూడు వరుస ఆర్థిక సంవత్సరాల్లోనూ వారు అంతే మొత్తంలో కమీషన్ ఆదాయాన్ని పొందారు. 2024 ఆర్థిక సంవత్సరం(2023-24)లో నిఖిల్, హితల్ వరుసగా రూ.25.31 కోట్లు, రూ.25.42 కోట్లు చొప్పున శాలరీని అందుకున్నారు.
పీఎంఎస్ ప్రసాద్ వార్షిక వేతనం రూ.19.96 కోట్లు
2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ (ఈడీ) పీఎంఎస్ ప్రసాద్ పొందిన వార్షిక వేతనం రూ.19.96 కోట్లు. అంతకుముందు ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఆయన రూ.17.93 కోట్ల వార్షిక వేతనాన్ని అందుకున్నారు. 2023-2024 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన పనితీరు ఆధారిత ప్రోత్సాహకాలను కలిపి 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో పీఎంఎస్ ప్రసాద్కు అందించారు.
ఇషా, ఆకాశ్, అనంత్ ఆదాయాలివీ
ముకేశ్ అంబానీ ముగ్గురు పిల్లలు ఇషా అంబానీ, ఆకాశ్ అంబానీ, అనంత్ అంబానీలను 2023 అక్టోబరులో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కంపెనీ బోర్డులో నియమించారు. వారికి శాలరీ లేదు. 2024 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కంపెనీ బోర్డులో ఉన్నందుకు ఇషా, ఆకాశ్, అనంత్లకు రూ.6 లక్షలు చొప్పున సిట్టింగ్ ఫీజును, రూ.2.27 లక్షలు చొప్పున కమీషన్ను అందించారు. 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఆ ముగ్గురు రూ.4 లక్షలు చొప్పున సిట్టింగ్ ఫీజును, రూ.97 లక్షల కమీషన్ను అందుకున్నారు. ముకేశ్ అంబానీ చిన్న కుమారుడు అనంత్ అంబానీని రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కంపెనీ బోర్డులో ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టరుగా నియమించారు. ఆయన ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి ఏటా రూ.10 కోట్ల నుంచి రూ.20 కోట్ల దాకా శాలరీని అందుకుంటారు.
రిలయన్స్ స్వతంత్ర డైరెక్టర్లకు రూ.2.25 కోట్లు చొప్పున కమీషన్
రిలయన్స్ కంపెనీ బోర్డులోని అందరు స్వతంత్ర డైరెక్టర్లు 2024, 2025 ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో రూ.2.25 కోట్లు చొప్పున కమీషన్ను పొందారు. వారికి సిట్టింగ్ ఫీజును కూడా అందించారు. కంపెనీలోని ఇతర నాన్-ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్లలో రమీందర్ సింగ్ గుజ్రాల్, శుమీత్ బెనర్జీ, ఎస్బీఐ మాజీ ఛైర్పర్సన్ అరుంధతీ భట్టాచార్య, మాజీ సీవీసీ కేవీ చౌదరి, సీనియర్ బ్యాంకర్ కేవీ కామత్, సౌదీ సావరిన్ వెల్త్ ఫండ్ నామినీ యాసిర్ ఉస్మాన్ హెచ్ అల్ రుమయ్యాన్ ఉన్నారు.
