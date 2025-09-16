GST సంస్కరణల ఎఫెక్ట్- పాలు, ఆహార పదార్ధాలు ధరలు తగ్గించిన మదర్ డెయిరీ
జీఎస్టీ 2.0- తగ్గిన పాల ధరలు
Published : September 16, 2025 at 7:12 PM IST
Mother Dairy Milk Price Cut : పాలు, ఇతర ఆహార ఉత్పత్తుల ధరలను తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రకటిచింది మదర్ డెయిరీ. ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన జీఎస్టీ సంస్కరణలకు అనుగుణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పేర్కొంది. ఈ కొత్త ధరలు సెప్టెంబర్ 22 నుండి అమల్లోకి వస్తాయని వెల్లడించింది. తమ ఉత్పత్తులు జీఎస్టీ తీసుకొచ్చిన సంస్కరణల్లో భాగంగా జీరో ట్యాక్స్ లేదా 5శాతం పన్ను పరిధిలోకి వస్తుందని చెప్పింది. దీంతో వినియోగదారులు ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసే పనీర్, వెన్న, చీజ్, గీ, మిల్క్షేక్లు, ఐస్క్రీమ్స్ ధరలు తగ్గాయని మదర్ డెయిరీ తెలిపింది.
ఉదాహరణకు 500 గ్రాములు వెన్న ప్యాకెట్ ధర రూ.305గా ఉండేది. ఇప్పుడు రూ.285కు చేరింది. అలాగే బటర్స్కాచ్ కోన్ ఐస్క్రీమ్ ధర రూ.35 నుంచి రూ.30కి తగ్గింది. ఇక రోజువారీ పాలప్యాకెట్ల ధర కూడా తగ్గింది. ఒక లీటర్ టోన్డ్ టెట్రా ప్యాక్ ధర రూ.77గా ఉండేది. ప్రస్తుతం రూ.75కు చేరింది.
అయితే, సాధారణ పాలీ ప్యాక్ మిల్క్ ధరల్లో మార్పు ఉండదని మదర్ డెయిరీ తెలిపింది. ఫుల్ క్రీమ్, టోన్డ్, ఆవుపాలు వంటి అన్ని పాలీ ప్యాక్ పాలు ఎప్పటినుంచో జీఎస్టీ మినహాయింపులో ఉన్నాయని, వాటి ధరలపై ఎటువంటి ప్రభావం లేదని కంపెనీ విడుదల చేసిన ప్రకటనలో తెలిపింది. జీఎస్టీ పన్ను మినహాయింపు లబ్ధిని 100 శాతం వినియోగదారులకు బదలాయిస్తున్నట్లు కంపెనీ ఎండీ మనీష్ బందిలిష్ వెల్లడించారు. జీఎస్టీ 2.0లో మదర్ డైరీ మొదటగా ధరలు తగ్గించడంతో, వినియోగదారులు ఇప్పుడు ఇతర సంస్థలు కూడా ఇలాగే రేట్లు తగ్గిస్తాయా లేదా అని ఎదురుచూస్తున్నారు.
సెప్టెంబర్ 22 నుంచి మన దేశంలో 5 శాతం, 18 శాతం జీఎస్టీ శ్లాబులు అమల్లో ఉంటాయని కేంద్రం ఇప్పటికే వెల్లడించింది. జీఎస్టీలో ప్రస్తుతం 5, 12, 18, 28 శాతం శ్లాబుల వల్ల అన్ని ఉత్పత్తులపై పరోక్ష పన్నులు పడేవి. దీంతో జీఎస్టీలో అత్యధిక పన్ను శ్లాబులను తొలగించింది. ఇకపై 5,8 శాతం శ్లాబులు మాత్రమే ఉండనున్నాయి. ఈ కొత్త పన్ను శ్లాబులు సెప్టెంబర్ 22 నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. మోదీ సర్కార్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో అనేక వస్తువుల రేట్లు తగ్గనున్నాయి. దీంతో ఆహార పదార్థాలు, పానీయాల రేట్లు కూడా తగ్గాయి. వాటిల్లో అల్ట్రా హై టెంపరేచర్ పాలు, చనా లేదా పన్నీర్, పిజ్జా బ్రెడ్, ఖాక్రాపై జీఎస్టీని 5 శాతం నుంచి సున్నాకు తగ్గింది. వెన్న, నెయ్యి, డ్రై నట్స్, కండెన్స్డ్ మిల్క్ జీఎస్టీని 18 శాతం నుంచి 5 శాతానికి తగ్గింది. ఇతర ఫ్యాట్స్, జున్నుపైనా జీఎస్టీని 12 శాతం నుంచి 5 శాతానికి తగ్గింది. అన్ని రకాల చపాతీలు, పరోటాలపై ప్రస్తుతం 5 శాతం జీఎస్టీ ఉండగా, ఇకపై ఎటువంటి పన్ను విధించరు. పాలకు బదులుగా డ్రై ఫ్రూట్స్, ఓట్స్, బియ్యం, సోయా, బటానీలు, విత్తనాలు వంటి వాటితో తయారు చేసే పానీయాలు చౌకగా మారనున్నాయి. వీటిపై జీఎస్టీ 18 శాతం నుంచి 5 శాతానికి తగ్గింది. సోయా మిల్క్ డ్రింక్స్పైనా జీఎస్టీని 5 శాతానికి తగ్గింది.