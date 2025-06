ETV Bharat / business

మేక్ ఇన్ ఇండియా vs మేడ్ ఇన్ చైనా- డ్రాగన్‌ను భారత పరిశ్రమలు దాటేయగలవా? - MAKE IN INDIA VS MADE IN CHINA

Make In India Vs Made in China : మేడ్ ఇన్ చైనా'ను ఢీకొనే దిశగా భారత్ బలమైన కసరత్తు చేస్తోంది. ఇందుకోసం 'మేక్ ఇన్ ఇండియ'కు తగినంత ప్రోత్సాహాన్ని కల్పిస్తోంది. చైనాకు ధీటుగా భారత తయారీ రంగం సమాయత్తం కావడానికి చాలా సవాళ్లను అధిగమించాల్సి ఉంటుందని పారిశ్రామిక వర్గాలు అంటున్నాయి. ఇంతకీ ఆ సవాళ్లు ఏమిటి ? 'మేక్ ఇన్ ఇండియా'తో 'మేడ్ ఇన్ చైనా'ను చిత్తు చేయడం ఎలా? అనేది ఈ కథనంలో చూద్దాం.. అన్నీ 'మేడ్ ఇన్ చైనా'

సూది నుంచి విమానం దాకా ప్రతీ వస్తువు తయారీలో చైనా పరిశ్రమలు ఆరితేరాయి. ప్రస్తుతం భారత్‌తో పాటు చాలా దేశాల్లో మేడ్ ఇన్ చైనా ఉత్పత్తులు రాజ్యమేలుతున్నాయి. ఒకే వస్తువును వివిధ రకాల నాణ్యతల్లో, భారీ మొత్తంలో ఉత్పత్తి చేయడం చైనా తయారీ రంగ పరిశ్రమల ప్రత్యేకత. ప్రపంచ దేశాల నుంచి పెద్ద మొత్తంలో ఆర్డర్స్ లభిస్తుండటం వల్ల చైనా పరిశ్రమలు వీలైనంత తక్కువ రేటుకే వివిధ వస్తువులను తయారుచేసి అందిస్తున్నాయి. ఆయా పరిశ్రమలకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలను చైనా ప్రభుత్వం నిర్మిస్తోంది. వాటికి సులభంగా ముడి సరుకులు, ఆర్థిక వనరులు లభించే ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. పరిశ్రమల ఏర్పాటు, నిర్వహణ, ఉత్పత్తి వంటి వివిధ దశల్లోనూ చైనా సర్కారు తగినంత చేయూతను అందిస్తోంది. వాటిని ప్రోత్సహిస్తోంది. ఇండియా ఎంఎస్‌ఎంఈ కాంక్లేవ్ 2025లో ఏం జరిగింది ?

'మేడ్ ఇన్ చైనా'ను ఢీకొనేందుకు భారత్ పకడ్బందీ వ్యూహాలను రచిస్తోంది. ఈక్రమంలోనే మే 30 నుంచి జూన్ 1 వరకు కర్ణాటకలోని బెంగళూరు వేదికగా 'ఇండియా ఎంఎస్‌ఎంఈ కాంక్లేవ్ 2025'ను నిర్వహించారు. దేశంలోని చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమల(ఎంఎస్‌ఎంఈ)కు ఎటువంటి సహకారం అవసరం ? ఏయే రకాల ప్రోత్సాహకాలు కావాలి ? ఎంఎస్‌ఎంఈలకు దన్నుగా నిలిచేలా ప్రభుత్వం ఎటువంటి విధానపరమైన నిర్ణయాలను తీసుకోవాలి ? అనే అంశాలపై ఈ సదస్సులో చర్చించారు. ఇందులో 250 మందికిపైగా ఎగ్జిబిటర్లు పాల్గొన్నారు. ఫెడరేషన్ ఆఫ్ కర్ణాటక ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ (FKCCI), కర్ణాటక స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అసోసియేషన్ (KASSIA), పీన్యా ఇండస్ట్రీస్ అసోసియేషన్ (PIA) వంటి పారిశ్రామిక సంఘాల ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. కేంద్ర ఎంఎస్ఎంఈ శాఖ మంత్రి శోభా కరంద్లాజే వంటి కీలక మంత్రులతో పాటు కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ పాల్గొన్నారు. ఎంఎస్‌ఎంఈలకు తగిన సహకారాన్ని అందిస్తామని వారు ఈసందర్భంగా హామీ ఇచ్చారు. ఈ సదస్సు వేదికగా 24కుపైగా ఎంఎస్‌ఎంఈలకు ఎస్‌బీఐ రుణాలను మంజూరు చేసింది.

'మేక్ ఇన్ ఇండియా 90 శాతం సక్సెస్'

ఇదే అంశంపై 'ఈటీవీ భారత్‌‌‌‌'తో కర్ణాటక వాణిజ్య, పరిశ్రమల సమాఖ్య (FKCCI) డైరెక్టర్ డాక్టర్ వీజీ కిరణ్ కుమార్ మాట్లాడారు. మేడ్ ఇన్ చైనాకు ధీటుగా మేక్ ఇన్ ఇండియాను సమాయత్తం చేయడం అనేది ఒక ఆశయం మాత్రమే కాదని, భారత్ తలచుకుంటే దాన్ని సాకారం చేయగలదన్నారు. చైనాను ఛేజ్ చేసే దిశగా భారత్ అడుగులు పడుతున్నాయని, ఇప్పటికే గణనీయ పురోగతిని సాధించామని కిరణ్ కుమార్ తెలిపారు. మేక్ ఇన్ ఇండియా దాదాపు 90 శాతం సక్సెస్ అయిందన్నారు. భారత్‌లో తయారీ రంగంలో ఉన్న చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమల(ఎంఎస్‌ఎంఈ) ఎదుట ప్రస్తుతం మూడు ప్రధాన సవాళ్లు ఉన్నాయని డాక్టర్ వీజీ కిరణ్ కుమార్ చెప్పారు. 'చైనా కంపెనీలకు ప్రపంచ దేశాల నుంచి భారీగా ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి. అందుకే అవి పెద్ద మొత్తంలో వస్తువులను ఉత్పత్తి చేసి, కారుచౌకగా అందిస్తున్నాయి. భారత్‌లోని ఎంఎస్‌ఎంఈలకు అంత భారీ ఆర్డర్స్ రావడం లేదు. భారీ ఆర్డర్స్ వల్లే చైనాకంపెనీలు దీర్ఘకాలం పాటు కొనసాగుతున్నాయి. ఇక ఇదే సమయంలో తగినన్ని ఆర్డర్స్ లేక భారత్‌లోని కంపెనీల మనుగడ ప్రశ్నార్ధకంగా మారుతోంది. భారత్‌లోని ఎంఎస్‌ఎంఈలు మౌలిక సదుపాయాల లేమితో ఇక్కట్లు పడుతున్నాయి. ఈవిషయంలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సహకారం అవసరం' అని ఎఫ్‌‌కేసీసీఐ డైరెక్టర్ డాక్టర్ వీజీ కిరణ్ కుమార్ విశ్లేషించారు. దక్షిణాసియాలోనే అతిపెద్ద ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా పీన్యా

'పీన్యా అనేది బెంగళూరులోని పారిశ్రామిక ప్రాంతం. ఇది దక్షిణాసియాలోనే అతిపెద్ద ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా. పీన్యా ఏరియాలో మౌలిక సదుపాయాల సమస్య ఉంది. అక్కడ వేలాది ఎంఎస్‌ఎంఈలు ఉన్నాయి. 2 లక్షల మందికిపైగా కార్మికులు పనిచేస్తున్నారు. అయినా సరైన రోడ్లు లేవు. స్థిరమైన నీటి సరఫరా లేదు. అగ్నిమాపక మౌలిక సదుపాయాల వంటి భద్రతా చర్యలు చేపట్టడం లేదు. ఈ సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం నుంచి సహకారం అవసరం' అని డాక్టర్ వీజీ కిరణ్ కుమార్ చెప్పారు.