ETV Bharat / business

జియో Vs ఎయిర్‌టెల్‌ Vs వీఐ ప్లాన్స్ ధరలు పెంపు​ - ఇకపై వారికి మాత్రమే 5జీ! - JIO VS AIRTEL VS VI PLANS 2024

By ETV Bharat Telugu Team Published : Jun 29, 2024, 5:34 PM IST | Updated : 4 hours ago

jio vs airtel vs vi plans comparison 2024 ( ETV Bharat )

Jio Vs Airtel Vs Vi Plans : ప్రముఖ టెలికాం కంపెనీలైన జియో, ఎయిర్‌టెల్, వొడాఫోన్‌-ఐడియా (VI) తమ మొబైల్‌ టారిఫ్‌ ధరలను భారీగా పెంచాయి. తొలుత జియో మొబైల్​ ప్లాన్ల ధరలు పెంచగా, ఎయిర్‌టెల్, వొడాఫోన్​లు కూడా అదే బాటపట్టాయి. జియో, ఎయిర్‌టెల్‌ సవరించిన ప్లాన్​లు ఈ జులై 3 నుంచి అందుబాటులోకి రానున్నాయి. వొడాఫోన్‌-ఐడియా (వీఐ) ప్లాన్​లు జులై 4 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయి. అయితే ఈ లోపు రీఛార్జ్​ చేసుకున్న వారికి పాత ధరలే వర్తిస్తాయి. జియో ఛార్జీలు పెంచిన నేపథ్యంలో 28 రోజుల ప్లాన్​ కనీస రీఛార్జ్​ మొత్తం రూ.189కు చేరింది. ఇదే 28 రోజుల ఎయిర్​టెల్​, వీఐ ప్లాన్​లు రూ.199కు పెరిగాయి.

ఈ మూడు టెలికాం కంపెనీలకు చెందిన 56 రోజుల మొబైల్​ ప్లాన్ల ధరలు ఇంచుమించు ఒకేలా ఉన్నాయి.

84 రోజుల ప్లాన్‌ల ధర విషయానికి వస్తే, జియో ప్లాన్ ధర రూ.666 నుంచి రూ.799కి పెరిగింది. ఎయిర్‌టెల్‌, వొడాఫోన్‌-ఐడియా (వీఐ) ప్రీపెయిడ్‌ ప్లాన్‌ ధరలు రూ.719 నుంచి ఏకంగా రూ.859కు చేరుకున్నాయి. అంతేకాదు డేటా ప్లాన్స్​, పోస్ట్‌ పెయిడ్‌ ప్లాన్స్​ ధరలు కూడా భారీగా పెరిగాయి. ఇకపై నో ఫ్రీ 5జీ డేటా!

జియో, ఎయిర్​టెల్​లు ఇప్పటి వరకు అందరు యూజర్లకు 5జీ డేటాను ఉచితంగా, అపరిమితంగా ఇస్తూ వస్తున్నాయి. కానీ ఇకపై 5జీ డేటాపై పరిమితులు విధిస్తున్నట్లు తెలిపాయి. ఎవరైతే 2 జీబీ కంటే ఎక్కువ రీఛార్జ్​ చేస్తారో, వారికి మాత్రమే అపరిమిత 5జీ డేటాను అందించున్నట్లు స్పష్టం చేశాయి. దీని వల్ల ఇకపై 5జీ ఫోన్‌ ఉండి అపరిమిత డేటా ఆనందించాలంటే ఎక్కువ మొత్తం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అంటే జియో యూజర్లు 84 రోజులకుగాను రూ.859తోనూ, ఎయిర్‌టెల్‌ యూజర్లు రూ.979 రీఛార్జి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. జియో Vs ఎయిర్​టెల్​ Vs వీఐ ప్లాన్స్​ జియో రూ.249 ప్లాన్​ : 28 రోజులు, 1 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్

ఎయిర్​టెల్​ రూ.299 ప్లాన్​ : 28 రోజులు, 1 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్

వీఐ రూ.299 ప్లాన్​ : 28 రోజులు, 1 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్ జియో రూ.299 ప్లాన్​ : 28 రోజులు, 1.5 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్

ఎయిర్​టెల్​ రూ.349 ప్లాన్​ : 28 రోజులు, 1.5 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్

వీఐ రూ.349 ప్లాన్​ : 28 రోజులు, 1.5 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్ జియో రూ.349 ప్లాన్​ : 28 రోజులు, 2 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్

ఎయిర్​టెల్​ రూ.409 ప్లాన్​ : 28 రోజులు, 2.5 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్

వీఐ రూ.379 ప్లాన్​ : 30 రోజులు, 2 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్ జియో రూ.579 ప్లాన్​ : 56 రోజులు, 1.5 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్

ఎయిర్​టెల్ రూ.579 ప్లాన్​ : 56 రోజులు, 1.5 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్

వీఐ రూ.579 ప్లాన్​ : 56 రోజులు, 1.5 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్ జియో రూ.629 ప్లాన్​ : 56 రోజులు, 2 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్

ఎయిర్​టెల్​ రూ.649 ప్లాన్​ : 56 రోజులు, 2 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్

వీఐ రూ.649 ప్లాన్​ : 56 రోజులు, 2 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్ జియో రూ.799 ప్లాన్​ : 84 రోజులు, 1.5 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్

ఎయిర్​టెల్​ రూ.859 ప్లాన్​ : 84 రోజులు, 1.5 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్

వీఐ రూ.859 ప్లాన్ : 84 రోజులు, 1.5 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్ జియో రూ.859 ప్లాన్ : 84 రోజులు, 2 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్

ఎయిర్​టెల్​ రూ.979 ప్లాన్​ : 84 రోజులు, 2 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్

వీఐ రూ.979 ప్లాన్ : 84 రోజులు, 2 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్ జియో రూ.3599 ప్లాన్​ : 365 రోజులు, 2.5 జీబీ, అపరిమిత కాల్స్

ఎయిర్​టెల్ రూ.3599 ప్లాన్​ : 365 రోజులు, 2 జీబీ, అపరిమిత కాల్స్

వీఐ రూ.3499 ప్లాన్​ : 365 రోజులు, 1.5 జీబీ, అపరిమిత కాల్స్ డేటా ప్లాన్స్​ జియో రూ.19 ప్లాన్​ : 1 జీబీ డేటా​

ఎయిర్​టెల్​ రూ.22 ప్లాన్​ : 1 జీబీ డేటా​/ఒక రోజు

వీఐ రూ.22 ప్లాన్​ : 1 జీబీ డేటా​ జియో రూ.29 ప్లాన్​ : 2 జీబీ డేటా ప్లాన్​

ఎయిర్​టెల్ రూ.33 ప్లాన్​ : 2 జీబీ డేటా ప్లాన్​/ఒక రోజు జియో రూ.69 ప్లాన్​ : 6 జీబీ డేటా ప్లాన్​

ఎయిర్​టెల్ రూ.77 ప్లాన్​ : 4జీబీ డేటా ప్లాన్​

వీఐ రూ.48 ప్లాన్​ : 6 జీబీ డేటా/ఒక రోజు జియో రూ.479 ప్లాన్​ : 84 రోజులు, 6 జీబీ డేటా, కాల్స్

ఎయిర్​టెల్​ రూ.509 ప్లాన్ : 84 రోజులు, 6 జీబీ డేటా, కాల్స్

వీఐ రూ.509 ప్లాన్​ : 84 రోజులు, 6 జీబీ డేటా, కాల్స్ ఆస్తి కొంటున్నారా? ఈ 10 విషయాలు తెలుసుకోవడం మస్ట్! లేకుంటే ఇక అంతే! - Property Buying Tips ఇకపై బ్యాంకులు పనిచేసేది 5 రోజులే! టైమింగ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే? - Banks To Operate 5 Days A Week Soon

Jio Vs Airtel Vs Vi Plans : ప్రముఖ టెలికాం కంపెనీలైన జియో, ఎయిర్‌టెల్, వొడాఫోన్‌-ఐడియా (VI) తమ మొబైల్‌ టారిఫ్‌ ధరలను భారీగా పెంచాయి. తొలుత జియో మొబైల్​ ప్లాన్ల ధరలు పెంచగా, ఎయిర్‌టెల్, వొడాఫోన్​లు కూడా అదే బాటపట్టాయి. జియో, ఎయిర్‌టెల్‌ సవరించిన ప్లాన్​లు ఈ జులై 3 నుంచి అందుబాటులోకి రానున్నాయి. వొడాఫోన్‌-ఐడియా (వీఐ) ప్లాన్​లు జులై 4 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయి. అయితే ఈ లోపు రీఛార్జ్​ చేసుకున్న వారికి పాత ధరలే వర్తిస్తాయి. జియో ఛార్జీలు పెంచిన నేపథ్యంలో 28 రోజుల ప్లాన్​ కనీస రీఛార్జ్​ మొత్తం రూ.189కు చేరింది. ఇదే 28 రోజుల ఎయిర్​టెల్​, వీఐ ప్లాన్​లు రూ.199కు పెరిగాయి.

ఈ మూడు టెలికాం కంపెనీలకు చెందిన 56 రోజుల మొబైల్​ ప్లాన్ల ధరలు ఇంచుమించు ఒకేలా ఉన్నాయి.

84 రోజుల ప్లాన్‌ల ధర విషయానికి వస్తే, జియో ప్లాన్ ధర రూ.666 నుంచి రూ.799కి పెరిగింది. ఎయిర్‌టెల్‌, వొడాఫోన్‌-ఐడియా (వీఐ) ప్రీపెయిడ్‌ ప్లాన్‌ ధరలు రూ.719 నుంచి ఏకంగా రూ.859కు చేరుకున్నాయి. అంతేకాదు డేటా ప్లాన్స్​, పోస్ట్‌ పెయిడ్‌ ప్లాన్స్​ ధరలు కూడా భారీగా పెరిగాయి. ఇకపై నో ఫ్రీ 5జీ డేటా!

జియో, ఎయిర్​టెల్​లు ఇప్పటి వరకు అందరు యూజర్లకు 5జీ డేటాను ఉచితంగా, అపరిమితంగా ఇస్తూ వస్తున్నాయి. కానీ ఇకపై 5జీ డేటాపై పరిమితులు విధిస్తున్నట్లు తెలిపాయి. ఎవరైతే 2 జీబీ కంటే ఎక్కువ రీఛార్జ్​ చేస్తారో, వారికి మాత్రమే అపరిమిత 5జీ డేటాను అందించున్నట్లు స్పష్టం చేశాయి. దీని వల్ల ఇకపై 5జీ ఫోన్‌ ఉండి అపరిమిత డేటా ఆనందించాలంటే ఎక్కువ మొత్తం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అంటే జియో యూజర్లు 84 రోజులకుగాను రూ.859తోనూ, ఎయిర్‌టెల్‌ యూజర్లు రూ.979 రీఛార్జి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. జియో Vs ఎయిర్​టెల్​ Vs వీఐ ప్లాన్స్​ జియో రూ.249 ప్లాన్​ : 28 రోజులు, 1 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్

ఎయిర్​టెల్​ రూ.299 ప్లాన్​ : 28 రోజులు, 1 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్

వీఐ రూ.299 ప్లాన్​ : 28 రోజులు, 1 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్ జియో రూ.299 ప్లాన్​ : 28 రోజులు, 1.5 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్

ఎయిర్​టెల్​ రూ.349 ప్లాన్​ : 28 రోజులు, 1.5 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్

వీఐ రూ.349 ప్లాన్​ : 28 రోజులు, 1.5 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్ జియో రూ.349 ప్లాన్​ : 28 రోజులు, 2 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్

ఎయిర్​టెల్​ రూ.409 ప్లాన్​ : 28 రోజులు, 2.5 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్

వీఐ రూ.379 ప్లాన్​ : 30 రోజులు, 2 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్ జియో రూ.579 ప్లాన్​ : 56 రోజులు, 1.5 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్

ఎయిర్​టెల్ రూ.579 ప్లాన్​ : 56 రోజులు, 1.5 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్

వీఐ రూ.579 ప్లాన్​ : 56 రోజులు, 1.5 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్ జియో రూ.629 ప్లాన్​ : 56 రోజులు, 2 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్

ఎయిర్​టెల్​ రూ.649 ప్లాన్​ : 56 రోజులు, 2 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్

వీఐ రూ.649 ప్లాన్​ : 56 రోజులు, 2 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్ జియో రూ.799 ప్లాన్​ : 84 రోజులు, 1.5 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్

ఎయిర్​టెల్​ రూ.859 ప్లాన్​ : 84 రోజులు, 1.5 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్

వీఐ రూ.859 ప్లాన్ : 84 రోజులు, 1.5 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్ జియో రూ.859 ప్లాన్ : 84 రోజులు, 2 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్

ఎయిర్​టెల్​ రూ.979 ప్లాన్​ : 84 రోజులు, 2 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్

వీఐ రూ.979 ప్లాన్ : 84 రోజులు, 2 జీబీ/ రోజు, అపరిమిత కాల్స్ జియో రూ.3599 ప్లాన్​ : 365 రోజులు, 2.5 జీబీ, అపరిమిత కాల్స్

ఎయిర్​టెల్ రూ.3599 ప్లాన్​ : 365 రోజులు, 2 జీబీ, అపరిమిత కాల్స్

వీఐ రూ.3499 ప్లాన్​ : 365 రోజులు, 1.5 జీబీ, అపరిమిత కాల్స్ డేటా ప్లాన్స్​ జియో రూ.19 ప్లాన్​ : 1 జీబీ డేటా​

ఎయిర్​టెల్​ రూ.22 ప్లాన్​ : 1 జీబీ డేటా​/ఒక రోజు

వీఐ రూ.22 ప్లాన్​ : 1 జీబీ డేటా​ జియో రూ.29 ప్లాన్​ : 2 జీబీ డేటా ప్లాన్​

ఎయిర్​టెల్ రూ.33 ప్లాన్​ : 2 జీబీ డేటా ప్లాన్​/ఒక రోజు జియో రూ.69 ప్లాన్​ : 6 జీబీ డేటా ప్లాన్​

ఎయిర్​టెల్ రూ.77 ప్లాన్​ : 4జీబీ డేటా ప్లాన్​

వీఐ రూ.48 ప్లాన్​ : 6 జీబీ డేటా/ఒక రోజు జియో రూ.479 ప్లాన్​ : 84 రోజులు, 6 జీబీ డేటా, కాల్స్

ఎయిర్​టెల్​ రూ.509 ప్లాన్ : 84 రోజులు, 6 జీబీ డేటా, కాల్స్

వీఐ రూ.509 ప్లాన్​ : 84 రోజులు, 6 జీబీ డేటా, కాల్స్ ఆస్తి కొంటున్నారా? ఈ 10 విషయాలు తెలుసుకోవడం మస్ట్! లేకుంటే ఇక అంతే! - Property Buying Tips ఇకపై బ్యాంకులు పనిచేసేది 5 రోజులే! టైమింగ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే? - Banks To Operate 5 Days A Week Soon

Last Updated : 4 hours ago