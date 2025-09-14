ETV Bharat / business

ట్యాక్స్​ పేయర్స్​కు అలర్ట్​- ITR ఫైలింగ్​కు ఇంకా ఒక్క రోజే ఛాన్స్​!

ఐటీఆర్ ఫైలింగ్ 2025- గడువు పొడిగించే ఛాన్స్​ లేనట్టేనా!

ITR Filing
ITR Filing (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 14, 2025 at 4:33 PM IST

3 Min Read
ITR Filing Deadline 2025 : పన్ను చెల్లింపుదారులకు అలర్ట్​. ఐటీఆర్ ఫైల్ చేయడానికి ఇచ్చిన గడువు సోమవారం (సెప్టెంబర్ 15)తో ముగియనుంది. ఈ గడువు పొడిగించాలని విజ్ఞప్తులు వచ్చినప్పటికీ, సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్​ (సీబీడీటీ) నుంచి ఇంకా ఎలాంటి ప్రతిస్పందన రాలేదు. ఇంతకు ముందు ఐటీఆర్ ఫైలింగ్ గడువును మే 27 వరకు, తరువాత జులై 31 వరకు గడువు పొడిగించిన విషయం తెలిసిందే. కానీ ఈసారి మళ్లీ పొడిగిస్తారా? లేదా? అనేది చూడాలి.

ఐటీఆర్​ ఎలా దాఖలు చేయాలి?

  • ముందుగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పోర్టల్​లోకి లాగిన్ అవ్వాలి.
  • ఇందుకోసం పాన్ కార్డును (యూజర్ ఐడీ), పాస్​వర్డ్​ ఉపయోగించాలి.
  • తరువాత ఐటీఆర్ ఫైలింగ్ విభాగానికి వెళ్లాలి.
  • అసెస్మెంట్ సంవత్సరాన్ని ఎంచుకోవాలి.
  • తరువాత ఫైలింగ్ స్టేటస్​పై క్లిక్ చేయాలి.
  • సరైన ఐటీఆర్ ఫారాన్ని ఎంచుకోవాలి.
  • అందులోని సమాచారాన్ని అంతా చదివి, సమీక్షించుకొని, నిర్ధరణ చేయాలి.
  • తరువాత పన్ను బకాయిలు చెల్లింంచి, సబ్మిట్ చేయాలి.
  • తరువాత మీ ఐటీఆర్​ను ఈ-వెరిఫై చేసుకోవాలి. అంతే సింపుల్​!

ఈ గడువు ఎవరికి వర్తిస్తుంది?
2025 ఆర్థిక సంవత్సరం ఐటీఆర్​ దాఖలు సెప్టెంబర్​ 15 వరకు గడువు ఉంది. అయితే ఇది ట్యాక్స్ ఆడిట్ పరిధిలోకి రాని పన్ను చెల్లింపుదారులకు వర్తిస్తుంది. అంటే హిందూ అవిభాజ్య కుటుంబాలు (హెచ్​యూఎఫ్​), వైయుక్తిక వ్యక్తులు, ఐటీఆర్​ ఫారమ్​ 1 -4 వరకు ఉపయోగించే సంస్థలు ఈ గడువులోగా ఐటీఆర్​ దాఖలు చేయాల్సి ఉంటుంది.

గడువులోగా ఐటీఆర్ ఫైల్ చేయకపోతే ఏమౌతుంది?
గడువులోగా ఐటీఆర్ దాఖలు చేయకపోతే, ఆదాయపు పన్ను చట్టం, సెక్షన్ 234ఎఫ్​ ప్రకారం, రూ.5000 (ఆదాయం రూ.5 లక్షలు దాటితే) జరిమానా పడుతుంది. ఒక వేళ ఆదాయం రూ.5 లక్షల కంటే తక్కువ ఉంటే, రూ.1000 జరిమానా విధిస్తారు.

ఒక వేళ ఐటీఆర్ దాఖలు ఆలస్యమైనా లేదా సవరించిన రిటర్నులను సమర్పించాలన్నా 2025 డిసెంబర్​ 31లోగా ఆ పని చేయవచ్చు. ఇక అప్​డేటెడ్​ రిటర్నులను (ఐటీఆర్​-యూ)ను 2030 మార్చి 31లోపు సమర్పించవచ్చు.

మీరు పన్నులు చెల్లించాల్సి ఉండి, రిటర్నులు దాఖలు చేయడంలో విఫలమైతే, చెల్లించని పన్ను మొత్తంపై ఐటీ చట్టంలోని సెక్షన్ 234ఏ ప్రకారం, వడ్డీ విధిస్తారు. చెల్లించని పన్నుపై నెలకు ఒక శాతం చొప్పున సాధారణ వడ్డీగా విధించడం జరుగుతుంది. రిటర్న్ ఫైలింగ్ డ్యూ డేట్ నుంచి మీరు ఐటీఆర్ ఫైలింగ్ చేసిన తేదీ వరకు ఇలానే జరుగుతుంది.

ఇప్పటి వరకు ఎంత మంది ఐటీఆర్ దాఖలు చేశారు?
ఇప్పటి వరకు ఉన్న వివరాల ప్రకారం, 6 కోట్ల మందికి పైగా ఐటీఆర్​లు దాఖలు చేశారు. గతేడాది దాఖలు చేసిన 7.28 కోట్ల ఐటీఆర్​లతో పోల్చితే ఇది చాలా తక్కువ కావడం గమనార్హం.​

మరి రిఫండ్​ సంగతేంటి?
అధికారిక డేటా ప్రకారం, గత సంవత్సరం 5.34 కోట్ల రిటర్నులు సజావుగా ప్రాసెస్ అయ్యాయి. దాదాపు 2 కోట్ల ఐటీఆర్​లలో లోపాలు ఉన్నాయి. అందుకే అసంపూర్ణంగా ఉన్న, తప్పులు ఉన్న ఐటీఆర్ దాఖలు చేసిన పన్ను చెల్లింపుదారులకు ఐటీ శాఖ నోటీసులు పంపించింది.

ఇక్కడ పన్ను చెల్లింపుదారులకు ఒక్క విషయం గమనించాలి. ఐటీఆర్ దాఖలు చేయగానే సరిపోదు. దానిని 30 రోజుల్లోపు ఈ-వెరిఫై చేసుకోవాలి. ఒక వేళ ఇలా రీ-వైరిఫై చేయకపోతే, ఆ ఐటీఆర్ చెల్లదు. ఆటోమేటిక్​గా రావాల్సిన రిఫండ్ కూడా ఆగిపోతుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో రూ.5000 వరకు జరిమానా కూడా పడే అవకాశం ఉంటుంది.

నోట్​ : ఈ ఆర్టికల్​లో చెప్పిన అంశాలు కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. కీలక ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు మీ వ్యక్తిగత ఆర్థిక నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది.

