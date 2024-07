ETV Bharat / business

వాట్సాప్​లో ITR ఫైల్ చేయాలా? ఇదీ ప్రాసెస్!​ - How To File ITR Via WhatsApp

By ETV Bharat Telugu Team Published : 17 hours ago | Updated : 17 hours ago

ITR Filing 2024 ( ETV Bharat )

How To File ITR Via WhatsApp : ఆదాయపు పన్ను రిటర్నుల (ఐటీఆర్) ఫైలింగ్ అనేది ఇప్పుడు చాలా ఈజీ. ఎంతగా ఈజీ అంటే? చివరకు మన వాట్సాప్ నుంచి కూడా ఐటీఆర్‌ను ఫైల్ చేసేయొచ్చు. ClearTax వేదిక ద్వారా మనం ఈ సౌకర్యాన్ని పొందొచ్చు. ప్రస్తుతానికి వాట్సాప్ నుంచి మనం ఐటీఆర్-1, ఐటీఆర్-4 ఫామ్‌లను ఆదాయపు పన్నుశాఖకు సమర్పించవచ్చు. ఈ ఫామ్‌లు అతితక్కువ ఆదాయ వర్గాల వారికి సంబంధించినవి. అంటే దేశంలోని సామాన్యులు వాట్సాప్‌లోనే క్లియర్ ట్యాక్స్ (ClearTax) వేదిక ద్వారా సులభంగా ఐటీఆర్‌ ఫైలింగ్‌‌ చేయవచ్చు. అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం. వాట్సాప్‌లో ఐటీఆర్‌ ఫైలింగ్ ఇలా! తొలుత క్లియర్ ట్యాక్స్ కంపెనీకి చెందిన వాట్సాప్ అఫీషియల్ నంబర్​కు మెసేజ్‌ పంపించాలి.

మనం మెసేజ్‌ను పంపిన తర్వాత, ఐటీఆర్ దాఖలుకు సంబంధించిన డిజిటల్ ప్రక్రియను క్లియర్ ట్యాక్స్ టీమ్ మొదలుపెడుతుంది.

మన ప్రాథమిక వివరాలను వారికి వాట్సాప్‌లోనే అందించాలి.

చివర్లో మనకు ఐటీఆర్-1, ఐటీఆర్-4 ఫామ్‌లను చూపిస్తారు.

మన అవసరాలకు సరిపోయే ఐటీఆర్ ఫామ్‌ను ఎంపిక చేసుకొని, దానిలో వివరాలను నమోదు చేయాలి.

రూ.5వేలలోపు వ్యవసాయ ఆదాయం కలిగిన రైతులు ఐటీఆర్-1 ఫామ్‌ను ఎంపిక చేసుకోవాలి.

రూ.5వేలకుపైగా వ్యవసాయ ఆదాయం కలిగిన రైతులు ఐటీఆర్-2 ఫామ్‌ను ఎంపిక చేసుకోవాలి.

ఈ ఫామ్‌లు నింపే క్రమంలో పన్ను చెల్లింపుదారులు అవసరమైన సమాచారాన్ని ఫొటోలు, ఆడియో, టెక్ట్స్ రూపంలో అందించవచ్చు. ఇందులో వ్యక్తిగత వివరాలు, ఆదాయ వివరాలు, అవసరమైన పత్రాలు ఉంటాయి.

క్లియర్ ట్యాక్స్ కంపెనీ ఐటీఆర్ ఫైలింగ్‌ సేవలను ప్రస్తుతం 10 భాషలలో అందిస్తోంది. ఈ జాబితాలో ఇంగ్లీష్, హిందీ, కన్నడం సహా పలు భాషలు ఉన్నాయి. ఐటీఆర్ - 1 ఫామ్ అంటే?

ఐటీఆర్ -1 ఫామ్‌ను ‘సహజ్’ అని కూడా పిలుస్తారు. పెన్షన్, జీతం, ఇంటి అద్దె, ఇతర వనరుల ద్వారా ఆదాయం సంపాదించే వారు ఐటీఆర్ ఫైలింగ్ కోసం ఈ ఫామ్‌ను ఎంపిక చేసుకోవాలి. బెట్టింగ్, జూదం, లాటరీల ద్వారా ఆదాయం ఆర్జించేవారు ఈ ఫామ్ నింపడానికి వీలుండదు.

