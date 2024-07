ETV Bharat / business

పన్ను ఎగ్గొట్టాలని చూస్తున్నారా? జర జాగ్రత్త! ఐటీ శాఖ ఈజీగా పసిగట్టేస్తుందిలా? - ITR Filing 2024

How Does The Income Tax Department Track Our Income Streams : ఆదాయ పన్ను రిటర్నులను దాఖలు చేసేందుకు గడువు దగ్గరపడుతోంది. చాలా మంది తమ ఆదాయాన్ని తక్కువగా చూపి పన్ను ఎగ్గొట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటారు. మరికొందరు తక్కువ ఆదాయాన్ని చూపి, తక్కువ పన్ను చెల్లిస్తుంటారు. ఇలా చేస్తే ఆదాయపు పన్ను శాఖ ఇట్టే పసిగట్టేస్తుంది. అదెలాగో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఐటీఆర్​ ఫైల్ చేయాల్సిందే!

ఉద్యోగులు, వ్యాపారులు సహా అధిక ఆదాయం సంపాదించే ప్రతి ఒక్కరూ ఐటీఆర్ ఫైలింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే కొంత మంది తమ ఆదాయాన్ని తక్కువగా చూపించి, పన్ను ఎగ్గొట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటారు. అలాంటి వారి ఆదాయ వివరాలను తెలుసుకోవటానికి ఐటీ శాఖకు 57 రకాల సోర్సెస్ ఉన్నాయి. వీటన్నింటినీ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్(సీబీడీటీ) 'వార్షిక సమాచార నివేదిక' (AIS)లో పొందుపరుస్తుంది. పన్ను చెల్లింపుదారులు ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో చేసిన ఆర్థిక లావాదేవీల వివరాలు అన్నీ ఇందులో ఉంటాయి. ఐటీఆర్​ దాఖలులో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చేయాలనే లక్ష్యంతోనే ఆదాయ పన్ను శాఖ ఈ ఏఐఎస్​ను తీసుకువచ్చింది. ట్యాక్స్ పేయర్స్ ఈ-ఫైలింగ్ వెబ్​సైట్ www.incometax.gov.in ద్వారా ఏఐఎస్​ను చాలా సులభంగా యాక్సెస్ చేయవచ్చు.

IT Dept Can Track Your Earnings From THSE 57 Sources :