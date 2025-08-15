GST Slabs With Special Rates : అగ్రరాజ్యం అమెరికా దిగుమతి సుంకాల బాదుడు నేపథ్యంలో దేశీయంగా వస్తు, సేవల వినియోగాన్ని పెంచాలని భారత సర్కారు నిర్ణయించింది. నిత్యావసరాలపై జీఎస్టీని తగ్గిస్తామని ప్రధాని మోదీ ప్రకటించారు. ఇందుకోసం వస్తు,సేవల పన్ను (జీఎస్టీ) వ్యవస్థలో సమూల సంస్కరణలు చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. ఇకపై సింపుల్గా 'స్టాండర్డ్' (5 శాతం), 'మెరిట్' (18 శాతం) అనే రెండు జీఎస్టీ శ్లాబ్లతో సరిపెట్టాలని యోచిస్తోంది. దేశంలో విక్రయమయ్యే 7 వస్తువులపై మాత్రం 40 శాతం జీఎస్టీని విధించాలని భావిస్తోంది. 12 శాతం జీఎస్టీ శ్లాబ్ను తొలగిస్తారని, అందులోని 99 శాతం వస్తు,సేవలను 5 శాతం శ్లాబ్లోకి చేరుస్తారనే అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. 28 శాతం శ్లాబ్లోని 90 శాతం వస్తు,సేవలను 18 శాతం శ్లాబ్లోకి తీసుకొస్తారనే టాక్ వినిపిస్తోంది. ఈ అంశాలపై సెప్టెంబరులో జరగనున్న జీఎస్టీ మండలి సమావేశాల్లో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నారు. ఇంతకీ జీఎస్టీ 2.0 వల్ల ఎవరికి లాభం? ఏయే వస్తు, సేవల ధరలు దిగొస్తాయి? తెలుసుకుందాం.
జీఎస్టీ శ్లాబ్లలో జరిగే మార్పు ఇదేనా?
ఈ ఏడాది అక్టోబరు 20న భారతీయులు జరుపుబోయే దీపావళి పండుగ చాలా స్పెషల్. ఎందుకంటే అప్పటికల్లా దిద్దుబాటు చేసిన సమర్ధమైన జీఎస్టీ వ్యవస్థ అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. పేద, మధ్యతరగతి వర్గాలు నిత్యం వినియోగించే వస్తు,సేవలపై భారీ జీఎస్టీ బాదుడు లేని రీతిలో ఆ వ్యవస్థ ఉండనుంది. ఫలితంగా అరకొర ఆదాయాలు/వేతనాలు కలిగిన కోట్లాది కుటుంబాలపై ఆర్థిక వెలుగులు ప్రసరించనున్నాయి. వాళ్లు చౌక రేట్లకు నిత్యావసరాలను కొనే అవకాశం దక్కుతుంది. జీఎస్టీలో 5 శాతం, 18 శాతం అనే రెండు శ్లాబ్లే మిగులుతాయని, మిగతా శ్లాబ్లను తొలగిస్తారని సంబంధిత వర్గాలు అంటున్నాయి. పొగాకు వంటి 7 వస్తువులకు మాత్రం 40 శాతం జీఎస్టీ వర్తిస్తుందని చెబుతున్నారు. ఈ లెక్కన 12 శాతం జీఎస్టీ శ్లాబ్, 28 శాతం జీఎస్టీ శ్లాబ్ అంతర్ధానం కానున్నాయి. 12 శాతం జీఎస్టీలోని చాలా వరకు వస్తువులు 5 శాతం శ్లాబ్లోకి, 28 శాతం జీఎస్టీలోని చాలావరకు వస్తువులు 18 శాతం శ్లాబ్లోకి వచ్చి చేరొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.
3 అంశాల ప్రాతిపదికన జీఎస్టీ సంస్కరణలు
కేేంద్ర సర్కారు చేయబోతున్న జీఎస్టీ సంస్కరణలకు 3 అంశాలు ప్రాతిపదికలుగా నిలుస్తున్నాయని ఆర్థిక నిపుణులు అంటున్నారు. జీఎస్టీలో నిర్మాణాత్మక సంస్కరణలు, జీఎస్టీ రేట్ల హేతుబద్ధీకరణ, జన జీవన సౌలభ్యాన్ని పెంచడం అనే అంశాల ప్రాతిపదికన జీఎస్టీ వ్యవస్థను ప్రక్షాళన చేయబోతున్నారు. 'ఆత్మ నిర్భర్ భారత్' లక్ష్యానికి ఊతమిచ్చేలా ఈ సంస్కరణలు ఉంటాయని పరిశీలకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
1. జీఎస్టీలో నిర్మాణాత్మక సంస్కరణలు : నిర్మాణాత్మక సంస్కరణల్లో భాగంగా ప్రస్తుత జీఎస్టీ వ్యవస్థలో ప్రాథమిక మార్పులు చేస్తారు. దీర్ఘకాలంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ పనితీరును, సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపర్చడమే వీటి లక్ష్యం. దేశంలోని వివిధ వస్తు,సేవల మార్కెట్లు ఎలా పనిచేస్తాయి? వాటిలో వ్యాపారాల నియంత్రణ ఎలా జరుగుతుంది? ఆర్థిక వ్యవస్థలో ప్రభుత్వం పాత్ర ఎలా ఉంటుంది? అనే అంశాలు దీని పరిధిలోకి వస్తాయి. దీంతోపాటు పలు రంగాల్లో ఇన్వర్టెడ్ డ్యూటీ స్ట్రక్చర్ను కూడా దిద్దుబాటు చేస్తారు. వీటితో ముడిపడిన కేటగిరీలను సవ్యంగా, సక్రమంగా వర్గీకరిస్తారు. ముడి సరుకులు, సేవలపై విధించే 'ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రేటు' అనేది వస్త్రాల వంటి ఫినిష్డ్ ఉత్పత్తులపై విధించే 'ఔట్ పుట్ ట్యాక్స్ రేటు' కంటే ఎక్కువగా ఉంటే ఇన్వర్టెడ్ డ్యూటీ స్ట్రక్చర్ ఏర్పడినట్టుగా భావిస్తారు.
2. జీఎస్టీ రేట్ల హేతుబద్ధీకరణ : దేశంలోని సామాన్య ప్రజలు ఎక్కువగా వినియోగించే వస్తు,సేవలపై పన్నులను తగ్గించనున్నారు. దీనివల్ల ఆయా వస్తు,సేవలు ఉండే కేటగిరీల జీఎస్టీ శ్లాబ్ రేట్లు తగ్గుతాయి. ఫలితంగా ఆయా వస్తు,సేవల మార్కెట్ రేట్లలో స్థిరత్వం వస్తుంది.
3. జన జీవన సౌలభ్యం : జీఎస్టీ రేట్లను తగ్గించడం వల్ల దేశంలోని జన జీవన సౌలభ్యం పెరుగుతుంది. వారు తక్కువ రేట్లకే నిత్యావసరాలను పొందుతారు. ఫలితంగా దేశంలోని వస్తు, ఉత్పత్తుల వినియోగ మార్కెట్ బాగా విస్తరిస్తుంది. దీంతోపాటు దేశంలో స్టార్టప్ల ఏర్పాటుకు అవసరమైన రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను సరళతరం చేస్తారు. ప్రీ-ఫిల్డ్ రిటర్నుల దాఖలును అనుమతిస్తారు. వాటికి త్వరితగతిన రీఫండ్ అందే ఏర్పాట్లు చేస్తారు.
జీఎస్టీ సంస్కరణలతో ఎవరికి లాభం ?
- సమాజంలోని అన్ని వర్గాల వారు జీఎస్టీ సంస్కరణలతో లబ్ధి పొందుతారు. ప్రత్యేకించి పేదలు, మహిళలు, విద్యార్థులు, రైతులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. వారి కొనుగోలు శక్తి పెరుగుతుంది.
- నిత్యావసర వస్తు, ఉత్పత్తుల తయారీ, విక్రయ మార్కెట్ జోరును అందుకుంటుంది.
- దేశంలోని చిన్న, మధ్యతరహా వ్యాపారాలకు, ఎంఎస్ఎంఈలకు, స్టార్టప్లకు ప్రోత్సాహకర వాతావరణం ఏర్పడుతుంది.
- కొత్త స్టార్టప్ల ఏర్పాటు ప్రక్రియ మరింత సులభతరం అవుతుంది.
- అన్ని రకాల వ్యాపార సంస్థలు రిటర్న్లను సమర్పించే ప్రక్రియ సులభతరం అవుతుంది. వాటికి ఆటోమేటెడ్ పద్ధతుల్లో రీఫండ్ వేగంగా అందుతుంది. మాన్యువల్ అవాంతరాలు దూరం అవుతాయి.
- వ్యాపారాల్లో ఉత్పత్తి ప్రక్రియకు సంబంధించిన ముడి సరుకులు, మూలధన సరుకులకు ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ వర్తిస్తుంది. వ్యాపార సంస్థలు జీఎస్టీ పోర్టల్ ద్వారా దీని రీఫండ్ కోసం అప్లై చేసుకోవచ్చు. జీఎస్టీ సంస్కరణలు ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్కు సంబంధించి ప్రభుత్వం చేయాల్సిన రీఫండ్ బకాయీలను తగ్గిస్తాయి.
ఆరోగ్య, జీవిత బీమా పాలసీలపై జీఎస్టీ తగ్గింపు ?
ఆరోగ్య బీమా, జీవిత బీమా పాలసీలపై ప్రస్తుతం విధిస్తున్న 18 శాతం జీఎస్టీని 5 శాతానికి తగ్గిస్తారనే అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. దీనివల్ల దేశ ప్రజలు చౌకగా ఆరోగ్య బీమా పాలసీలను పొందేందుకు మార్గం సుగమం అవుతుంది. ఫలితంగా ఎంతో ఖరీదైన అత్యవసర వైద్యసేవలు ప్రతీ ఒక్కరికీ చేరువ అవుతాయి. పర్యవసానంగా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపై ప్రజా వైద్య వ్యయాల భారం తగ్గిపోతుంది. దేశంలోని బీమా రంగం రాకెట్ వేగంతో పురోగమించేందుకు ఈ సంస్కరణ బాటలు వేస్తుంది. భారత్లోని వాహన, రియల్ ఎస్టేట్, హోటల్స్, టూరిజం రంగాలు కూడా తమకు ఇదే విధమైన ఊరట లభిస్తుందనే ఆశాభావంతో ఉన్నాయి.
కేంద్ర మంత్రుల బృందం సిఫారసులే కీలకం
ప్రస్తుతం మన దేశంలో 5 శాతం, 12 శాతం, 18 శాతం, 28 శాతం జీఎస్టీ శ్లాబ్లు ఉన్నాయి. చాలావరకు వస్తు,సేవలు ఈ శ్లాబ్ల పరిధిలోనే ఉంటాయి. అయితే తదుపరి సంస్కరణల్లో భాగంగా 12 శాతం శ్లాబ్ను తొలగించే అవకాశం ఉందని పలువురు ఆర్థిక నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. 12 శాతం శ్లాబ్లో ఉన్న వస్తువులను ఏయే శ్లాబ్లలోకి చేర్చాలనే దానిపై ప్రస్తుతం కేంద్ర మంత్రుల బృందం మేధోమథనం చేస్తున్నట్లు సమాచారం. దీనిపై అన్ని రంగాలకు చెందిన పరిశ్రమ వర్గాలను సంప్రదిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
12 శాతం శ్లాబ్లోని నిత్యావసరాలను అన్నింటిని 5 శాతం శ్లాబ్లోకి చేరుస్తారని భావిస్తున్నారు. కేంద్ర మంత్రుల బృందం చేసే సిఫారసులపై సెప్టెంబరు నెలలో జరిగే జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశాల్లో ప్రధాన చర్చ జరగనుంది. వాటి ప్రాతిపదికనే జీఎస్టీ వ్యవస్థలో సంస్కరణల దిశగా కీలక నిర్ణయాలను తీసుకోనున్నారు.
వాణిజ్య సంక్షోభాలను ఎదుర్కొనేలా భారత్ బలోపేతం
"జీఎస్టీ 2.0పై ప్రధాని మోదీ సరైన సమయంలో సరైన ప్రకటన చేశారు. ఈ వ్యూహాత్మక నిర్ణయం వల్ల దీర్ఘకాలంలో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతం అవుతుంది. అమెరికా లాంటి దేశాల వల్ల అంతర్జాతీయ వాణిజ్యంలో ఏర్పడుతున్న సంక్షోభాలను ఎదుర్కొనేలా భారత్ను నిలపడంలో ఈ సంస్కరణలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. దేశీయ వ్యాపారాలు, వస్తు, సేవల వినియోగం బాగా పుంజుకుంటాయి. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లభ్యత పెరుగుతుంది. పర్యవసానంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో భారత సరుకులకు డిమాండ్ పెరుగుతుంది" అని 'ఈవై ఇండియా' ట్యాక్స్ పార్ట్నర్ సౌరభ్ అగర్వాల్ తెలిపారు.
జీఎస్టీ రేట్లలో మార్పులు పూర్తి చేసినట్టు కనిపిస్తోంది
"ప్రధాని మోదీ చేసిన ప్రకటనను చూస్తుంటే, జీఎస్టీ రేట్లలో మార్పులు చేసే ప్రక్రియను ఇప్పటికే పూర్తి చేసినట్టుగా కనిపిస్తోంది. ఇదే నిజమైతే దేశంలోని పేద, మధ్యతరగతి వర్గాలకు త్వరలోనే చాలా ఊరట లభిస్తుంది. ప్రస్తుతం 12 శాతం జీఎస్టీ శ్లాబ్లో ఉన్న నిత్యావసరాలను 5 శాతం శ్లాబ్లోకి చేర్చే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల ఆయా వస్తు,సేవల ధరలు తగ్గిపోతాయి. ఫలితంగా వాటిని తయారు చేసే పరిశ్రమల వ్యాపారాలు పుంజుకుంటాయి" అని 'గ్రాంట్ థోర్న్టన్ భారత్'కు చెందిన ట్యాక్స్ ప్లానింగ్ నిపుణుడు క్రిషన్ అరోరా చెప్పారు.
5 శాతం జీఎస్టీ శ్లాబ్లోకి నిత్యావసరాలు
"నిత్యావసరాలను 5 శాతం జీఎస్టీ శ్లాబ్ పరిధిలోకి తెచ్చే అవకాశం ఉంది. ఉదాహరణకు రూ.10కి విక్రయించే అన్ని రకాల నిత్యావసర ఉత్పత్తుల ప్యాక్లను కూడా 5 శాతం జీఎస్టీ శ్లాబ్లోకి తెచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. దీనివల్ల దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో వస్తువుల వినియోగం గణనీయంగా పెరుగుతుంది" అని ట్యాక్స్ కనెక్ట్ అడ్వైజరీ సర్వీసెస్కు చెందిన పార్ట్నర్ వివేక్ జలాన్ వ్యాఖ్యానించారు.
