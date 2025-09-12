ETV Bharat / business

భారత్​లో ఈయూ బృందం పర్యటన- FTA చర్చలు త్వరగా ముగిస్తామన్న కేంద్రమంత్రి

పరస్పర ప్రయోజనాలే లక్ష్యంగా FTAను పూర్తి- కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల మంత్రి పీయూశ్ గోయల్​ ఎక్స్​ వేదికగా పోస్ట్

india eu fta negotiations
india eu fta negotiations (Piyush Goyal X)
Published : September 12, 2025 at 12:14 PM IST

India EU FTA Negotiations : స్వేఛ్చా వాణిజ్య ఒప్పందంపై ఇరు పక్షాల మధ్య చర్చలను త్వరగా ముగించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు భారత్​, యూరోపియన్ యూనియన్​ వెల్లడించాయి. ఈ మేరకు కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల మంత్రి పీయూశ్ గోయల్​ ఎక్స్​ వేదికగా పోస్ట్ చేశారు. పరస్పర ప్రయోజనాలే లక్ష్యంగా FTAను పూర్తి చేస్తామని, ఫలితంగా కొత్త అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటామని తెలిపారు. ఈ క్రమంలోనే చర్చల కోసం యూరోపియన్ వాణిజ్య కమిషనర్ మారోస్ సెఫ్కోవిక్, వ్యవసాయ, ఆహార కమిషనర్ క్రిస్టోఫ్ హాన్సెన్ కూడిన బృందం సెప్టెంబర్ 12-13 తేదీల్లో భారత్​లో పర్యటించనుంది. ఇరు దేశాల మధ్య FTA చర్చలకు వీరు నాయకత్వం వహించనున్నారు. ఈ ఏడాది చివర్లో భారత్​ -యూరోపియన్ యూనియన్ మధ్య స్వేచ్ఛా వాణిజ్య సంఘం (EFTA), వాణిజ్య, ఆర్థిక భాగస్వామ్య ఒప్పందం (TEPA) అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.

అంతకుముందు జర్మన్ విదేశాంగ మంత్రి జోహన్ వాడేఫుల్ భారత్​- యూరోపియన్ యూనియన్ మధ్య స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని (FTA) వీలైనంత త్వరగా ఖరారు చేయడానికి కృషి చేస్తామన్నారు. ఈ క్రమంలోనే స్పందించిన భారత్​ వాణిజ్య చర్చల్లో అర్థవంతమైన పురోగతికి సుంకం చర్చలు, నియంత్రణ చట్రాలతో పాటు సుంకం కాని అడ్డంకులు (NTBలు)పై దృష్టి సారించాలని అభిప్రాయపడింది.

FTA పూర్తి చేయడమే లక్ష్యంగా ఇటీవలె ఈయూ కమిషన్‌ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వాండెర్‌ లెయెన్‌ దిల్లీలో ప్రధాని మోదీతో శుక్రవారం భేటీ అయ్యారు. తమ మధ్య దీర్ఘకాలంగా చర్చల్లో నానుతున్న మెగా స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని (ఎఫ్‌టీఏ) ఈ ఏడాది చివరికల్లా పట్టాలెక్కించనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ మేరకు సంప్రతింపులను వేగంగా పూర్తిచేయాలని అధికారులను ఆదేశించినట్లు పేర్కొన్నారు. రక్షణ, భద్రత, సాంకేతికత సహా పలు రంగాల్లో ద్వైపాక్షిక బంధాన్ని మరింత విస్తరించుకోవాలని కూడా భారత్, ఈయూ నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. తమ సన్నిహిత మిత్ర దేశాలైన జపాన్, దక్షిణ కొరియాలతో కుదుర్చుకున్న తరహాలో భారత్‌తోనూ భద్రత, రక్షణ ఒప్పందాలను బలోపేతం చేసుకోవాలని భావిస్తున్నట్లు లెయెన్‌ వివరించారు.

17 ఏళ్ల కిందట మొదలై
భారత్, యూరోపియన్ యూనియన్​ మధ్య మెగా ఎఫ్‌టీఏ కుదిరితే అది ప్రపంచంలోకెల్లా అతిపెద్ద స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాల్లో ఒకటిగా నిలవనుంది. దాదాపు 17 ఏళ్ల క్రితమే ఈ ఒప్పందం కోసం ఇరు పక్షాలూ చర్చలు మొదలుపెట్టాయి. ఇందులో పలు అంశాల్లో భిన్నాభిప్రాయాల కారణంగా 2013లో సంప్రదింపులు నిలిచిపోయాయి. 2022 జూన్‌లో వాటిని తిరిగి ప్రారంభించారు. కార్లు, వైన్, వ్యవసాయోత్పత్తులపై సుంకాలు తగ్గించాలంటూ దిల్లీని ఈయూ తీవ్రంగా డిమాండ్‌ చేయడంతో చర్చలు వేగంగా సాగలేదు.

మరోవైపు గత 5 సంవత్సరాల్లో భారత్​ అనేక వాణిజ్య ఒప్పందాలను కుదుర్చుకుంది. 2021లో భారత్​ -మారిషస్ సమగ్ర ఆర్థిక సహకారం, భాగస్వామ్య ఒప్పందం (CECPA), 2022లో భారత్​-యూఏఈ సమగ్ర ఆర్థిక భాగస్వామ్య ఒప్పందం (CEPA), భారత్​ -ఆస్ట్రేలియా మధ్య ఆర్థిక సహకారం, వాణిజ్య ఒప్పందం (ECTA) కుదుర్చుకుంది. 2025లో భారత్​ -యూకే సమగ్ర ఆర్థిక, వాణిజ్య ఒప్పందం (CETA) పూర్తైన ఇంకా అమలులోకి రాలేదు. అదే సమయంలో భారత్​-ఆస్ట్రేలియా సమగ్ర ఆర్థిక సహకార ఒప్పందం (CECA), భారత్​ -శ్రీలంక ఆర్థిక, సాంకేతిక సహకార ఒప్పందం, భారత్​ -పెరూ FTA, భారత్​ -చిలీ CEPA, భారత్​ -న్యూజిలాండ్ FTA వంటి అనేక ఇతర ఒప్పందాల కోసం చర్చలు నడుస్తున్నాయి.

