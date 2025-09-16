ETV Bharat / business

ITR​ దాఖలు చేసే వారికి అలర్ట్​- గడువు ఒక్కరోజు పొడిగింపు- ఎందుకంటే?

సోమవారంతో ముగిసిన ఐటీఆర్​ దాఖలు గడువు- ఒక్కరోజు వరకు పొడగిస్తూ ప్రకటన విడుదల

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 16, 2025 at 6:58 AM IST

Income Tax Return Deadline Extended : ఆదాయపు పన్ను రిటర్నులు- ఐటీఆర్​ దాఖలు గడువు సోమవారంతో ముగియగా మంగళవారం ఒక్కరోజు వరకు పొడిగిస్తూ ఆదాయపు పన్ను విభాగం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు సోమవారం అర్ధరాత్రి ఆదాయపు పన్ను విభాగం ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఇన్‌కమ్‌ టాక్స్‌ డిపార్ట్‌మెంట్‌ పోర్టల్‌లో సాంకేతిక సమస్యలు ఏర్పడడంతో కేంద్ర ప్రత్యక్ష పన్నుల బోర్డు ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు ఆదాయపు పన్ను విభాగం 'ఎక్స్‌'లో పోస్టు చేసింది.

గత ఆర్థిక సంవత్సరం 2024-25 గాను ఎలాంటి జరిమానాలు లేకుండా ఆదాయపు పన్ను రిటర్నులు దాఖలు చేసేందుకు జులై 31 నుంచి సెప్టెంబర్‌ 15 వరకు డెడ్‌లైన్‌ విధించారు. సోమవారం ఆ గడువు పూర్తైంది. సెప్టెంబర్‌ 15 వరకు రికార్డు స్థాయిలో 7.3 కోట్లకు పైనే ఐటీఆర్​ ఫైలింగ్‌లు జరిగినట్లు ఆదాయపు పన్ను విభాగం పేర్కొంది. మంగళవారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత 2. 30 గంటల వరకు ఈ ఫైలింగ్​ పోర్టల్​ మెయింటనెన్స్​ మోడ్​లో ఉంటుందని తెలిపింది. అలాగే మార్పులు చేసుకోవడానికి అవకాశం కూడా ఉందని ఐటీ డిపార్ట్​మెంట్​ పేర్కొంది.

గతేడాది జరిగిన ఐటీఆర్​ ఫైలింగ్‌లు 7.28 కోట్లను ఈసారి దాటేసినట్లు తెలిపింది. సోమవారం సాయంత్రం ఈ ఫైలింగ్​కు సంబంధించి వినియోగదారుల నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఫిర్యాదులు రావడంతో ఆదాయపు పన్ను విభాగం స్పందించింది. బ్రౌజర్​ సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు పలు సూచనలు జారీ చేసింది. పన్ను చెల్లింపుదారుల సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు నిరంతరం పనిచేసే హెల్ప్​ డెస్క్​ను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపింది. ఫోన్​కాల్స్​, వెబ్​ఎక్స్​ సెషన్స్​, లైవ్​ చాట్స్​, ఎక్స్​ ద్వారా యూజర్లకు ఎదురవుతున్న సమస్యలను పరిష్కరిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది.

ఐటీఆర్​ ఎలా దాఖలు చేయాలో తెలుసా?
ముందుగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పోర్టల్​లోకి లాగిన్ అవ్వాలి. ఇందుకోసం పాన్ కార్డును (యూజర్ ఐడీ), పాస్​వర్డ్​ ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. తరువాత ఐటీఆర్ ఫైలింగ్ విభాగానికి వెళ్లాలి. అసెస్మెంట్ సంవత్సరాన్ని ఎంచుకోవాలి. ఫైలింగ్ స్టేటస్​పై క్లిక్ చేయాలి. సరైన ఐటీఆర్ ఫారాన్ని ఎంచుకోవాలి. అందులోని సమాచారాన్ని అంతా చదివి, సమీక్షించుకొని, నిర్ధరణ చేయాలి. ఆ తరువాత పన్ను బకాయిలు చెల్లింంచి, సబ్మిట్ చేయాలి. మీ ఐటీఆర్​ను ఈ-వెరిఫై చేసుకోవాలి. అంతే సింపుల్!

ఐటీఆర్​ గడువు ఎవరికి వర్తిస్తుంది?
ఐటీఆర్​ దాఖలు గడువు 2025 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గానూ సెప్టెంబర్​ 15 వరకు ఉంది. అయితే ఇది ట్యాక్స్ ఆడిట్ పరిధిలోకి రాని పన్ను చెల్లింపుదారులకు వర్తిస్తుంది.

గడువులోగా ఐటీఆర్ ఫైల్ చేయకపోతే ఏమౌతుంది?
గడువులోగా ఐటీఆర్ దాఖలు చేయకపోతే, ఆదాయపు పన్ను చట్టం, సెక్షన్ 234ఎఫ్​ ప్రకారం, రూ.5000 (ఆదాయం రూ.5 లక్షలు దాటితే) జరిమానా విధిస్తారు. ఒక వేళ ఆదాయం రూ.5 లక్షల కంటే తక్కువ ఉంటే, రూ.1000 జరిమానా పడుతుంది. ఒక వేళ ఐటీఆర్ దాఖలు ఆలస్యమైనా లేదా సవరించిన రిటర్నులను సమర్పించాలన్నా 2025 డిసెంబర్​ 31లోగా ఆ పని చేయవచ్చు. ఇక అప్​డేటెడ్​ రిటర్నులను (ఐటీఆర్​-యూ)ను 2030 మార్చి 31లోపు సమర్పించవచ్చు.

ముఖ్యగమనిక: ఈ ఆర్టికల్​లో చెప్పిన అంశాలు కేవలం మీకు అవగాహన కల్పించడం కోసం మాత్రమే. కీలక ఆర్థిక సంబంధమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు మీ వ్యక్తిగత ఆర్థిక నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది.

