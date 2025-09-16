ITR దాఖలు చేసే వారికి అలర్ట్- గడువు ఒక్కరోజు పొడిగింపు- ఎందుకంటే?
సోమవారంతో ముగిసిన ఐటీఆర్ దాఖలు గడువు- ఒక్కరోజు వరకు పొడగిస్తూ ప్రకటన విడుదల
Published : September 16, 2025 at 6:58 AM IST
Income Tax Return Deadline Extended : ఆదాయపు పన్ను రిటర్నులు- ఐటీఆర్ దాఖలు గడువు సోమవారంతో ముగియగా మంగళవారం ఒక్కరోజు వరకు పొడిగిస్తూ ఆదాయపు పన్ను విభాగం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు సోమవారం అర్ధరాత్రి ఆదాయపు పన్ను విభాగం ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఇన్కమ్ టాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ పోర్టల్లో సాంకేతిక సమస్యలు ఏర్పడడంతో కేంద్ర ప్రత్యక్ష పన్నుల బోర్డు ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు ఆదాయపు పన్ను విభాగం 'ఎక్స్'లో పోస్టు చేసింది.
గత ఆర్థిక సంవత్సరం 2024-25 గాను ఎలాంటి జరిమానాలు లేకుండా ఆదాయపు పన్ను రిటర్నులు దాఖలు చేసేందుకు జులై 31 నుంచి సెప్టెంబర్ 15 వరకు డెడ్లైన్ విధించారు. సోమవారం ఆ గడువు పూర్తైంది. సెప్టెంబర్ 15 వరకు రికార్డు స్థాయిలో 7.3 కోట్లకు పైనే ఐటీఆర్ ఫైలింగ్లు జరిగినట్లు ఆదాయపు పన్ను విభాగం పేర్కొంది. మంగళవారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత 2. 30 గంటల వరకు ఈ ఫైలింగ్ పోర్టల్ మెయింటనెన్స్ మోడ్లో ఉంటుందని తెలిపింది. అలాగే మార్పులు చేసుకోవడానికి అవకాశం కూడా ఉందని ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ పేర్కొంది.
గతేడాది జరిగిన ఐటీఆర్ ఫైలింగ్లు 7.28 కోట్లను ఈసారి దాటేసినట్లు తెలిపింది. సోమవారం సాయంత్రం ఈ ఫైలింగ్కు సంబంధించి వినియోగదారుల నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఫిర్యాదులు రావడంతో ఆదాయపు పన్ను విభాగం స్పందించింది. బ్రౌజర్ సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు పలు సూచనలు జారీ చేసింది. పన్ను చెల్లింపుదారుల సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు నిరంతరం పనిచేసే హెల్ప్ డెస్క్ను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపింది. ఫోన్కాల్స్, వెబ్ఎక్స్ సెషన్స్, లైవ్ చాట్స్, ఎక్స్ ద్వారా యూజర్లకు ఎదురవుతున్న సమస్యలను పరిష్కరిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది.
The Central Board of Direct Taxes has decided to further extend the due date for filing Income Tax Returns for AY 2025-26 from 15th September, 2025 to 16th September, 2025.— ANI (@ANI) September 15, 2025
ఐటీఆర్ ఎలా దాఖలు చేయాలో తెలుసా?
ముందుగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పోర్టల్లోకి లాగిన్ అవ్వాలి. ఇందుకోసం పాన్ కార్డును (యూజర్ ఐడీ), పాస్వర్డ్ ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. తరువాత ఐటీఆర్ ఫైలింగ్ విభాగానికి వెళ్లాలి. అసెస్మెంట్ సంవత్సరాన్ని ఎంచుకోవాలి. ఫైలింగ్ స్టేటస్పై క్లిక్ చేయాలి. సరైన ఐటీఆర్ ఫారాన్ని ఎంచుకోవాలి. అందులోని సమాచారాన్ని అంతా చదివి, సమీక్షించుకొని, నిర్ధరణ చేయాలి. ఆ తరువాత పన్ను బకాయిలు చెల్లింంచి, సబ్మిట్ చేయాలి. మీ ఐటీఆర్ను ఈ-వెరిఫై చేసుకోవాలి. అంతే సింపుల్!
ఐటీఆర్ గడువు ఎవరికి వర్తిస్తుంది?
ఐటీఆర్ దాఖలు గడువు 2025 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గానూ సెప్టెంబర్ 15 వరకు ఉంది. అయితే ఇది ట్యాక్స్ ఆడిట్ పరిధిలోకి రాని పన్ను చెల్లింపుదారులకు వర్తిస్తుంది.
గడువులోగా ఐటీఆర్ ఫైల్ చేయకపోతే ఏమౌతుంది?
గడువులోగా ఐటీఆర్ దాఖలు చేయకపోతే, ఆదాయపు పన్ను చట్టం, సెక్షన్ 234ఎఫ్ ప్రకారం, రూ.5000 (ఆదాయం రూ.5 లక్షలు దాటితే) జరిమానా విధిస్తారు. ఒక వేళ ఆదాయం రూ.5 లక్షల కంటే తక్కువ ఉంటే, రూ.1000 జరిమానా పడుతుంది. ఒక వేళ ఐటీఆర్ దాఖలు ఆలస్యమైనా లేదా సవరించిన రిటర్నులను సమర్పించాలన్నా 2025 డిసెంబర్ 31లోగా ఆ పని చేయవచ్చు. ఇక అప్డేటెడ్ రిటర్నులను (ఐటీఆర్-యూ)ను 2030 మార్చి 31లోపు సమర్పించవచ్చు.
ముఖ్యగమనిక: ఈ ఆర్టికల్లో చెప్పిన అంశాలు కేవలం మీకు అవగాహన కల్పించడం కోసం మాత్రమే. కీలక ఆర్థిక సంబంధమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు మీ వ్యక్తిగత ఆర్థిక నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది.
