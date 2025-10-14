ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధిలో భారత్ కీలక పాత్ర : IMF చీఫ్
దీర్ఘకాలిక GDPని పెంచేందుకు అంతర్గత వాణిజ్యాన్ని మరింతగా పెంచాలని సూచన
Published : October 14, 2025 at 3:35 PM IST
IMF Chief on Indian Economy : ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధిలో భారత్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి (IMF) ఎండీ క్రిస్టాలినా జార్జివా వెల్లడించారు. సంస్థలను బలోపేతం చేసి న్యాయమైన పోటీని ప్రోత్సహించే సంస్కరణలు చేపట్టి ప్రైవేట్ రంగ ఉత్పాదకతను పెంచడంపై దృష్టి పెట్టాలని ప్రపంచ దేశాలకు పిలుపునిచ్చారు. దీర్ఘకాలిక GDPని పెంచేందుకు అంతర్గత వాణిజ్యాన్ని మరింతగా పెంచాలని, సుంకాల అడ్డంకులను తగ్గించాలని కోరారు. IMF, ప్రపంచ బ్యాంక్ 2025 వార్షిక సమావేశాల నేపథ్యంలో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"ప్రపంచ వృద్ధిని సుమారు 3శాతంగా అంచనా వేశాం. కరోనా మహమ్మారికి ముందు ఇది 3.7 శాతంగా ఉండేది. ప్రతి ఏడాది ప్రపంచ వృద్ధి నమునాలు మారుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా చైనా వృద్ధి కాస్త క్షీణిస్తుండగా, భారత్ మాత్రం ముందుకు దూసుకెళ్తుంది. ఈ ఆర్థిక స్థితిస్థాపకత వెనుక నాలుగు కారణాలు ముఖ్యపాత్ర పోషించాయి. మెరుగైన విధాన ప్రమాణాలు, ప్రైవేట్ రంగ అనుకూలత, భయపడిన దానికంటే తక్కువ సుంకాల ఫలితాలు, ఆర్థిక పరిస్థితులు సహాకరించడం వల్ల ఇది సాధ్యమైంది."
--క్రిస్టాలినా జార్జివా, అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి (IMF) ఎండీ
ధనిక, పేద అనే తేడా లేకుండా దేశాలందరికీ ఆర్థిక ఏకీకరణ అవసరమని IMF చీఫ్ నొక్కి చెప్పారు. ఇది కాస్త కష్టమే అయినా ప్రణాళికాబద్ధంగా చేస్తే గణనీయమైన లోటు తగ్గింపును అందించవచ్చని తెలిపారు. ప్రపంచ ఆర్థిక స్థితిస్థాపకతపై ఇంకా పరీక్షలు జరగలేదని, ముఖ్యంగా పెరుగుతున్న బంగారం డిమాండ్, సులభ ఆర్థిక పరిస్థితులు ఈ పరిస్థితులను కప్పిపుచ్చుతాయని హెచ్చరించారు. దేశాధినేతలు వచ్చే వారం సమావేశమవుతున్న తరుణంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రపంచంలో అవకాశాలను ఎలా అందిపుచ్చుకోవాలనే కీలక ప్రశ్నలు ఉన్నాయని చెప్పారు.
ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారత్
కాగా, ఇప్పటికే ఈ ఏడాది, వచ్చే ఏడాదికి ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ వృద్ధిరేటు అంచనాలను అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిది (ఐఎమ్ఎఫ్) సవరించింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ రక్షణాత్మక వాణిజ్య విధానాల వల్ల, అనుకున్న దానికంటే తక్కువ ప్రభావమే పడటం ఇందుకు కారణమని తెలిపింది. అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఈ ఏడాది 3శాతం వృద్ధిని నమోదు చేయగలదని IMF అంచనా వేసింది. 2024 నాటి 3.3శాతం కంటే తక్కువే అయినా, ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో అంచనా వేసిన 2.8శాతం కంటే ఎక్కువని చెప్పింది. 2026లో ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ 3.1శాతం రాణించగలదని ఐఎంఎఫ్ అంచనా వేసింది. ఇక ఈ ఏడాది, వచ్చే ఏడాది భారత్ 6.4శాతం వృద్ధిరేటుతో ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా నిలవనుందని అంచనా వేసింది. అటు ఐరోపా సమాఖ్య వృద్ధి (2025) అంచనాలను 0.8% నుంచి 1 శాతానికి ఐఎంఎఫ్ సవరించింది.
